14:50, 19 августа 2025

Суд обязал отель в Анапе вернуть деньги волгоградке за путевку

Женщина в зале суда. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Наталья Подрезова оспорила в суде отказ отеля "Мореми" возвращать ей 72 тысячи рублей за путевку в Анапу, которой она не воспользовалась из-за разлива мазута. Суд обязал туроператора компенсировать ей помимо стоимости путевки, моральный ущерб и выплатить штраф.

"Кавказский узел" писал, что с 25 июля до 12 августа власти не зафиксировали на побережье Анапы новых выбросов мазута, хотя волонтеры в этот период заявляли, что выбросы продолжаются. 4 августа волонтерский штаб подтвердил, что на пляжах Тамани продолжаются локальные выбросы нефтепродуктов, загрязнения видны и на спутниковых снимках. Ученые субтропического центра РАН сообщили о нормализации концентрации нефтепродуктов близ Витязево, но констатировали изменение химического состава макроводорослей и влияние мазута на популяцию мидий. Спрос на отдых в Краснодарском крае снизился на 21% по сравнению с прошлым годом, при этом среди городов Кубани на фоне разлива мазута туристы проявили интерес к расположенному на побережье Азовского моря Ейску. Анапа сдала позиции в рейтинге популярных курортов, но не лишилась отдыхающих.

В ноябре 2024 года Наталья Подрезова заранее спланировала свой отпуск и приобрела путевку в Анапу за 72000 рублей. ООО «Мореми» с 12 по 20 мая 2025 года был забронирован номер. В январе 2025 года она отменила тур в связи с экокатастрофой в Керченском проливе, написав заявление на возврат денег. Однако Туроператор ей отказал. Тогда женщина обратилась в суд с исковым заявлением о расторжении договора, взыскании денежных средств, компенсации морального вреда, сообщила пресс-службе Кировского районного суда Волгограда.

Суд постановил вернуть ей 72 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей, штраф в размере 41 000 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке, указано в сообщении.

Как следует из карточки дела на сайте суда, решение вынесено 17 июля. Представитель туроператора не явился на заседание. Суд признал действия туроператора нарушением прав потребителя, следует из текста решения, размещенного на сайте суда.

Потери туроператоров из-за введенных на курорте ограничений исчисляются десятками миллионов рублей предоплаченных броней в отелях Анапы. "Места были оплачены в феврале-марте. И объекты размещения сейчас эти деньги не возвращают. В этой ситуации туроператоры предлагают туристам другие возможности, но не прямой возврат средств. При этом потери гостиничного бизнеса еще больше", - заявила ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

В результате экокатастрофы Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

Автор: "Кавказский узел"

