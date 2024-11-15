Участники дискуссии в Ереване заявили о нарушениях прав человека в карабахском конфликте

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Правозащитники и активисты на обсуждении в Ереване изучили ситуацию с армянскими пленными в Азербайджане и озвучили данные о военных преступлениях во время боевых действий в Нагорном Карабахе.

Как писал "Кавказский узел", родственники армянских военнослужащих, похороненных в Карабахе, встревожены сообщениями о разрушении мемориального комплекса в Степанакерте и осквернении могил. Правозащитники рассказали, что ведут переговоры о перезахоронении погибших в боевых действиях в сентябре 2023 года.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе, после чего была достигнута договоренность о разоружении карабахской Армии обороны и начался массовый исход карабахских армян. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, а 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах" (Арцах – армянское название Нагорного Карабаха).

Тунберг объяснила, почему не поехала на COP29

В Ереване прошло панельное обсуждение на тему "Влияние азербайджанской агрессии на сферы прав человека и экологии" с участием шведской экоактивистки Греты Тунберг, которая прибыла в Армению в знак протеста против проведения бакинской конференции ООН по изменению климата (COP29) и в знак солидарности с Арменией, передал корреспондент "Кавказского узла".

Во время обсуждения Грета Тунберг обвинила глав государств, находящихся в эти дни в Баку, в "робости перед Азербайджаном, поскольку они не поднимают вопросы прав человека в этой стране".

Она добавила, что мировое сообщество давно должно было взять на себя ответственность и добиться освобождения армянских пленных, содержащихся в Азербайджане. "Армяне Арцаха боролись за свои права, за право жить и существовать", - сказала она.

Баку несет ответственность за этнические чистки

Экоактивистка пояснила, почему не поехала на COP29. "Потому что у нас разные повестки, они противоречат той реальности, которая происходит в Азербайджане. Баку несет ответственность за этнические чистки, и то, что в этой стране проходит COP29, лицемерно до отвращения. Это двуличие и фарисейство. Азербайджан пытается таким образом провести "зеленую чистку", мы этого не допустим", - заявила Грета Тунберг.

С 11 по 22 ноября в Баку проходит COP29 - 29-я конференция Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В ее повестке, в частности, - обсуждение усилий для сокращения выбросов парниковых газов и определение источника дополнительного финансирования для уменьшения экологических последствий изменений климата. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Как связан COP29 в Баку с нарушениями прав человека".

Участники встречи обсудили ситуацию с армянскими пленными в Азербайджане

Более 300 армян, по предварительным данным, после войны 2020 года были взяты в азербайджанский плен, из них около 210 удалось вернуть на родину "благодаря колоссальным усилиям", заявила на обсуждении правозащитница и представитель армянских пленных в ЕСПЧ Сирануш Саакян.

Она отметила, что официально Баку подтверждает наличие 23 пленных армян, пятеро из которых пленены еще с 2020 года. Пленные содержатся в азербайджанских тюрьмах, и вопрос их освобождения напрямую связан с удовлетворением политических требований. "Армянские пленные - это часть государственной политики Азербайджана, которая используется в качестве инструмента в переговорном процессе", - сказала Саакян.

По ее словам, на ранних этапах Азербайджан отказывался признавать пребывание этих людей в плену, что приносило их семьям дополнительные психологические страдания. Вопрос в некоторой степени урегулировался благодаря судебным процессам и Международного комитета Красного Креста (МККК), а на более поздних этапах появилась возможность посещения пленных Красным Крестом, но ни один международный механизм по борьбе с пытками до сих пор не имеет доступа и не мог навестить пленных.

4 ноября представители Красного Креста посетили армянских пленных в Баку, и те смогли поговорить по телефону со своими родственниками.

Кроме этого, по словам Саакян, армянские пленные находятся в уязвимом положении, поскольку их интересы не защищают независимые адвокаты. "Наши встречи с вернувшимися из плена армянами подтверждают, что участие адвокатов было формальным. Они не посещали пленных, не обсуждали их дела. Есть случаи, когда пленные подвергались пыткам в присутствии адвокатов", - отметила правозащитница.

Активисты озвучили данные о военных преступлениях в Карабахе

Данные о военных преступлениях Азербайджана озвучила на обсуждении эксперт по правовым вопросам НПО "Защита прав без границ" Анна Меликян. Она рассказала, что после войны 2020 года в Нагорном Карабахе были установлены 80 случаев убийств мирных жителей, половина из которых - это жертвы целенаправленных убийств, и большинство из них - пожилые люди.

Мы зафиксировали случаи обезглавливания, пыток, расстрелов пожилых людей

По ее словам, эти "ужасные кадры были опубликованы в сети, но их реально было больше". "Мы зафиксировали случаи обезглавливания, пыток, расстрелов пожилых людей", - сказала Меликян.

Согласно экспертным данным, как минимум семь женщин подверглись пыткам, включая изнасилования, отметила правозащитница. "Все они были живы, когда попали в руки азербайджанцев, которые пытали их и убивали. Жертвами азербайджанской агрессии стали и дети. Азербайджанские солдаты делали своими целями не только военные объекты, но и совершали необоснованные нападения на мирных жителей", - сообщила она.

