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14:05, 1 ноября 2024

Участники протестов в Ереване потребовали освободить пленных в Азербайджане

Акция протеста около офиса ООН. 1 октября 2024 г. Фото Армине Мартиросян для "Кавказского узла"

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Жители Армении на акции протеста около офиса ООН потребовали добиться освобождения армян, находящихся в плену в Азербайджане.

Как писал "Кавказский узел", по официальным данным, в Азербайджане 23 армянских пленных, в числе которых восемь представителей военно-политического руководства Нагорного Карабаха, заявил 28 октября глава Службы нацбезопасности Армении Армен Абазян. Он отметил, что власти Армении и Азербайджана планируют встречу по вопросу пленных и без вести пропавших.

Более 300 человек сегодня проводят в Ереване акцию протеста перед зданием офиса ООН с требованием добиться освобождения из азербайджанского плена всех армян, передал корреспондент "Кавказского узла".

Участники акции скандируют "Геноцидальный Азербайджан", "Азербайджан - агрессор!" и другие лозунги. Они держат плакаты с надписями "Защита климата невозможна без защиты прав человека", "Детям нужна их семья, освободите пленных", "Освободите военнопленных", а также фотографии карабахских высокопоставленных чиновников, находящихся в Азербайджане.

Протестующие заявляют, что проводить климатический форум ООН в Азербайджане, "где нет прав человека, в стране, которая организовала геноцид и этнические чистки армян" - это, по меньшей мере, "проявление двойных стандартов".

Руководящий орган Рамочной конвенции ООН об изменении климата в декабре 2023 года одобрил проведение саммита COP29 в Азербайджане. Бакинская конференция пройдет с 11 по 22 ноября и станет первой на постсоветском пространстве. По предварительным оценкам властей Азербайджана, в дни проведения СОР29 Баку посетят 70-80 тысяч иностранных гостей.

Напомним, 24 октября депутаты Европарламента приняли резолюцию с призывом к Азербайджану освободить армянских пленных и обеспечить право армян на возвращение в Нагорный Карабах. Они также осудили репрессии властей Азербайджана в отношении оппозиции, журналистов и активистов, которые особенно усилились в преддверии COP29.

В ответ парламент Азербайджана назвал «необъективной и односторонней» позицию евродепутатов и отверг изложенную в их резолюции критику в адрес Баку. 

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Автор: Армине Мартиросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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