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02:31, 15 ноября 2024

Родители погибших в войнах за Карабах встревожены судьбой воинского пантеона в Степанакерте

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Родные армянских военнослужащих, похороненных в Карабахе, встревожены сообщениями о разрушении мемориального комплекса в Степанакерте и осквернении могил. Правозащитники ведут переговоры о перезахоронении погибших в боевых действиях в сентябре 2023 года.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2023 года, вскоре после массового исхода населения из Нагорного Карабаха, беженцы обратились к Международному комитету Красного Креста за помощью в вывозе и перезахоронении останков родных.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны, а с 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна.  К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Информация о разрушении в Степанакерте (азербайджанское название - Ханкенди) мемориального комплекса, где похоронены погибшие в ходе всех карабахских войн армянские военные, появилась в ряде армянских СМИ со ссылкой на азербайджанские медиа. Эти публикации вызвали тревогу у родных погибших армянских военнослужащих, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" общественный деятель, журналист Унан Тадевосян

По словам Тадевосяна, семьи погибших бойцов обратились к нему и его коллегам, чтобы уточнить информацию и вновь озвучить свое требование - эксгумировать останки погибших воинов и транспортировать их в Армению. 

"Спутниковые снимки показали, что Степанакертский мемориальный комплекс не разрушен, а по поводу эксгумации останков и их транспортировки в Армению мы выяснили, что ведутся переговоры только о погибших в ходе военных действий в 2023 году. Останки погибших в других карабахских войнах, как утверждают наши источники, не входят в рамки переговоров по перезахоронению", - сообщил журналист.

Переговоры о передаче останков погибших в ходе последней войны за Карабах продолжаются, но комментировать их пока не представляется возможным, заявил корреспонденту "Кавказского узла" общественный деятель, представитель "Союза родственников воинов, погибших и пропавших без вести в Третьей Арцахской (карабахской) войне" Сергей Мартиросян. По словам Мартиросяна, "работа осложняется тем, что в Степанакерте 53 захоронения, большая часть захоронена в регионах Нагорного Карабаха", и что "переговоры ведутся о передаче лишь останков военнослужащих, а не об останках мирных жителей".

"Мы внимательно посмотрели спутниковые снимки и на Степанакертском мемориал-пантеоне не заметили разрушений и осквернения. Конечно, могилы уже больше года никто не посещал, видно, что они в запущенном состоянии, но ни надгробия 2020 года, ни могилы погибших в сентябрьских боях 2023 года, у которых нет надгробий, как мы убедились, не тронуты. Несколько новостных изданий Азербайджана уже несколько раз публиковали информацию о разрушении мемориального комплекса; понимаем, что это делается, чтобы воздействовать на нас психологически. Еще мы видели много роликов в соцсети, как азербайджанцы оскверняют могилы армянских воинов, поэтому вполне понятна наша тревога", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" вдова Лиана Симонян.

Армида Саакян, чей сын похоронен в Мартакертском районе, призналась, что не знает, что правильнее – перезахоронить останки родных или надеяться на возвращение.

"У меня душа разрывается на множество осколков от горя и тоски по сыну. Его могила там, а я здесь. Чтоб как-то утешиться, я посещаю в Ереване могилы погибших, приношу для них цветы, беседую с ними у их могильных плит, рассказывая о своем сыне. И часто встречаю женщин, таких же как я, которые оставили могилы своих детей и носят цветы для других погибших", - сказала женщина.

Муж Ануш Арутюнян погиб в ходе боевых действий 2023 года у приграничного села Мачкалашен в Мартунинском районе Нагорного Карабаха. "Он не был военным, но как все мужчины села, пошел к военным, чтоб помочь раненым. Так как село обстреливали ракетами, жители эвакуировались, поэтому о смерти мужа я узнала позже. На похоронах не смогла присутствовать, потому что заботилась о беременной невестке и маленьких внуках. Я подписала просьбу о перезахоронении мужа из Мартуни в Армению, но ответа до сих пор нет", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла". 

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Автор: Алвард Григорян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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