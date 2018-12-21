Мэр Избербаша ушел в отставку

21 декабря 2018, 23:50

Глава Избербаша Абдулмеджид Сулейманов написал заявление о сложении полномочий после критики со стороны Васильева. Временно исполняющим обязанности мэра назначен заместитель главы города Магомед Исаков.

Абдулмеджид Сулейманов подтвердил свою отставку, однако отказался от комментариев, информировал сегодня "Черновик". Об отставке Сулейманова объявил сегодня на совещании с руководителями органов исполнительной власти глава Дагестана Владимир Васильев, сообщили "Махачкалинские известия".

В ноябре сторонники мэра Избербаша сочли незаконной внеочередную сессию горсобрания. Конфликт породила борьба за сферы влияния в городе, считают журналист Магомедов и политолог Уразаев.

Сулейманов был одним из чиновников, раскритикованных Васильевым на совещании Совета безопасности 27 ноября. Главу республики возмутил доклад мэра Избербаша, который рассказал, что очистные сооружения стоимостью 300 миллионов рублей так и не были введены в эксплуатацию. "Мне проще вас освободить, и я на встречу с недовольным населением приведу человека, который пообещает все решить, и мы закроем тему", - процитировало 1 декабря слова главы Дагестана "Новое дело".

Напомним, что Абдулмеджид Сулейманов - родной брат бывшего главы главы дагестанского ФОМС Магомеда Сулейманова, обвиненного в создании преступного сообщества, мошенничестве и превышении полномочий.

12 ноября стало известно, что Кировский районный суд Махачкалы продлил арест Магомеда Сулейманова. Созданное Магомедом Сулеймановым преступное сообщество в 2010 году похитило более 210 млн рублей из средств дагестанского ФОМС, считает следствие. Обвиняемый находится под арестом.

Магомед Исаков, назначенный врио мэра Избербаша, в 2008-2009 годах работал заместителем начальника контрольного управления в мэрии Махачкалы. Затем руководил махачкалинским хлебозаводом №2, а с 2012 по 2015 годы являлся гендиректором "Каспий хлеба". С октября 2015 до конца декабря 2017 года Исаков работал на посту заместителя главы администрации Избербаша, сообщила сегодня "Дагестанская правда".

На сайтах главы Дагестана и мэрии Избербаша по состоянию на 23:50 мск 21 декабря нет информации об отставке Сулейманова.

Новости об арестах чиновников и кадровых чистках в Дагестане собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".