Грузинский суд оставил депутата Мелию на свободе

02 июля 2019, 18:59

Апелляционный суд Тбилиси отклонил сегодня ходатайство прокуратуры об аресте депутата от "Единого национального движения" Ники Мелии. Перемещения Ники Мелии будут отслеживаться с помощью электронного браслета.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 июня защите Никанора (Ники) Мелии было вручено обвинительное заключение по делу об организации насилия на акции протеста в Тбилиси. В тот день депутаты парламента Грузии удовлетворили ходатайство прокуратуры о снятии с Мелии депутатской неприкосновенности Мелии. 27 июня Мелию отпустили на свободу под залог.

Депутат Ника Мелия обвиняется по первой и второй частям статьи 225 УК Грузии, которая подразумевает организацию группового насилия, руководство и участие в нем. Мелии грозит тюремное заключение на срок до девяти лет. Дело заведено в связи с акцией в ночь 21 июня, когда при разгоне протестующих у здания парламента сотни человек пострадали и были задержаны, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии – 2019".

Апелляционный суд отказался удовлетворить ходатайство прокуратуры об аресте Ники Мелии. Согласно решению судьи, оставаясь на свободе, Ника Мелия будет носить электронный браслет. Такое решение относительно депутата парламента в Грузии принимается впервые, отметил адвокат Мелии Георгий Кондахишвили.

Он настаивает на том,что Ника Мелия отстранен от работы в парламенте безосновательно. "Ни согласие прокурора, ни какое-либо другое решение не могут ограничить полномочия депутата", - заявил Кандахишвили в эфире телеканала "Рустави 2" (здесь и далее перевод "Кавказского узла").

На Нике Мелии, как на депутате, лежит особенно большая ответственность за призывы к насилию во время беспорядков, считает мэр Тбилиси Каха Каладзе. "Те действия, заявления, призывы, которые мы слышали ночью 20 июня, были очень серьезными, и какой результат за этим последовал, все видели. Я не могу вмешиваться в решение суда, но очевидно, что в действиях Ники Мелии содержится преступление, а все должны отвечать за свои поступки. <...> Конечно, нужно призвать к ответу всех полицейских, которые злоупотребили полномочиями, призвать к ответу всех политиков, которые призывали к штурму парламента. <...> смена власти должна произойти путем выборов, а не путем переворота и свержения", заявил Каха Каладзе в эфире Общественного вещателя.