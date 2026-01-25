×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
07:02, 25 января 2026

Вдова подтвердила смерть в СВО осужденного по "аэропортовскому делу"

Беспорядки в Махачкале. Октябрь 2023 г. Фото: https://xakac.info/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Убитый в военной операции Муртазали Муртазалиев заключил контракт с Минобороны уже после приговора по "аэропортовскому делу". Суд счел его участником беспорядков, хотя сам Муртазалиев утверждал, что просто искал брата в аэропорту Махачкалы, рассказала его вдова.

Как писал "Кавказский узел", член ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил, что 13 января в махачкалинском поселке Шамхал похоронен Мухаммад-Саид Муртузалиев, который был обвинен по делу о беспорядках в аэропорту и еще летом 2025 года погиб в военной операции. По данным Хадулаева, минимум семь обвиняемых по этому делу заключили контракты и отправились в зону СВО.

По обвинению в участии в массовых беспорядках уже осуждены более 130 человек, им назначены сроки от 6,5 года до 15 лет лишения свободы. В числе последних осужденных - Анварбек Атаев и Рабадан Раджабов, 16 января приговоренные к 8,5 года и 10 годам лишения свободы соответственно.

Погибшего звали Муртазали, а его фамилия – не Муртузалиев, а Муртазалиев, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" вдова погибшего Эмилия.

Она пояснила, что ее муж был обвинен по "аэропортовскому делу" в участии в массовых  беспорядках и нарушении безопасности на объекте транспортной инфраструктуры и подписал контракт уже после приговора. "По крайней мере забрали его 19 августа [2025 года]. Он был уже осужден Кочубеевским районным судом Ставропольского края 22 января 2025 года и приговорен к 8 годам лишения свободы", - сказала она.

О приговоре Муртазали Муртазалиеву и еще трем обвиняемым по "аэропортовскому делу" сообщила 22 января 2025 года прокуратура Ставропольского края.

Он заявлял, что поехал в аэропорт в поисках брата

Муртазалиева обвиняли в том, что он участвовал в перекрытии взлетно-посадочной полосы, рассказала Эмилия. "Сам он заявлял, что поехал в аэропорт в поисках брата, который также отправился туда, чтобы увести его оттуда", - отметила она.

Многие обвиняемые по "аэропортовскому делу" заявляли, что были в аэропорту, но не принимали участия в беспорядках. При этом некоторые обвинительные приговоры были вынесены вопреки показаниям свидетелей. Так, сотрудники полиции не смогли опознать в суде двух обвиняемых - Магомедгаджи Чиргилаева и Ясина Гаджиева. Сами Чиргилаев и Гаджиев утверждали, что пошли в аэропорт из любопытства, чтобы посмотреть, что там происходит. Они сообщили адвокату, что их избивали для принуждения к самооговору. Несмотря на это, суд приговорил их к длительным срокам в колонии, апелляционная инстанция оставила приговор в силе.

Только 31 декабря нам сообщили об эвакуации тела

По словам Эмилии, у ее мужа до ареста была строительная бригада, состоявшая из его родственников и друзей, которая оказывала отделочные услуги. «На момент гибели ему исполнилось 30 лет – он родился 19 сентября 1995 года, а погиб он 30 сентября. Но нам не давали никакого ответа о том, что с ним случилось, до конца декабря, когда сказали, что посланный на разведку дрон «не обнаружил признаков жизни» в том месте, куда был послан мой муж. Только 31 декабря нам сообщили об эвакуации тела, поэтому похороны прошли в начале января», - рассказала вдова погибшего.

Военная операция на Украине. Иллюстрация создана ИИ при помощи программы Copilot Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 8500

К 24 января 2026 года официально признаны убитыми в военной операции не менее 1783 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Муртазалиев был уроженцем Тляратинского района, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" председатель ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев. «Но из-за того, что из-за снега сейчас дороги туда непроезжие, похороны провели в Шамхале», - сказал он.

По словам Хадулаева, всё, что ему удалось выяснить об остальных осужденных, подписавших контракт, - что два человека из них полные сироты.

У арестованных, за исключением фигурантов дел о госизмене, терроризме, экстремизме и фейках про армию, есть возможность подписать контракт с Минобороны и оказаться в зоне военной операции, а их уголовное преследование сразу прекращается. Это уже привело к созданию "конвейера безнаказанности", констатировали правозащитники. "Можно совершить преступление, подписать контакт с Минобороны, отбыть какое-то время в зоне СВО, вернуться - и по новой", - сказал, в частности, Максим Ведаправ.

Упоминание осужденного Мухаммад-Саида Муртузалиева, вероятно, ошибочно связано с Магомедсаидом Муртазалиевым, действительно осужденным по «аэропортовскому делу» Петровским райсудом Ставрополья 21 марта 2025 года. Его адвокат Ольга Нестеренко, связавшись с родственниками своего подзащитного, сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что Магомедсаид Муртазалиев продолжает отбывать наказание в колонии. Она не исключила, что на каком-то этапе передачи информации двух однофамильцев просто перепутали.

Также корреспондент «Кавказского узла» пообщался с двумя адвокатами, защищающими подсудимых по "аэропортовскому" делу, – Баширом Абдурахмановым и Бийсолтаном Капаровым, а также с источником, близким к защите одного из семерых осужденных в июле 2025 года.

Все трое рассказали, что после отказов в апелляционных судах защита (а в общей сложности речь идет об адвокатах, защищающих 11 подсудимых) готовит кассационные жалобы либо уже ждет заседания кассационного суда. Кроме того, они отметили, что ни один из 11 подзащитных не высказывал намерения подписать контракт с Минобороны.

Напомним, в аэропорту Махачкалы 29 октября 2023 года произошли массовые беспорядки с участием сторонников Палестины. Поводом стало прибытие рейса с пассажирами из Тель-Авива. Толпа людей с флагами Палестины прорвалась на территорию аэропорта и на взлетную полосу, где приземлился самолет. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских, говорится в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

В первые часы, когда в аэропорт начали прибывать участники беспорядков, в нем находилось немногим более сотни силовиков, часть из них без щитов, касок и дубинок. Им не удалось сдержать напор толпы, которая прибыла в аэропорт в поисках израильтян, следует из показаний в суде.

"Кавказским узлом" также подготовлены справки "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было" и "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

