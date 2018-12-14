Траур по убитым в Назрани объединил представителей мусульманских общин

14 декабря 2018, 21:39

Различные общины верующих объединились в трауре по убитым 12 декабря в Назрани жителям Ингушетии - поминальные мероприятия в Магасе представитель Духовного центра мусульман республики и имам, не имеющий отношения к муфтияту, провели совместно. Убитый Илез Ханиев похоронен на мемориальном кладбище в Назрани.

Как писал "Кавказский узел", участники массового пятничного намаза на месте недостроенной мечети в Магасе прочли сегодня заупокойную молитву по убитым 12 декабря в Назрани Муслиму Хашагульгову и Илезу Ханиеву. Волонтеры решили взять на себя организацию похорон Ханиева, так как он не имел близких родственников и его тело было некому забрать из морга.

12 декабря около ТЦ "Ковчег" произошел взрыв. По информации источников в силовых структурах, предполагаемые боевики бросили гранату в полицейских, ранив двух силовиков, при задержании двое нападавших были убиты. По словам очевидцев, погибли активист Муслим Хашагульгов, работавший в охране ТЦ, и продавец Ханиев. Секретарь Совета безопасности Ингушетии Ахмед Дзейтов подтвердил 13 декабря, что убиты жители Назрани Ханиев, 1994 года рождения, и Хашагульгов, 1987 года рождения. Раненых силовиков перевезли в Москву.

Волонтеры сегодня вечером смогли забрать тело Илеза (Артогана) Ханиева из морга и провести в доме, где жил убитый, похоронный обряд. Молодого человека похоронили на мемориальном кладбище "Гlоазот кашмаш", сообщил корреспондент "Кавказского узла".

В траурной молитве по убитым объединились представители разных мусульманских общин Ингушетии: хутбу (речь-проповедь. - Прим. "Кавказского узла") во время сегодняшнего коллективного намаза на месте недостроенной мечети в Магасе прочел представитель Духовного центра мусульман Ингушетии Адам Мержоев, а джума-намаз и джаназа-намаз провел имам Илез Аушев, не имеющий отношения к муфтияту. Популярные проповедники, такие, как имам Хамхат Чумаков, не участвовали в коллективном намазе, но провели в своих мечетях заупокойные молитвы. В центральной мечети Назрани сегодня также совершили заупокойную молитву за Муслима Хашагульгова, рассказал руководитель ингушского отделения правозащитного центра "Мемориал" Тимур Акиев корреспонденту "Кавказского узла".

В своей проповеди имам Мержоев говорил о ценности и неприкосновенности человеческой жизни, подчеркивая тяжесть греха кровопролития и недозволенность причинения вреда мусульманам. Он напомнил о временах, когда убийства и бессудные казни были распространенной практикой в Ингушетии, подчеркнув, что возвращение к ней недопустимо и каждый обязан высоко ценить жизнь человека. После проповеди джума-намаз возглавил имам Илез Аушев. В молитве приняли участие несколько сотен человек, в том числе и сотрудники полиции.

20 октября пятничный намаз в Магасе объединил как сторонников Духовного управления мусульман, так и общин, имамы которых не входят в ДУМ. Принявшие участие в намазе жители республики отметили, что такое единение - исключительно редкий случай.

На проспекте и рядом со строительной площадкой дежурили несколько десятков представителей различных силовых структур в форме и в штатском, там же находились около двух десятков спецавтомобилей, в том числе фургон с видеокамерами. Силовики не препятствовали молитве, хотя центральная улица Магаса была перекрыта для движения автомобилей и добраться до места коллективного намаза на машине можно было только в объезд.

В коллективном намазе приняли участие активисты, в том числе старейшина Ахмед Барахоев, родственники, знакомые, коллеги и друзья убитых, а также другие жители разных населенных пунктов Ингушетии. Чиновники на траурном намазе замечены не были, не участвовал в нем и бывший глава Сунженского района Исса Хашагульгов, который днем ранее заставил активистов покинуть похороны Муслима Хашагульгова.

По информации руководителя правозащитной организации "МАШР" Магомеда Муцольгова, Муслим Хашагульгов вечером 12 декабря выполнял свои обязанности по охране объектов ТЦ "Ковчег" и заметил человека, который вошел в пустующее подвальное помещение. "Похоже, он сразу же пошел за ним, чтобы проверить кто это и что он там делает. Вслед за ними обоими туда вошли два силовика, а спустя короткое время, раздались несколько выстрелов, затем произошел хлопок и еще несколько выстрелов. Очевидцы говорят, что после этого двое раненых силовиков выбежали на улицу и один из них стал кричать что он ранен и что ему нужна скорая медицинская помощь. [...] никто из силовиков даже не подумал, нуждаются ли те двое, что остались в подвале, в медицинской помощи и откуда была такая уверенность, что они уже мертвы", - написал 13 декабря Муцольгов в своем блоге на "Кавказском узле".

Мероприятие прошло без инцидентов, после окончания обоих намазов люди разошлись и движение по центральному проспекту Магаса было открыто.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Ингушетии и регулярно обновляет хронику происходящих в республике спецопераций, взрывов, обстрелов и похищений людей. Инцидент у ТЦ "Ковчег" в Назрани стал восьмым вооруженным инцидентом в Ингушетии с начала 2018 года.