Источники назвали новых претендентов на пост мэра Махачкалы

16 января 2019, 00:33

Депутат парламента Дагестана Муса Омаров и бывший член общественной палаты республики Шахбан Касумов подали документы для участия в конкурсе на пост мэра Махачкалы, сообщили источники.

Как писал "Кавказский узел", депутаты горсобрания Махачкалы 27 декабря 2018 года приняли решение об отставке с поста мэра города Мусы Мусаева, осужденного за превышение полномочий, и объявили о начале конкурса на эту должность. Первым кандидатом в мэры Махачкалы стал Салман Дадаев, который с мая 2017 года возглавляет управу Басманного района Москвы. 10 января депутат Госдумы от Башкирии Гаджимурад Омаров ("Справедливая Россия") объявил о своем намерении побороться за пост мэра Махачкалы. Конкурсная комиссия завершит регистрировать претендентов 16 января, документы будут приниматься до 16 января включительно.

После Салмана Дадаева заявления о выдвижении на пост мэра Махачкалы подали замдиректора "Дагтехкадастра" Айдемир Исмаилов, махачкалинец Махмуд Ибадулаев и помощник депутата Госдумы Бувайсара Сайтиева Булач Чанкалаев. По данным "Черновика", к 14 января на пост мэра Махачкалы претендовали уже 12 кандидатов, в том числе бывший глава села Красноармейское Абакар Курбанисмаилов, замглавы Советского района Махачкалы Магомед Магомедов, блогер Рамазан Рабаданов и помощник депутата Народного собрания Дагестана Магомед Мусаев. Сообщество lezginsta в Instagram ранее назвало имя ее одного кандидата - бывшего депутата горсобрания Махачкалы Асефа Джаруллаева.

Число претендентов на должность мэра Махачкалы с учетом Мусы Омарова и Шахбана Касумова достигло 18 человек, сообщил "Черновик".

Поименный список всех кандидатов до сих пор не обнародован. Представители конкурсной комиссии не пошли на контакт с журналистами, которые пытались узнать сведения об участниках конкурса, указывает издание.

Документы в конкурсную комиссию подали уже 20 человек, в том числе Омаров и Касумов, сообщил в 17.59 мск 15 января Telegram-канала «Спросите у Расула».

Позднее автор канала пообещал опубликовать полный список из двадцати претендентов на пост мэра Махачкалы.

"Список скоро опубликую на тг-канале «Спросите у Расула». Напомню, что двое из 4 предыдущих мэров были приговоры судом к лишению свободы, а еще двое находятся под следствием", - написал автор блога в 23.17 мск в одноименном сообществе Facebook.

Конкурсные процедуры выборов нового главы Махачкалы носят формальный характер, так как глава Дагестана уже назвал Салмана Дадаева своим кандидатом, а возможности других желающих бороться за этот пост ограничены, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. "Кавказский узел" опубликовал биографию Салмана Дадаева.