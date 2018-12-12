Росгвардия подтвердила информацию об убитых в Назрани

12 декабря 2018, 23:40

Силовики убили в Назрани подозреваемых после того, как один из них бросил гранату в сотрудников, говорится в сообщении Росгвардии. Взрыву предшествовал выстрел, утверждает владелец ТЦ "Ковчег" Идрис Абадиев.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня близ ТЦ "Ковчег" в Назрани произошел взрыв. По информации источников в силовых структурах, предполагаемые боевики бросили гранату в полицейский патруль, ранив двух силовиков, при задержании двое нападавших были убиты. МВД подтвердило, что двое силовиков пострадали при взрыве и были госпитализированы, не уточнив информацию о подозреваемых.

Убиты продавец благовоний Ханиев и начальник охраны торгового центра, гражданский активист Муслим Хашагульгов, сообщили "Кавказскому узлу" очевидцы. По данным ФортангаORG, Хашагульгов работал сотрудником охраны ТЦ "Ковчег", а кроме того, оказывал бесплатную юридическую помощь жителям в ассоциации юристов и сотрудничал с порталом "Магас-Лайф".

Управление Росгвардии на Северном Кавказе подтвердило информацию об убитых в Назрани силовиками подозреваемых.

Во время мероприятий по задержанию подозреваемых в Назрани сегодня вечером один человек бросил гранату, двое сотрудников Росгвардии были ранены. "Ответным огнем нападавшие нейтрализованы", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сообщение Росгвардии стало первым официальным подтверждением информации об убитых в Назрани, однако число убитых и подозреваемых, которых силовики планировали задержать, в нем не уточняется. "Среди гражданского населения пострадавших нет", - отмечает Росгвардия.

По словам владельца ТЦ "Ковчег" Идриса Абадиева, инцидент произошел в здании, расположенном по соседству с торговым центром, причем стрельба была слышна еще до взрыва.

«В подвальном помещении сперва был выстрел, потом взорвалась граната, потом снова был выстрел. Через небольшой промежуток времени наружу выбежали раненые сотрудники правоохранительных органов. У них осколочные ранения, их сразу госпитализировали», — приводит слова Абадиева РБК.

Племянник владельца ТЦ "Ковчег" Муса Абадиев в 22.15 мск написал на своей странице в Facebook, что "оцепление сняли, тела увезли в морг".



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