Она добавила, что азербайджанцами были опубликованы также видеокадры случаев осквернения трупов и расстрела пленных. "Подобные случаи зафиксированы и в 2016 году, они продолжились в 2020-м и после 2020 года. Причина такого поведения Азербайджана - безнаказанность", - заявила правозащитница.

На обсуждении выступила беженка из Гадрута, руководитель общественной организации "Возвращение в Дизак" Маргарита Карамян. Она рассказала, что во время 44-дневной войны 2020 года в Нагорном Карабахе азербайджанцы вторглись в дома в Гадруте, где "произошли жуткие события".

16 до сих пор считаются без вести пропавшими

"Мирных жителей, оставшихся в Гадрутском районе, жестоко убили. 23 человек убили в их домах или дворах, 16 до сих пор считаются без вести пропавшими, в числе которых четыре женщины и двое детей", - рассказала активистка.

По ее данным, в селе Вардашат Гадрутского района азербайджанцы убили пожилых супругов Давида и Нину Давтян. 82-летняя Нина, по словам Карамян, была незрячей, ее застрелили в постели, а ее мужа обезглавили во дворе. Их тела нашли спустя два месяца, отметила Карамян.

"Камо Давтяна убили в его дворе. Беженку из Баку Лену Акопян обезглавили и расчленили вместе с двумя ее соседями, и всех троих похоронили в ее дворе. Мужа Лены - Беника Акопяна - взяли в плен и сняли на камеру. Что с ним стало - неизвестно. Двоих мужчин завернули в арцахский флаг и расстреляли в центре Гадрута, на площади. Сняли на камеру и распространили в сети. Еще одного мужчину застрелили в селе Норашен близ Гадрута", - рассказала Карамян.

По ее словам, без вести пропавшими считаются мать и дочь из села Меликашен. Еще у двоих без вести пропавших были проблемы со здоровьем. Брат и отец коллеги Маргариты были пленены, отца вернули из Баку, "но получеловеком", рассказала она. "В плену азербайджанцы связали и повесили 76-летнего мужчину. После возвращения из плена он прожил всего год. А сына два месяца держали в плену Гадруте и избили до смерти", - сообщила активистка.

В декабре 2020 года, после 44-дневной войны, эксперты международной правозащитной организации Amnesty International проанализировали 22 видеозаписи, сделанные в Нагорном Карабахе, и пришли к выводу, что солдаты обеих сторон конфликта совершали военные преступления, в том числе обезглавливали пленных и оскверняли трупы солдат противника. Подлинность видеозаписей была подтверждена экспертизой, подчеркивалось в докладе.

Карамян также привела данные об осквернении армянских кладбищ, мемориальных комплексов, а также рассказала о нанесенном Азербайджаном экологическом ущербе Нагорному Карабаху.

"Во время блокады Арцаха, когда Азербайджан перекрыл газопровод из Армении и повредил линии электропередачи, оставшись без электричества, начали использовать воды Сарсангского водохранилища, которое [после этого] почти полностью высохло. Во время войны 2020 года Азербайджан использовал фосфорные бомбы, которые уничтожили леса Арцаха, особенно сильно сгорели леса Гадрутского района", - отметила Карамян.

Политика Азербайджана в отношении армян продолжается еще с 1920 года "с целью освободить территории от армянского присутствия", и сейчас в Азербайджане "уничтожают все армянские следы", заявила директор Государственной службы охраны исторической среды Нагорного Карабаха Армине Айрапетян.

Она перечислила ряд историко-культурных памятников Нагорного Карабаха, которые, согласно распространенным самими азербайджанцами видео, а также спутниковым снимкам, уничтожены. Среди них - церковь Иоанна Крестителя 19 века в Шуши, церковь Св. Вознесения в Бердзоре, церковь Богородицы Зоравар в Мехакаване, хачкары в разных местах, мемориальные комплексы.

Армянское культурное наследие либо уничтожается физически, либо насильственно отчуждается

"Армянское культурное наследие либо уничтожается физически, либо насильственно отчуждается, ассимилируется, с объяснениями, что это албанские или удинские церкви", - отметила она.

По ее данным, уничтожены и целые населенные пункты, в том числе Карин Так и Мохранес, интенсивно разрушаются и жилые кварталы в Степанакерте. "На сегодняшний день разрушен район 19 века. Уничтожаются также армянские кладбища. Историко-культурное наследие - это носитель памяти любого народа. Азербайджан ведет войну против нашей памяти", - сказала Айрапетян.

Юрист по международному праву Ара Казарян в свою очередь отметил, что право на возвращение армян должно быть зафиксировано, и Азербайджан не может его отрицать. "Возвращение в свою страну имеет важное значение, при этом слово "страна" не ассоциируется гражданством, оно ассоциируется с национальностью. А национальность связана с такими элементами, как дом, церкви, история, община, коренное происхождение", - сказал Казарян.

Азербайджан, по его мнению, не стремится к участию в судебных процессах, "на которых истина легко раскрывается". "Очевидно, что люди, живущие на этой земле более 2 тысяч лет, не могут просто так встать и уехать. Понятно, что их изгнали, причем, посредством войны. Баку боится судебных процессов, потому что вместе с правом армян на возвращение Азербайджан является страной, совершившей международные преступления, в том числе преступление против человечности. Поэтому Баку требует у Армении отказаться от судебных процессов, где даже побежденное на поле боя государство может победить Азербайджан, и вести только политические переговоры", - отметил Ара Казарян.

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