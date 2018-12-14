Массовый намаз по убитым в Назрани провели активисты в Магасе

14 декабря 2018, 17:03

Участники массового намаза в Магасе прочитали заупокойную молитву по убитым 12 декабря в Назрани Муслиму Хашагульгову и Илезу Ханиеву. Похороны Ханиева, у которого не было близких родственников, организуют волонтеры.

Как писал "Кавказский узел", 13 декабря в Ингушетии прошли похороны активиста Муслима Хашагульгова, убитого 12 декабря около ТЦ "Ковчег" в Назрани. Члены Совета тейпов, которые направили в прокуратуру требование объективного расследования инцидента в Назрани и объявили республиканский траур по убитым, не присутствовали на похоронах по настоянию одного из родственников активиста, бывшего главы Сунженского района. Они анонсировали 14 декабря массовый заупокойный намаз по убитым на месте недостроенной мечети в Магасе.

12 декабря около ТЦ "Ковчег" произошел взрыв. По информации источников в силовых структурах, предполагаемые боевики бросили гранату в полицейских, ранив двух силовиков, при задержании двое нападавших были убиты. По словам очевидцев, погибли активист Муслим Хашагульгов, работавший в охране ТЦ, и продавец Ханиев. Секретарь Совета безопасности Ингушетии Ахмед Дзейтов подтвердил 13 декабря, что убиты жители Назрани Ханиев, 1994 года рождения, и Хашагульгов, 1987 года рождения. Раненых силовиков перевезли в Москву.

"Сегодня в Магасе состоялся республиканский Джаназа-намаз (поминальная молитва - прим. "Кавказского узла") по погибшим накануне в результате бессудной казни Муслиму Хашагульгову и Артогану (Илезу) Ханиеву. Имам прочел собравшимся Хутбу о ценности человеческой жизни в Исламе и недозволенности причинения вреда мусульманам", - написала журналистка Изабелла Евлоева на своей странице в Facebook.

Евлоева отметила, что "намаз республиканского масштаба означает несогласие жителей республики с официальной версией произошедшего". Согласно версии силовиков, Хашагульгов и Ханиев совершили нападение на бойцов Росгвардии при задержании.

Похороны Ханиева решено организовать на средства волонтеров, убитый будет похоронен на мемориальном кладбище, сообщил корреспондент "Кавказского узла".



"За телом убитого 12 декабря в ТД "Ковчег" Илеза Ханиева никто не обратился. У парня не было близких родственников", - говорится в сообщении Telegram-канала "Главком РИ".

Во время массового намаза силовики перекрывали проспект Идриса Зязикова, пытаясь помешать массовому скоплению людей, написал на своей странице в Facebook журналист Малик Бутаев.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Ингушетии и регулярно обновляет хронику происходящих в республике спецопераций, взрывов, обстрелов и похищений людей. Инцидент у ТЦ "Ковчег" в Назрани стал восьмым вооруженным инцидентом в Ингушетии с начала 2018 года.