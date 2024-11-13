Экоактивистка Тунберг приехала в Армению для протеста против COP29 в Баку

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Шведская экоактивистка Грета Тунберг прибыла в Армению, где планируется акция протеста против проведения в Баку климатической конференции и нарушений властями Азербайджана прав человека.

Как писал "Кавказский узел", с 11 по 22 ноября в Баку проходит COP29 - 29-я конференция Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В ее повестке, в частности, - обсуждение усилий для сокращения выбросов парниковых газов и определение источника дополнительного финансирования для уменьшения экологических последствий изменений климата.

Проведение COP29 считается крайне важным для правительства Азербайджана, но в свете международного климатического форума всему миру стали видны репрессии в отношении оппозиции и независимых СМИ в стране, говорится в материале "COP29 в Баку: как климатический саммит стал ловушкой для Алиева".

Шведская экологическая активистка Грета Тунберг 12 ноября приехала в Армению для участии в мероприятиях против проведения COP29 в Баку. Активистка приехала из Тбилиси, на армяно-грузинской границе ее встретили армянские экоактивисты, а также правозащитные активисты, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" активистка Шушаник Арутюнян - одна из тех, кто встретил экоактивистку.

По ее словам, на этой неделе в Армении планируются панельное обсуждение на тему "Влияние азербайджанской агрессии на сферы прав человека и экологии", а также протестная акция перед офисом ООН в Ереване.

Грета Тунберг бойкотирует COP29 из-за решения проводить ее в Баку, отметила Арутюнян. "Вместо этого она предпочла быть солидарной с Арменией", - сказала активистка.

11 ноября, в день открытия COP29, Грета Тунберг организовала в Тбилиси акцию, на которой заявила, что "климатическая справедливость невозможна без социальной справедливости", сообщило в тот же день грузинское агентство "ИнтерпрессНьюс".

"Этот протест - против репрессивного авторитарного режима Азербайджана, конкретно против конференции по изменению климата, а также за справедливость и демократию во всем регионе Кавказа", - привело слова Тунберг агентство.

В комментарии для Meydan TV Грета Тунберг добавила, что Азербайджан "принимает у себя COP29 для легитимизации преступлений против своего народа, этнической чистки армян, продолжения производства и экспорта ископаемого топлива".

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