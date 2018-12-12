Вооруженный инцидент в Назрани стал восьмым с начала года в Ингушетии

12 декабря 2018, 23:47

Нападение на сотрудников Росгвардии стало вторым столкновением силовиков с предполагаемыми боевиками в Назрани и восьмым вооруженным инцидентом в республике с начала 2018 года. "Кавказский узел" писал, что сегодня близ ТЦ "Ковчег" в Назрани произошел взрыв. Два сотрудника правоохранительных органов госпитализированы после взрыва гранаты, брошенной в них при задержании подозреваемых, сообщило МВД Ингушетии. По данным силовиков, нападавшие были боевиками, их убили при задержании. Очевидцы же сообщили, что убиты продавец благовоний Ханиев и начальник охраны торгового центра, гражданский активист Муслим Хашагульгов.

Предыдущее боестолкновение произошло в Назрани 8 июня. По словам силовиков, они блокировали двух боевиков, предложив им сдаться, однако те открыли огонь. В перестрелке был убит один из предполагаемых боевиков, а в ходе последовавшей за этим контртеррористической операции, по данным НАК, еще двое. Очевидцы сообщили, что убиты двое парней и их мать, а еще один из предполагаемых боевиков, их отец, сдался. Убитые готовили теракты на мусульманский праздник Ураза-байрам, заявил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

Ранее, 10 февраля, в Ингушетии также был введен режим КТО. По данным силовиков, в лесу близ села Али-Юрт в Назрановском районе были убиты уроженцы Дагестана Абдулла Асхабов и Юнус Ибадиев, которые оказали правоохранителям вооруженное сопротивление.

Еще пять инцидентов, произошедших в Ингушетии с начала года, с деятельностью вооруженного подполья не связывались.

В ночь на 8 января, по словам младшего брата члена движения "Мехк-Кхел" Магомеда Хазбиева, во двор дома в Назрани, где проживают их родители, была брошена граната, никто не пострадал.

15 января в селе Плиево был убит житель Ингушетии. Мотивом убийства могла стать кровная месть родственников полицейского, убитого 26 июля 2016 года в Магасе в результате бытового конфликта, сообщил источник в силовых структурах. 9 апреля в селении Экажево обстреляли автомобиль, находившийся в нем мужчина попал в больницу. Местные жители также назвали мотивом преступления кровную месть, так как раненый оказался братом убитой два года назад женщины.

16 мая в Сунже произошло покушение на сотрудника прокуратуры. При взрыве гранаты пострадал находившийся рядом силовик. По данным источников, прокурор, на которого совершено покушение, выступает обвинителем по делу о пытках в Центре по противодействию экстремизму МВД Ингушетии.

25 июня два студента были ранены при перестрелке в колледже города Назрани.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Ингушетии и ведет хронику происходящих в республике спецопераций, взрывов, обстрелов и похищений людей.