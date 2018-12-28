Демаркация границы с Чечней пошатнула рейтинг Евкурова

28 декабря 2018, 10:29

Авторитет Юнус-Бека Евкурова в глазах Кремля пошатнулся в связи с установлением границы с Чечней на фоне массовых протестов в Ингушетии, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как писал "Кавказский узел", глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров возглавил список российских губернаторов, чей рейтинг за полгода резко снизился. В этот список попали также глава Северной Осетии Вячеслав Битаров и глава Калмыкии Алексей Орлов. Опросы для выявления динамики рейтинга проводились в российских регионах в конце октября и начале ноября, сообщил со ссылкой на два близких к Кремлю источника 25 декабря РБК. Рейтинг - один из важных критериев, которыми федеральный центр руководствуется при принятии решений в отношении губернаторов, указали политологи.

Евкуров руководит Ингушетией с 2008 года. 9 сентября Народное собрание Ингушетии подавляющим большинством голосов в очередной раз переизбрало его главой республики. Отставки главы республики с осени требуют противники Соглашения об административной границе с Чечней, заключенного Евкуровым с Рамзаном Кадыровым.

В рейтинге, представленном РБК 25 декабря, не уточняется, каким методом был проведен опрос. Результатов самого опроса нет в свободном доступе. Кроме того, в материале издания нет информации о рейтинге главы Чечни Рамзана Кадырова.

Минченко назвал сомнительными данные соцопроса

Политолог, руководитель компании "Минченко консалтинг" Евгений Минченко счел данные опроса некорректными.

"Мы не знаем, является ли Евкуров лидером по антирейтингу, потому что в данных РБК нет цифр, описывающих базовый рейтинг губернаторов. Там же только динамика рейтинга губернаторов, то есть, как падал их рейтинг, но нет информации каким был их рейтинг изначально. На данный опрос ссылаться некорректно. В них нет исходных цифр, что дает возможность спекуляций", - сказал Евгений Минченко корреспонденту "Кавказского узла".

При этом эксперт связал падение рейтинга главы Ингушетии с событиями вокруг передела границы с Чечней. "Он мог минимизировать то количество проблем, которое возникло в результате установления границ с Чечней. Нельзя сказать, что этот процесс прошел без серьезных конфликтов. Были массовые протесты, а протестный фон до сих пор сохраняется. Действительно, в результате этого возникли серьезные проблемы с рейтингом главы Ингушетии", - отметил Минченко.

Он уверен, что падение рейтинга Евкурова не станет причиной его отставки.

"Да, ситуация проблемная, но для Кремля отправлять Евкурова в отставку означает потерю лица, поскольку он относительно недавно прошел процедуру утверждения", - подчеркнул политолог.

Холдинг "Минченко консалтинг" также занимается социологическими исследованиями и публикует рейтинги устойчивости губернаторов на своем сайте.

Проблемная ситуация может лишить Евкурова поддержки Кремля, предположил Петров

Низкий рейтинг Евкурова показал, что его позиции сильно пошатнулись в глазах Кремля, считает политолог, политгеограф, профессор Высшей школы экономики Николай Петров.

"Его позиции пошатнулись в глазах Кремля. Кремлю ведь важно, насколько глава региона может помогать Москве, а не насколько Москва вынуждена помогать главе региона. Но причина падения рейтинга Евкурова известна, и она в общем-то не является результатом самодеятельности главы Ингушетии. При этом вся эта ситуация делает Евкурова неэффективным главой Ингушетии для Кремля", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Николай Петров.

По его мнению, "Евкуров безвозвратно потерял возможность быть поддерживаемым Кремлем лидером Ингушетии".

"До последнего времени Евкуров сбалансировано преодолевал кризис в связи с границей, но претензии к нему растут. Мне трудно сказать, что он очень продуктивный лидер. Несколько раз были очень серьезные ошибки с его стороны, а проблемная ситуация с границей показала, что Кремль не будет его поддерживать в качестве лидера Ингушетии на постоянной основе", - считает Петров.

Напомним, на пресс-конференции в Магасе 22 декабря глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров прокомментировал требования активистов о своей отставке, назвав их шантажом. По словам Евкурова, он готов оставить пост лишь по указанию президента.

На "Кавказском узле" можно ознакомиться с полным текстом Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией с приложениями к нему (картой и геодезическим описанием границы). Анализ новой линии чечено-ингушской границы картографами приведен в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов". Также на "Кавказском узле" размещен материал "Спор о чечено-ингушской границе: аргументы сторон".

"Кавказский узел" ведет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", а новости о границах между Чечней и Ингушетией публикует на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет". Также "Кавказским узлом" подготовлена биографическая справка о Юнус-Беке Евкурове.