Четыре жителя Дагестана осуждены по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы

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Суд на Ставрополье приговорил к длительным срокам четырех жителей Дагестана, признав их участниками беспорядков в аэропорту Уйташ.

Как писал "Кавказский узел", 3 декабря 2024 года первое заседание по делу о беспорядках в Махачкале состоялось в Кочубеевском районном суде Ставропольского края. Четверо подсудимых, Раджаб Мутаев, Магомед Магомедбеков, Шамиль Мугутдинов, Муртазали Муртазалиев, обвиняются в участии в массовых беспорядках и нарушении правил транспортной безопасности.

Вынесен приговор четырем обвиняемым в нарушении правил транспортной безопасности и участии в массовых беспорядках, сообщила сегодня прокуратура Ставропольского края.

"29 октября 2023 года Раджаб Мутаев, Магомед Магомедбеков, Шамиль Мугутдинов, Муртазали Муртазалиев в аэропорту Уйташ на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля, отказываясь выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Магомеду Магомедбекову, Муртазали Муртазалиеву, Шамилю Мугутдинову и Раджабу Мутаеву судом назначены наказания в виде лишения свободы на срок от восьми лет до 10 лет 3 месяцев каждому с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщил сегодня Следком России в своем Telegram-канале.



По девяти уголовным делам 47 подсудимых признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318, ч. 2 ст. 212, 263.1 УК РФ, и в зависимости от роли каждого приговорены к различным срокам лишения свободы, указало ведомство..

Как следует из карточки дела на сайте Кочубеевского районного суда, всего по делу состоялось 15 заседаний, приговор был вынесен сегодня.

7 февраля 2024 года родственники участников беспорядков в аэропорту Махачкалы обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой о снисхождении.

23 декабря 2024 года Усть-Лабинский суд приговорил к лишению свободы на сроки от семи до восьми лет восьмерых обвиняемых. 11 декабря суды в Ставропольском крае приговорили 10 жителей Дагестана также к длительным срокам. 10 января суд в Георгиевске приговорил четырех жителей Дагестана к 10 годам заключения по делу о беспорядках в аэропорту.

Ранее Армавирский горсуд приговорил к лишению свободы на сроки от шести лет и четырех месяцев до девяти лет пятерых подсудимых по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы. Суд вынес жесткий приговор, не имея доказательств вины подсудимых, заявили адвокаты и родные осужденных. Защита обжаловала приговор, но апелляционный суд 25 ноября 2024 года оставил его в силе.

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