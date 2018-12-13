Надпись "Росгвардия" на верхней одежде. Фото http://rosgvard.ru/ru/news?page=7&pagesize=10&onHome=true

13 декабря 2018, 11:27

Раненые росгвардейцы перевезены из Назрани в Москву

Два сотрудника Росгвардии, раненные при взрыве в Назрани, госпитализированы сегодня в московские больницы. Состояние обоих силовиков стабильное, рассказали врачи.

Как писал "Кавказский узел", 12 декабря около ТЦ "Ковчег" в Назрани произошел взрыв. По информации источников в силовых структурах, предполагаемые боевики бросили гранату в полицейский патруль, ранив двух силовиков, при задержании двое нападавших были убиты. МВД подтвердило, что двое силовиков пострадали при взрыве и были госпитализированы, не уточнив информацию о подозреваемых.

Убиты продавец благовоний Ханиев и начальник охраны торгового центра, гражданский активист Муслим Хашагульгов, сообщили "Кавказскому узлу" очевидцы. По данным "ФортангаORG", Хашагульгов работал сотрудником охраны ТЦ "Ковчег", а кроме того, оказывал бесплатную юридическую помощь жителям в ассоциации юристов и сотрудничал с порталом "Магас-Лайф".

Сегодня ночью два сотрудника Росгвардии, раненные при взрыве, были перевезены в Москву, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник республиканской клинической больницы. Он уточнил, что раненые в стабильном состоянии, угрозы их жизням нет. "Одного из них прооперировали. Оба не местные", - уточнил медработник.

Оба пострадавших помещены в московские клиники, пишет сегодня со ссылкой на сотрудника Минздрава Ингушетии "Интерфакс-Юг".

Напомним, что нападение на сотрудников Росгвардии стало вторым столкновением силовиков с предполагаемыми боевиками в Назрани и восьмым вооруженным инцидентом в Ингушетии с начала года.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Ингушетии и регулярно обновляет хронику происходящих в республике спецопераций, взрывов, обстрелов и похищений людей.

Примечание:

"Глава Ингушетии отчитался о ликвидации терроризма вопреки росту числа жертв", "Кавказоведы сравнили тактики борьбы с экстремизмом в республиках СКФО", "Госдеп предупредил туристов об опасности посещения Северного Кавказа".

Автор: Умар Йовлой; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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