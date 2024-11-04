Красный Крест отчитался о визите к армянским пленным в Баку

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Представители Красного Креста посетили армянских пленных в Баку, и те смогли поговорить по телефону со своими родственниками.

Как писал "Кавказский узел", 1 ноября участники акции протеста около офиса ООН в Ереване потребовали добиться освобождения армян, находящихся в плену в Азербайджане.

По официальным данным, в Азербайджане 23 армянских пленных, в числе которых восемь представителей военно-политического руководства Нагорного Карабаха, заявил 28 октября глава Службы нацбезопасности Армении Армен Абазян. Он отметил, что власти Армении и Азербайджана планируют встречу по вопросу пленных и без вести пропавших.

Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) посетили армянских пленных в Баку, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" руководитель коммуникационных программ делегации МККК в Ереване Зара Аматуни.

"Им была дана возможность связаться со своими родными", - отметила Аматуни, пояснив, что пленные связались с родственниками по телефону.

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