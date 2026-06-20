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21:01, 20 июня 2026

Ассоциация СМИ Армении призвала силовиков вернуть технику изданию 7or.am

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Изъятие почти месяц назад техники в ходе обыска в офисе партии "Мать Армения", а также в квартире, гараже и автомобиле ее председателя  Андраника Теваняна парализовало работу информационно-аналитического сайта 7or.am, заявила Ассоциация СМИ Армении, потребовав от силовиков вернуть необходимое для работы сайта оборудование.

Как писал "Кавказский узел", 22 мая стало известно, что силовики задержали председателя партии "Мать Армения" Андраника Теваняна, который занимает второе место в списке кандидатов в депутаты от партии "Процветающая Армения". Перед этим прокуратура убедила Центризбирком дать согласие на уголовное преследование кандидата. 22 мая сотрудники СНБ провели обыски в офисе партии "Мать Армения" и в квартире ее лидера Андраника Теваняна. Сторонники Теваняна на акции протеста потребовали освободить оппозиционера. 23 мая Теванян был арестован на два месяца.

Ассоциация СМИ Армении выступила сегодня с заявлением о действиях силовиков в ходе предвыборной кампании. 

22 мая 2026 года представители Следственного комитета Республики Армения в сопровождении сотрудников Службы национальной безопасности Республики Армения провели обыски в офисе партии "Мать Армения", а также в квартире, гараже и автомобиле Андраника Теваняна. В результате, помимо прочего, была изъята техническая аппаратура информационно-аналитического сайта 7or.am, обеспечивавшая его бесперебойную работу. Вследствие этого деятельность информационно-аналитического сайта 7or am остается парализованной с тех пор и по настоящее время, пишет Yerevan Today.

Такой подход  "напрямую противоречит основополагающим ценностям демократического общества, свободе слова и печати, а также принципу беспрепятственной деятельности средств массовой информации. С сожалением констатируем, что подобная практика становится повторяющейся", - отмечается в заявлении.

Ассоциация СМИ Армении потребовала незамедлительно вернуть всю технику, имеющую жизненно важное значение для деятельности СМИ 7or.am, с целью восстановления нормальной работы сайта и в дальнейшем воздерживаться от практики, приводящей к парализации деятельности средств массовой информации, независимо от того, в рамках какого производства осуществляются соответствующие действия. 

Члены Ассоциации СМИ Армении подтвердили  готовность оказать изданию 7or am техническую и профессиональную поддержку, чтобы возобновить его работу.

По данным на 21.01, сайт  7or am недоступен. Работает Telegram-канал издания, у него насчитывается 1 470 подписчиков.

7or.am - новостное и аналитическое агентство. Основная проблематика - политика, экономика, культура, спорт и бизнес, говорится в описании Telegram-канала.

Напомним, лидер партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян подал иск, в котором он требует от премьер-министра Никола Пашиняна опровержения, извинений и компенсации. На брифинге 28 мая 2026 года Пашинян назвал Царукяна "преступником", "шпионом", "агентом" и заявил, что "по указанию иностранной спецслужбы Царукян включил Андраника Теваняна в список ППА". 

Партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна являются наиболее пророссийскими участниками выборов в парламент Армении, указали ранее аналитики.

Выборы в парламент фактически стали референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении. На "Кавказском узле" опубликована справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

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Автор: "Кавказский узел"

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