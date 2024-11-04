RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
17:36, 4 ноября 2024

Красный Крест отчитался о визите к армянским пленным в Баку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Представители Красного Креста посетили армянских пленных в Баку, и те смогли поговорить по телефону со своими родственниками.

Как писал "Кавказский узел", 1 ноября участники акции протеста около офиса ООН в Ереване потребовали добиться освобождения армян, находящихся в плену в Азербайджане.

По официальным данным, в Азербайджане 23 армянских пленных, в числе которых восемь представителей военно-политического руководства Нагорного Карабаха, заявил 28 октября глава Службы нацбезопасности Армении Армен Абазян. Он отметил, что власти Армении и Азербайджана планируют встречу по вопросу пленных и без вести пропавших.

Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) посетили армянских пленных в Баку, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" руководитель коммуникационных программ делегации МККК в Ереване Зара Аматуни.

"Им была дана возможность связаться со своими родными", - отметила Аматуни, пояснив, что пленные связались с родственниками по телефону.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Армине Мартиросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
16:54, 4 ноября 2024
Контрактник из Астраханской области убит на Украине
14:03, 4 ноября 2024
Голубев объявил об отставке с должности губернатора Ростовской области
11:10, 4 ноября 2024
Житель Ингушетии осужден за хранение взрывных устройств
09:20, 4 ноября 2024
4
 Муфтият опроверг информацию об обязательном ношении хиджаба в Чечне
08:26, 4 ноября 2024
Мобилизованный осужден в Нальчике за уклонение от службы
06:37, 4 ноября 2024
Домашний скот жителя Геранбойского района погиб при подрыве на мине
Все события дня
Новости
01 ноября 2024, 23:50
Регламент о делимитации армяно-азербайджанской границы вступил в силу
Акция протеста возле офиса ООН. Ереван, 1 ноября 2024 г. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=JXN3S8soNug
01 ноября 2024, 18:31
Активисты в Ереване призвали ввести санкции против Азербайджана
Акция протеста около офиса ООН. 1 ноября 2024 года. Фото Армине Мартиросян для "Кавказского узла"
01 ноября 2024, 14:05
Участники протестов в Ереване потребовали освободить пленных в Азербайджане
Флаги Армении и Турции. Иллюстрация создана с помощью программы Photoshop
01 ноября 2024, 03:13
Глава МИД Армении объяснил проблему открытия границы с Турцией
Флаги Армении и Азербайджана и колючая проволока. Иллюстрация создана с помощью программы Photoshop
28 октября 2024, 22:35
Ереван и Баку обсуждают судьбу пленных
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
15:03, 3 ноября 2024
Ветер с Апшерона
Уроки грузинской демократии для азербайджанцев
Фото
10:02, 31 октября 2024
Ветер с Апшерона
2
Послы не станут чистить бакинскую канализацию
Фото
17:10, 29 октября 2024
Ветер с Апшерона
2
Каверзные вопросы к интересному тексту
Все блоги
Справочник
Вагон для высылки. Скриншот https://www.ekhokavkaza.com/a/2208860.html Депортация карачаевцев

Абдулмумин Гаджиев. Скриншот из видео - https://www.youtube.com/watch?v=cX1Rf2eZxdM "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева

Ученицы. Фото club215665711.orgs.biz/news/180 Главное о запрете хиджаба в школах Владимирской области 

Блогеры
Фото
15:25, 4 ноября 2024
Ветер с Апшерона
1
ИИ подкрался незаметно
Фото
16:44, 3 ноября 2024
Ветер с Апшерона
2
Диктат войны над миром
Фото
15:03, 3 ноября 2024
Ветер с Апшерона
Уроки грузинской демократии для азербайджанцев
Фото
14:53, 1 ноября 2024
Ветер с Апшерона
13
Угнетающее Тертерское дело
Фото
11:48, 1 ноября 2024
Ветер с Апшерона
2
Не проводить выборы, деньги тратить на подрыв французских колоний
Аналитика
09 октября 2024, 11:32
В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в III квартале 2024 года 2 человека убито и один ранен
07 октября 2024, 13:21
2 человека погибли в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в сентябре 2024 года
Темы дня
Магомед Магомедов в одиночном пикете. Махачкала, 4 ноября 2024 г. Фото Телеграм Канал "Черновик"
04 ноября 2024, 14:44
Журналист Магомедов провел пикет в поддержку Гаджиева

Полад Асланов. Фото: https://www.meydan.tv/ru/article/osuzhdennyj-na-16-let-zhurnalist-polad-aslanov-prodolzhaet-golodovku/
04 ноября 2024, 11:55
Полад Асланов объявил голодовку в исправительном учреждении

Группа «Каста». Фото: Екатерина Мозина https://ru.wikipedia.org
04 ноября 2024, 10:17
Песни ростовских музыкантов рассердили провластных активистов

Карабахская беженка. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"
03 ноября 2024, 19:20
Обещания о соцжилье вызвали скепсис у карабахских беженцев

Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных
Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных
Акция в Тбилиси: что требуют протестующие
Акция в Тбилиси: что требуют протестующие
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Показать больше