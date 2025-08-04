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15:01, 4 августа 2025

Бакинские аналитики сочли доминирующей политическую подоплеку в деле Шахина Шихлински

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1189306369884517&set=a.484466570368504 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Если Шахин Шихлински и был связан с криминалом, это происходило с ведома чиновников и силовиков в Екатеринбурге, в основе же его преследование, как давления на других выходцев из Азербайджана лежит политическое противостояние Москвы и Баку.

Как писал "Кавказский узел", глава организации "Азербайджан-Урал" Шахин Шыхлински задержан и доставлен в Екатеринбург, сообщили источники. До задержания он обратился к Ильхаму Алиеву с просьбой о помощи и указал, что находится в гостевом доме в посольстве Азербайджана в Москве.

Глава организации "Азербайджан-Урал" Шахин Шыхлински (также упоминался в СМИ как Шихлинский и Шыхлинский, - прим. "Кавказского узла")  вечером 1 июля был задержан силовиками в Екатеринбурге. По словам сына, его увезли на допрос в СК в статусе свидетеля. Ночью силовики отпустили задержанного, допросив его по делу Сафаровых. 16 июля суд арестовал сына Шахина Шыхлински по обвинению в насилии над силовиком: в день задержания Шыхлински-старшего его сын Мутвалы Шыхлински был за рулем "Геленвагена" и сбил одного из бойцов спецназа. Сам Мутвалы отвергает обвинения, апелляционный суд оставил его под стражей. 

У государственных органов Азербайджана ограничены правовые возможности повлиять на судьбу арестованного руководителя азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шихлински, сказал корреспонденту «Кавказского узла» эксперт в области права, бывший член Коллегии адвокатов Азербайджана Намизад Сафаров.

«Если у него есть азербайджанское гражданство, то его конечно, могут посещать сотрудники генерального консульства Азербайджана в Екатеринбурге, наблюдать за судебным процессом. С другой стороны, если Шихлински гражданин РФ, то российская сторона может отказать в доступе к нему консульским работникам. Примечательно, что когда в Азербайджане судили сторонника азербайджанской оппозиции Салеха Рустамли, у которого было российское гражданство, то представители посольства РФ заявляли, что азербайджанская сторона отказывается от какого-либо сотрудничества по его делу, поскольку преследует его как гражданина Азербайджана», - сказал Сафаров.

Обращение к президенту Азербайджана за помощью на на судьбу Шихлински его не повлияет, считает юрист. По его мнению, дальнейшая судьба Шихлински будет решаться «не в правовой, а политической плоскости». «Шахин Шихлински не первый год руководил диаспорой. Если он был связан с криминалом, то об этом прекрасно знали осведомлены региональные власти и правоохранительные органы. Его арестовали именно на фоне обострения политических отношений между двумя странами», - сказал Сафаров.

28 июня МИД Азербайджана призвал власти России расследовать гибель и травмы азербайджанцев, пострадавших 27 июня в результате спецоперации силовиков в Екатеринбурге. Причиной смерти братьев Гусейна и Зияддина Сафаровых эксперты в Баку назвали удары тупым предметом, тогда как российская сторона называла причиной смерти сердечный приступ. 

В основе преследований представителей азербайджанской диаспоры в России и граждан России в Азербайджане лежит политическая составляющая, уверен пожелавший остаться неназванным политолог из Баку.

«Давление на азербайджанскую диаспору в России началось из-за последовательных требований Баку к Москве признать вину за уничтожение самолета, наказать виновных и выплатить компенсации. Однако между двумя странами очень много общих экономических интересов и в какой-то момент политическая напряженность будет снята, тем более, что в Азербайджане в РФ правят схожие режимы. С политической деэскалацией будет разрешена судьба арестованных в России азербайджанских бизнесменов, и задержанных в Азербайджану двух руководителей агентства Sputnik и восьми айтишников», - заметил эксперт.

Отметим, что ранее политаналитик Федор Крашенинников* связал дело Сафаровых с криминалом. "Сафаровы - это криминальный клан. Существовал он довольно давно. По каким причинам именно сейчас его решили разгромить, я не знаю. Но это точно абсолютно не связано с политикой - это разгром криминальной группировки", - сказал он . Он отметил, что уравнивать арест криминальной группировки  в Екатеринбурге с арестом невиновных людей, российских айтишников в Азербайджане, нельзя, подчеркнув при этом, что Азербайджан, точно так же, как и Россия, живет в условиях диктатуры.

"Я не оправдываю поведение российских спецслужб, поведение силовиков Азербайджана - это месть, чтобы отомстить Путину", - сказал он, комментируя избиение задержанных. 

Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после того, как 25 декабря 2024 года в Казахстане упал самолет компании Azerbaijan Airlines с 67 людьми на борту, летевший из Баку в Грозный. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL".

Новым витком ухудшения отношений двух стран стали этнические облавы в России и ответные задержания россиян в Азербайджане. Баку обвиняет власти РФ во внесудебных расправах над азербайджанцами, а кадры с жестким задержанием россиян в Баку выглядят как демонстративный ответ на действия Москвы, говорится в справке "Кавказского узла" "Кризис в отношениях Азербайджана и России".

30 июня азербайджанские силовики провели обыск в офисе российского агентства "Sputnik Азербайджан" и задержали двух человек, назвав их агентами российских спецслужб, они были арестованы. Также 1 июля суд арестовал восьмерых граждан России, задержанных по обвинению в транзите наркотиков и киберпреступлениях. 

У силовиков в разных российских регионах возникли претензии к этническим азербайджанцам, в том числе с российским гражданством. Одновременно проживающие в Азербайджане россияне и туристы пожаловались на визиты силовиков и требования явиться в миграционные службы. 4 июля стало известно, что российские власти лишили гражданства РФ главу региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области Эльшана Ибрагимова. Это решение не было следствием событий на Урале и возникшего дипломатического кризиса между Баку и Москвой, заявил адвокат Ибрагимова. 9 июля Ибрагимов покинул Россию.

Материалы об ухудшении отношений двух государств собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Крушение связей Баку и Москвы".

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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