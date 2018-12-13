Бывший чиновник выгнал активистов с похорон Муслима Хашагульгова

13 декабря 2018, 21:27

Бывший глава Сунженского района Исса Хашагульгов заставил старейшин и активистов покинуть двор семьи убитого в Назрани активиста Муслима Хашагульгова во время его похорон, настояв на проведении обряда узким кругом родных, рассказали "Кавказскому узлу" старейшина Ахмед Барахоев и два участника событий.

Как писал "Кавказский узел", сегодня родственникам выдали тело активиста Муслима Хашагульгова, убитого 12 декабря около ТЦ "Ковчег" в Назрани. Около морга в Назрани собралось около 20 человек, большинство же родственников Хашагульгова поехали на похороны в Сунжу. На похороны отправились и отправились члены Совета тейпов, которые направили в прокуратуру требование объективного расследования инцидента в Назрани и объявили республиканский траур по убитым.

12 декабря около ТЦ "Ковчег" произошел взрыв. По информации источников в силовых структурах, предполагаемые боевики бросили гранату в полицейских, ранив двух силовиков, при задержании двое нападавших были убиты. По словам очевидцев, погибли активист Муслим Хашагульгов, работавший в охране ТЦ, и продавец Ханиев. Секретарь Совета безопасности Ингушетии Ахмед Дзейтов подтвердил сегодня, что убиты жители Назрани Ханиев, 1994 года рождения, и Хашагульгов, 1987 года рождения. Раненных силовиков сегодня перевезли в Москву.

Во время похорон Муслима Хашагульгова к активистам во дворе дома родных убитого подошел бывший глава Сунженского района Исса Хашагульгов. Он настоятельно попросил активистов покинуть двор, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из присутствовавших на похоронах, житель Ингушетии Магомед.

«Мы братом поехали на похороны, а там бывший глава (района) поднял панику, говорил: "Уезжайте, в вас нет нужды". Ахмеду Барахоеву и другим он сказал: "Ваше дело закончено, уезжайте, не стойте". Они (активисты) хотели дождаться привоза тела Муслима, но он настаивал: "В вас нет тут необходимости, не стойте, мы сами тут разберемся, у нас есть свои люди". В общем, выпроводил он нас. Был выбор - или с ним ругаться, или просто уехать. Так как хозяина дома не было поблизости, мы вынуждены были уехать», - рассказал Магомед корреспонденту "Кавказского узла".

Старейшина Ахмед Барахоев подтвердил эту информацию. Он отметил, что представители Совета тейпов знали Муслима Хашагульгова и приехали на похороны по просьбе его дяди Тимура Кодзоева, который обратился к совету за поддержкой. После обсуждения случившегося и совещания, Совет тейпов пришел к выводу, что Хашагульгов убит безвинно, подчеркнул он.

«Мы вместе с Советом тейпов написали заявление в прокуратуру по поводу убийства, более 80 человек подписали это заявление. Мы обсудили весь план действий, решили поехать [на похороны] и поддержать родителей. Когда мы приехали, там были [имам] Илез Аушев, [имам одной из мечетей селения Сурхахи] Або Муцольгов и другие. Исса Хашагульгов стоял во дворе. Идрис Абадиев подошел к отцу Муслима [Тагиру Хашагульгову], мы выразили соболезнования от лица старейшин, предложили помощь. Тагир поблагодарил нас и куда-то отлучился, а может быть его увели. В этот момент к нам подошел Исса Хашагульгов и начал намекать, чтобы мы уехали. Он говорил: "Тело еще не привезли, не надо тут сидеть, мы вас освобождаем, у нас есть вопросы, которые мы должны обсудить"», - рассказал Барахоев корреспонденту "Кавказского узла".

Ранее владелец ТЦ "Ковчег" Идрис Абадиев рассказал, что взрыву предшествовал выстрел. "В подвальном помещении сперва был выстрел, потом взорвалась граната, потом снова был выстрел. Через небольшой промежуток времени наружу выбежали раненые сотрудники правоохранительных органов. У них осколочные ранения, их сразу госпитализировали", - заявил Абадиев 12 декабря.

Бывший глава Сунженского района в тот момент оказался самым старшим из присутствовавших во дворе членов семьи, отметил он. После короткого обсуждения активисты и старейшины решили выполнить требование и покинуть чужой двор. "Мы постояли на улице с Або Муцольговым, я им сказал, что это беспардонно, когда требуют уйти с похорон. Я не попрощался с Иссой Хашагульговым, а Тагира так и не увидел, поэтому пришлось уехать. Мы не ожидали такого, тем более, что дядя Муслима сам пригласил нас", - добавил Ахмед Барахоев.

Старейшина предположил, что Исса Хашагульгов и высказавшиеся в его поддержку члены семьи опасались, будучи лояльными руководству Ингушетии, превращения похороны в политическую акцию.

Добровольная отставка Иссы Хашагульгова с поста главы Сунженского района 25 октября послужила прологом к массовым акциям протеста против соглашения о границе с Чечней, подписанного Рамзаном Кадыровым и Юнус-Беком Евкуровым днем позже, 26 октября. После отставки Хашагульгова активисты собрались на стихийную акцию у здания районной администрации в Сунже и потребовали у чиновников объяснений, действительно ли часть территории Ингушетии планируется передать Чечне. Информация об акциях протеста, проводившихся в день подписания соглашения и после него, собрана в обновляемой хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

"Может они боялись, что мы устроим митинг, хотя мы собирались только соболезнования выразить. Завтра, 14 декабря, мы решили на месте непостроенной мечети в Магасе совершить заупокойный намаз - Мехк-тязет, потому что это для всех траур. Нельзя позволить вновь возобновить эту порочную практику бессудных убийств, и мы настроены ее остановить", - заключил он.

Анонс массовой заупокойной молитвы по убитым в Назрани Муслиму Хашагульгову и Артогану Ханиеву опубликовали сегодня ингушские активисты в соцсетях. "Призываем всех мусульман республики присоединиться к молитве", - говорится в сообщении Telegram-канала "ФортангаORG".

Близкие Муслима Хашагульгова разделились на две группы из-за вопроса об обряде похорон, рассказал родственник Хашагульговых Ислам. Часть родственников хотела провести похороны "по сунне" - соблюсти исламский похоронный обряд "джаназа", предполагающий участие не только родных покойного, но и других мусульман, которым стало известно о смерти человека, в похоронах и заупокойной молитве, пояснил он.

Сунна - собрание рассказов из жизни Пророка Мухаммада, дающее ключ ко всем вопросам бытия как отдельного индивида, так и всего общества. Помимо Священного Писания – Корана, ислам обладает и Священным Преданием - Сунной, путем или примером Посланника Аллаха, говорится в справочном материале "Кавказского узла".

«Когда мы приехали, некоторые люди и Исса [Хашагульгов] сказали, что похоронят по-своему и сами разберутся. Чтобы не было скандала, мы не стали настаивать», - сказал Ислам корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Ингушетии и регулярно обновляет хронику происходящих в республике спецопераций, взрывов, обстрелов и похищений людей. Инцидент у ТЦ "Ковчег" в Назрани стал восьмым вооруженным инцидентом в Ингушетии с начала 2018 года.

