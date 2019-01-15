Журналисты оценили шансы Гаджимурада Омарова занять пост мэра Махачкалы

15 января 2019, 03:22

Выдвижение депутата Госдумы и бывшего главы дагестанского отделения «Справедливой России» Гаджимурада Омарова в мэры Махачкалы является проявлением его реальных политических амбиций. При этом шансы Омарова занять пост мэра в любых условиях минимальны, полагают опрошенные "Кавказским узлом" главреды дагестанских изданий.

Как писал «Кавказский узел», депутаты горсобрания Махачкалы 27 декабря 2018 года приняли решение об отставке с поста мэра города Мусы Мусаева, осужденного за превышение полномочий, и объявили о начале конкурса на эту должность. Первым кандидатом в мэры Махачкалы стал Салман Дадаев, который с мая 2017 года возглавляет управу Басманного района Москвы. 10 января депутат Госдумы от Башкирии Гаджимурад Омаров («Справедливая Россия») объявил о своем намерении побороться за пост мэра Махачкалы.

После главы управы Басманного района Москвы Салмана Дадаева заявления о выдвижении на пост мэра Махачкалы подали замдиректора "Дагтехкадастра" Айдемир Исмаилов, махачкалинец Махмуд Ибадулаев и помощник депутата Госдумы Бувайсара Сайтиева Булач Чанкалаев. По данным «Черновика» на 14 января, на пост мэра Махачкалы претендуют уже 12 кандидатов, в том числе бывший глава села Красноармейское Абакар Курбанисмаилов, замглавы Советского района Махачкалы Магомед Магомедов, блогера Рамазан Рабаданов и помощник депутата Народного собрания Дагестана Магомед Мусаев.

Гаджимурад Омаров еще не подал документы в конкурсную комиссию - он планирует прилететь в Дагестан 15 января, а 16 января дать пресс-конференцию, рассказал источник в окружении депутата корреспонденту «Кавказского узла». Конкурсная комиссия завершит регистрировать претендентов 16 января, документы будут приниматься до 16 января включительно.

Участие в выборах мэра Махачкалы для Гаджимурада Омарова является удачным способом напомнить о себе, считает политический обозреватель газеты «Черновик» Магомед Магомедов.

По словам Магомедова, Омаров хочет продемонстрировать присутствие в дагестанском политическом поле разных политических групп, чьи интересы необходимо учитывать. «Омаров объявил о себе прямо, команда же Мухтара Меджидова (бывший председатель правительства республики – прим. «Кавказского узла») обозначила это косвенно. Так или иначе, это проявление не столько реальной борьбы, сколько заинтересованности в судьбе Махачкалы и тех активов, которые есть за ней», - сказал журналист корреспонденту «Кавказского узла».

В качестве кандидата на пост мэра Махачкалы может выступить также бывший председатель правительства республики Мухтар Меджидов. Переговоры о возможном участии Меджидова в конкурсе на должность мэра Махачкалы уже велись на правительственном уровне, сообщило 10 января со ссылкой на собственный источник "Новое дело". С января по июль 2013 года Мухтар Междидов был председателем правительства Дагестана, говорится в биографии чиновника, опубликованной на "Кавказском узле".

Омаров не пытается легитимизировать своим участием процедуру фактического назначения мэра главой Дагестана, предположил Магомедов.

«Омаров - непредсказуемый и амбициозный политик, не боящийся быть в оппозиции, хотя еще нельзя говорить, что он в оппозиции к Васильеву - таких признаков пока нет, заявлений об этом сделано не было. Омаров видит возможность, видит, что есть декларация о равном доступе к конкурсу, обещание Васильева и Попова (Денис Попов – прокурор Дагестана. – прим. «Кавказского узла») соблюсти законность, и он как бы тестирует систему избрания мэра Махачкалы, [демонстрируя свои амбиции]», - полагает политический обозреватель.

Заявление Гаджимурада Омарова о намерении побороться за пост мэра Махачкалы не стоит считать серьезной политической заявкой, считает главный редактор газеты «Новое дело» Гаджимурад Сагитов.

«Омаров не смог бы составить серьезную конкуренцию другим участникам выборов даже в случае проведения всенародных выборов мэра. Его участие в проводимом конкурсе я не считаю серьезной политической заявкой: он и сам, как я предполагаю, понимает, что шансов в данной ситуации у него минимальные, даже если все пройдет в честной борьбе», - сказал Сагитов корреспонденту «Кавказского узла».

Если даже Омаров войдет в оппозицию действующему главе Дагестана, это не окажет существенного влияния на политическую повестку в регионе, уверен журналист.

Гаджимурад Омаров является самостоятельным кандидатом в мэры в Махачкалы и намерен принять реальное участие в процессе, считает главный редактор информагентства «Дербент» Милрад Фатуллаев.

«Заявление об участии в выборах мэра Махачкалы со стороны Гаджимурада Омарова можно расценить как реальную попытку побороться за главный столичный пост. Насколько он уверен в своей победе в сложившейся ситуации, это уже другой вопрос, но можно сказать с полной уверенностью, что он реально будет участвовать и попытается, как минимум, показать, как у нас проходят выборы», - предположил он.

Участие Омарова в любом случае повысит легитимность процедуры, так как он выступит оппонентом Салману Дадаеву, указал главред РИА "Дербент"

«Гаджимурад Омаров не входит в команду Васильева-Здунова, он формально и реально является представителем другой партии. Его участие продемонстрирует дополнительную легитимность выборов, так как он является самостоятельной фигурой, не входящей в окружение Васильева. Безусловно, он и ряд других возможных кандидатов, таких как Мухтар Меджидов, Асеф Джаруллаев и другие, увеличат конкурентность этих выборов», - сказал Фатуллаев корреспонденту «Кавказского узла».

Бывший депутат городского собрания Махачкалы, в прошлом координатор партии "Единая Россия" Асеф Джаруллаев стал одним из кандидатов на пост мэра, его документы 11 января приняла конкурсная комиссия, сообщило 12 января сообщество lezginsta в Instagram.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики заявили, что конкурсные процедуры выборов нового главы Махачкалы носят формальный характер, так как глава Дагестана уже назвал Салмана Дадаева своим кандидатом, а возможности других желающих бороться за этот пост ограничены. "Кавказский узел" опубликовал биографию Салмана Дадаева.