Очевидцы рассказали о деталях инцидента в торговом центре Назрани

13 декабря 2018, 16:45

Перед взрывом в Назрани силовики находились в одном из помещений ТЦ "Ковчег", рассказал очевидец произошедшего Хасан Кациев, отметив, что кроме взрыва были слышны выстрелы. С места происшествия изъят сигнальный пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами, сообщило следствие.

Как писал "Кавказский узел", 12 декабря около ТЦ "Ковчег" в Назрани произошел взрыв. По информации источников в силовых структурах, предполагаемые боевики бросили гранату в полицейский патруль, ранив двух силовиков, при задержании двое нападавших были убиты. МВД подтвердило, что при взрыве пострадали два силовика, не уточнив информацию о подозреваемых. Сегодня раненых перевезли в Москву.

Ранее владелец ТЦ "Ковчег" Идрис Абадиев рассказал, что взрыву предшествовал выстрел. "В подвальном помещении сперва был выстрел, потом взорвалась граната, потом снова был выстрел. Через небольшой промежуток времени наружу выбежали раненые сотрудники правоохранительных органов. У них осколочные ранения, их сразу госпитализировали", - заявил Абадиев 12 декабря.

О том, что перед взрывом в помещении рядом с молельной комнатой была "разборка", рассказал корреспонденту "Кавказского узла" очевидец Хасан Кациев.

"В торговом центре есть молельная комната, туда все ходят молиться. Мы с другом делали последний намаз в 17.30 где-то. Когда зашли в торговый центр, заметили, что у здания припаркованы "УАЗ Патриот" и "Нива Шевроле" силовиков. Обычные люди в Ингушетии не ездят на бронированных машинах. Мы не обратили особого внимания, зашли, помолились, вышли. Рядом с молельной комнатой есть помещение, которое ведет в подвал, там была какая-то разборка. Там были силовики в гражданском, но с оружием. Мы захотели зайти, посмотреть, что к чему, но нам сказали уйти. Как только мы отошли на два метра, услышали взрыв и выстрелы", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Хасан Кациев.

Он также отметил, что не может точно сказать, был ли сначала взрыв, а потом выстрелы или наоборот. "Знаете, это произошло очень быстро. Мгновенно, можно сказать. И трудно было разобрать, что сначала было – взрыв или выстрел. Но выстрелы были - это точно. Взрыв был как хлопок. После него сразу пошел дым, пыль, и мы вышли на улицу", - заявил очевидец.

По его мнению, Муслим Хашагульгов не мог совершить что-либо противозаконное. "Он сам оказывал юридическую помощь людям. Он добрый парень. Он даже в драку никогда не влезал. Спокойный, умный, образованный. В официальную версию вообще не верю", - подчеркнул Кациев.

Убиты продавец благовоний Ханиев и начальник охраны торгового центра, гражданский активист Муслим Хашагульгов, сообщили "Кавказскому узлу" очевидцы. По данным "ФортангаORG", Хашагульгов работал в охране ТЦ "Ковчег", а кроме того, в ассоциации юристов оказывал людям бесплатную юридическую помощь и сотрудничал с порталом "Магас-Лайф".

Юрист правозащитной организации "Машр" Исмаил Нальгиев рассказал, что в момент взрыва его не было в назранском торговом центре "Ковчег", но сразу после инцидента он приехал туда и от очевидцев услышал версию произошедшего. "Очевидцы рассказали, что сначала были выстрелы, потом взрыв гранаты, потом снова выстрелы. В официальную версию я не верю", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Исмалил Нальгиев.

По его словам, в течение нескольких часов после инцидента никого не пускали в здание. "Мы стояли у здания, знали, что кого-то убили, но не знали, кого. Нас не пускали внутрь. Мы знали, что Муслим внутри, звонили ему, но на звонки он не отвечал. Потом уже появились сообщения, что там тела Муслима и охранника", - отметил Нальгиев.

Он также добавил, что внутри самого помещения, где был взрыв, не было видеокамер, но они есть в торговом центре.

"Я через десять минут после взрыва был у торгового центра, увидел, что сотрудники силовых структур оцепили здание, никого не пускали, даже полковников полиции Ингушетии. Силовики были не из Ингушетии, они приехали из другого региона. Очевидцы мне рассказали, что силовики кого-то поджидали. Муслим приступил к своему дежурству, силовики зашли, раздались выстрелы, потом взрыв и снова выстрелы", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" активист Муса Абадиев.

По его словам, до сих пор непонятно, был ли убит Муслим Хашагульгов выстрелом или в результате взрыва. "С самого начала мы не могли выйти на связь с Муслимом. До дежурства он был с нами, а как зашел туда, связь потерялась", - сообщил активист.

Муса Абадиев также отметил, что в торговом центре, по его информации, не было видеокамер. "Только готовились к установке", - сказал он.

О том, что не верит в официальную версию, заявил и руководитель правозащитной организации "Машр", блогер "Кавказского узла" Магомед Муцольгов, подчеркнув, что знал Муслима Хашагульгова лично. "Я хочу верить в то, что его смерть трагическая случайность, а не спланированное убийство. Потому как если это второй вариант, то можно с уверенностью говорить о самом негативном сценарии, написанном для Ингушетии. Волну народного протеста, все акции гражданских активистов, очень легко будет "загасить" в рамках различного рода контртеррористических операций", - написал 12 декабря правозащитник в своем блоге на "Кавказском узле".

СК отчитался о ходе расследования



Уголовное дело расследуется по статье "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов", говорится в сегодняшнем сообщении на сайте следственного управления Следственного комитета России по Ингушетии.

"По данным следствия, 12 декабря 2018 года примерно в 18.30 минут в помещении торгового центра "Ковчег" два человека, вооруженные огнестрельным оружием, а также взрывным устройством - гранатой РГД, оказали вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, проводившим оперативно-разыскные мероприятия. В результате взрыва гранаты двум сотрудникам правоохранительных органов, а также указанным лицам причинены осколочные ранения, от которых злоумышленники скончались на месте, сотрудники правоохранительных органов госпитализированы", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, "в ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты сигнальный пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами калибра 9 мм, металлические фрагменты, гильзы".

Напомним, что сегодня глава Ингушетии поручил Совету безопасности республики опросить родственников двух жителей Назрани, подозреваемых в нападении на сотрудников правоохранительных органов в торговом центре, и выяснить, кто именно бросил гранату. Евкуров также поручил Совбезу выдать тела родственникам. Тело активиста Муслима Хашагульгова было выдано родным.

В свою очередь ингушские тейпы объявили траур по убитым в Назрани.