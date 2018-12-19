Дело заммэра Махачкалы дошло до суда

19 декабря 2018, 19:37

Заместитель главы Махачкалы Курбан Курбанов предстанет перед судом по обвинению в подстрекательстве. По данным следствия, чиновник убедил своего руководителя пойти на преступление. Его дело направлено в Советский райсуд Махачкалы.

Как писал "Кавказский узел", 25 июля источники сообщили о задержании Курбана Курбанова в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего мэра Мусы Мусаева. 26 июля мэрия Махачкалы заявила, что Курбанов вернулся к работе после допроса.

О том, что в отношении замглавы Махачкалы утверждено обвинительное заключение по части 4 статьи 33 - пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ (подстрекательство к превышению должностных полномочий), Генпрокуратура сообщила вчера, 18 декабря.

"Следствием установлено, что злоумышленник уговорил главу города Махачкалы незаконно подписать постановление о предоставлении фирме его отца в собственность земельного участка по заниженной стоимости, чем причинил ущерб бюджету на сумму более 44 млн рублей", - говорится в сообщении от 18 декабря на сайте Генпрокуратуры РФ.

По ходатайству следствия, обвиняемый судом отстранен от занимаемой должности, а его дело направлено для рассмотрения в Советский районный суд Махачкалы, отмечается в сообщении. Имя обвиняемого Генпрокуратура не называет.

При этом еще 26 июля следствие сообщило, что в отношении Курбана Курбанова возбуждено дело о подстрекательстве к превышению должностных полномочий. Курбанов на допросе признался в том, что уговорил Мусу Мусаева предоставить своему родственнику участок по заниженной цене, заявили тогда следователи.

Советский райсуд Махачкалы 15 октября признал бывшего мэра города Мусу Мусаева виновным в превышении полномочий и приговорил его к четырем годам колонии общего режима. Согласно обвинительному заключению, Мусаев, выделив пять участков земли, причинил бюджету ущерб более чем на 48 миллионов рублей. Ранее он настаивал на своей невиновности, однако на заседании 2 октября признал свою вину. Мусаев взял на себя ответственность за ущерб, причиненный муниципалитету при передаче пяти участков земли, пояснив, что был введен в заблуждение, а проверять документацию ему мешала загруженность работой.

Информации о поступлении дела Курбана Курбанова в Советский райсуд Махачкалы, по данным на 19.35 мск 19 декабря, на сайте суда не было.

Примечательно, что на сайте мэрии Махачкалы Курбан Курбанов, по данным на 19.35 мск 19 декабря, значится заместителем главы администрации города - начальником управления архитектуры и градостроительства, информации об отстранении его от должности здесь нет.

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