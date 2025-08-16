Кубань лишилась пятой части туристов на фоне разлива мазута в Черном море

Спрос на отдых в Краснодарском крае снизился на 21% по сравнению с прошлым годом, при этом среди городов Кубани на фоне разлива мазута туристы проявили интерес к расположенному на побережье Азовского моря Ейску. При этом Анапа сдала позиции в рейтинге популярных курортов, но не лишилась отдыхающих.

"Кавказский узел" писал, что с 25 июля до 12 августа власти не зафиксировали на побережье Анапы новых выбросов мазута, хотя волонтеры в этот период заявляли, что выбросы продолжаются. 4 августа волонтерский штаб подтвердил, что на пляжах Тамани продолжаются локальные выбросы нефтепродуктов, загрязнения видны и на спутниковых снимках. Ученые субтропического центра РАН сообщили о нормализации концентрации нефтепродуктов близ Витязево, но констатировали изменение химического состава макроводорослей и влияние мазута на популяцию мидий.

Экологическая катастрофа, которая произошла в Черном море рядом с Анапой ключевым образом повлияла на снижение спроса на отдых внутри России. Краснодарский край и по числу бронирований, и по спросу потерял 21% по сравнению с прошлым годом, сообщил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

По его словам, на падении спроса сказались и другие факторы - укрепление рубля, которое увеличило привлекательность зарубежных поездок, вкупе с инфляцией и высокими ставками по депозитам. "Зафиксировано большое количество денег на депозитах физических лиц, и снятие этих средств с потерей процентов ради, например, туристической поездки, оказывается уже не так привлекательно. А другая категория людей, которые, наоборот, пользовались кредитами в предыдущие годы, чтобы отправиться в поездку, лишились этой возможности, так как кредиты сейчас крайне дорогие", - приводятся его слова на сайте РСТ.

Состояние побережья — от галечных пляжей Анапы до Темрюка — неоднородно. Более того, в одних и тех же местах в разные дни и разное время суток море может быть на вид чистым, а может выносить мазутную крошку, по консистенции похожую на пластилин, пишет "Кедр.Медиа"* 14 августа. При этом отдыхающих немало. "На «Высоком берегу» все утыкано табличками и плакатами о запрете купания, но на башне сидят спасатели и наблюдают за людьми в море, воздух наполнен запахом горячей кукурузы, гулом голосов и смеха, дети прыгают с пирса в воду, а работники отелей ходят между шезлонгами и собирают оплату за их аренду. Отдыхающих уже никто не предупреждает об опасности — ни машины с громкоговорителями, ни студенты медицинских колледжей, как было в начале лета", - говорится в публикации. Официально купаться запрещено, но лежаки пансионаты продают за деньги, отмечает 14 августа издание "Анапа сити", приведя фотографию пансионата "Высокий берег", где наравне с оповещением о запрете посещения пляжа и купания приведена цена лежака.

Представители малого бизнеса в Анапе говорят о провальном лете.

"Все зависит от лета, у всех кредиты, ипотеки. Как быть зимой? У нас же в это время нет работы. С мая надеялась, а сейчас уже все, [надежды] не осталось, — цитирует "Кедр Медиа"* слова женщины, торгующей одеждой и аксессуарами для летнего отдыха в одной из палаток на Пионерском проспекте.

Ее соседка, продающая сувениры, настроена более оптимистично, отмечая, что к концу июля людей прибавилось. "Я вообще тут фильмы сидела смотрела целыми днями, а сейчас хоть работать стала. Начали сетки убирать, валы, поэтому вроде народ потянулся", - считает она.

Анапа, несмотря на экологическую обстановку и закрытые для купания пляжи, по-прежнему входит в пятерку главных мест отдыха Краснодарского края, хотя она и опустилась по сравнению с 2024 годом со второй позиции на четвертую, отметил вице-президент ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин . Снижение цен на 20–30% на проживание в отелях с бассейнами, которые могли бы заменить море, не решило проблему — курорт потерял значительную часть туристов, говорится в материале РБК от 13 августа.

На фоне разлива мазута возник интерес к отдыху в Ейске — небольшом курорте на Азовском море на севере Краснодарского края. В 2024-м весь Ейский район за год посетили около 577 тыс. туристов. В этом году Ейск впервые вошел в десятку самых востребованных курортов Краснодарского края, где чаще всего бронировали отели, привело РБК слова директора Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александра Брагина. В прошлом году этот курорт, по данным сервиса бронирования отелей Ostrovok, был на 13-м месте, добавил Брагин.

У сервиса «Суточно.ру» Ейск этим летом и вовсе занял третье место после Сочи и Геленджика по бронированию жилья на Кубани, рассказал изданию директор по маркетингу платформы Айрат Мусин. Летом 2024-го на этой позиции была Анапа, которая в этом году у «Суточно.ру» вообще не вошла в топ-5 самых популярных курортов Краснодарского края. Число бронирований жилья в Ейске выросло по сравнению с прошлым годом на 60%, отмечает Мусин.

Ейск — не тренд, а временная замена. И если не начать работать всерьёз, он останется в памяти туриста как город, где было дешево — и одного раза хватило, уверен активист Александр Коровайный.

"На Чёрном море мазут, вот часть туристов и решили приехать к нам вместо Анапы. Турист приезжает — море, солнце, купеческие фасады, казачий антураж. Первые два дня — восторг. А потом — переполненные мусорные контейнеры, перебои с водой, отключения света. Фен не включить, утюг — роскошь, душ — по расписанию. Город стать туристической Меккой не готов. Инфраструктура — в руинах. Чтобы Ейск стал настоящим курортом — нужны системные вложения. Не латание дыр, а полноценная стратегия", - написал он 15 августа в своем Telegram-канале.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

