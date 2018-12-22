Евкуров объяснил действия силовиков в торговом центре Назрани

22 декабря 2018, 19:35

Силовики вынужденно применили оружие 12 декабря в Назрани, пытаясь задержать "некоего Ханиева", заявил сегодня глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. По его словам, никаких данных о причастности к боевикам убитого там же Хашагульгова нет.

Как писал "Кавказский узел", около ТЦ "Ковчег" в Назрани 12 декабря произошел взрыв, при котором пострадали два силовика. По информации источников в силовых структурах, предполагаемые боевики бросили гранату в полицейских, при задержании двое нападавших были убиты. Убитыми оказались работавший в охране ТЦ Муслим Хашагульгов и продавец Ханиев. Знавшие Хашагульгова не поверили версии силовиков, они уверены, что оказывавший людям юридическую помощь активист не мог совершить что-либо противозаконное.

По данным следствия, вооруженные люди в торговом центре оказали вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, проводившим оперативно-разыскные мероприятия. О причастности убитых к боевикам следствие не сообщало.

Следственные органы Ингушетии проверяют информацию о причастности к боевикам убитых в торговом центре Назрани, сообщил сегодня Юнус-Бек Евкуров.

"По моей информации, была задача задержать некоего Ханиева, и на предложение выйти из цокольного этажа он бросил гранату", - рассказал Юнус-Бек Евкуров на пресс-конференции в Магасе.

По его словам, пока непонятно, как рядом с Ханиевым оказался Хашагульгов. При этом Евкуров отметил, что Хашагульгов не был боевиком, не находился в поле зрения силовиков. "Следствие разбирается. До этого он нигде не проходил, нигде не было, чтобы он участвовал в бандподполье. Как он оказался [рядом с Ханиевым], случайно-не случайно, следствие разберется", - заявил Юнус-Бек Евкуров.

Он уверен, что силовики применили оружие вынужденно. "Как должны органы правопорядка в этих случаях действовать? Забрать раненых и еще раз уговаривать или уничтожить? По инструкции, конечно, уничтожить, потому что оказано вооруженное сопротивление", - подчеркнул глава Ингушетии, слова которого приводит РИА Новости.

Юнус-Бек Евкуров назвал Хашагульгова "хорошим, умным парнем", передает агентство "Интерфакс-Юг" и высказал недовольство тем, как в республике интерпретируют этот инцидент.

"Там ситуация более чем понятна, информация об инциденте была дана на сайтах МВД и Совета безопасности республики. Есть люди, которые пытаются перевести это на другую плоскость", - сказал Юнус-Бек Евкуров.

Напомним, на похороны Муслима Хашагульгова отправились члены Совета тейпов Ингушетии, которые обратились в прокуратуру с требованием объективного расследования инцидента в Назрани и объявили республиканский траур по убитым. 14 декабря активисты в Магасе провели массовый намаз, в котором приняли участие несколько сотен человек. В своей проповеди имам Мержоев напомнил о временах, когда убийства и бессудные казни были распространенной практикой в Ингушетии, подчеркнув, что возвращение к ней недопустимо.

По информации руководителя правозащитной организации "МАШР" Магомеда Муцольгова, Муслим Хашагульгов вечером 12 декабря выполнял свои обязанности по охране объектов ТЦ "Ковчег" и заметил человека, который вошел в пустующее подвальное помещение. "Похоже, он сразу же пошел за ним, чтобы проверить кто это и что он там делает. Вслед за ними обоими туда вошли два силовика, а спустя короткое время, раздались несколько выстрелов, затем произошел хлопок и еще несколько выстрелов. Очевидцы говорят, что после этого двое раненых силовиков выбежали на улицу и один из них стал кричать что он ранен и что ему нужна скорая медицинская помощь. [...] никто из силовиков даже не подумал, нуждаются ли те двое, что остались в подвале, в медицинской помощи и откуда была такая уверенность, что они уже мертвы", - написал 13 декабря Муцольгов в своем блоге на "Кавказском узле".

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Ингушетии и регулярно обновляет хронику происходящих в республике спецопераций, взрывов, обстрелов и похищений людей.