Карабахские беженцы обратились к Красному Кресту с просьбой помочь перезахоронить родных

31 октября 2023, 07:45

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Беженцы из Нагорного Карабаха обратились к Международному комитету Красного Креста за помощью в вывозе и перезахоронении останков родных.

Как писал "Кавказский узел", жители Нагорного Карабаха, которые вынуждены были покинуть свои дома после сентябрьской военной операции Азербайджана, требуют международный статус беженцев, но премьер-министр Никол Пашинян 25 октября пообещал им только статус "временной защиты". Более 10 тысяч карабахских беженцев уже покинули Армению, заявил бывший госминистр непризнанной республики Артак Бегларян. Неделей ранее Пашинян оценивал количество уехавших их Армении карабахцев в 3 тысячи человек. 30 октября Пашинян заявил, что на поддержку беженцев будет выделено 54 миллиарда драмов, из которых уже потрачено 16 миллиардов. К 7 октября в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. Социальными вопросами беженцев занимается правительство Армении – им предоставляется размещение в гостиницах и пансионатах, единовременная помощь в размере 100 тысяч драмов каждому (около 248 долларов) и ежемесячно в течение шести месяцев по 50 тысяч драмов (около 124 долларов) на аренду жилья, а также 10 тысяч драмов (около 25 долларов) - на коммунальные услуги, сообщили в министерстве труда и социальных вопросов.

Беженцы из Нагорного Карабаха 30 октября провели перед зданием Международного Комитета Красного Креста в Ереване акцию. Они попросили у МККК, чтобы организация оказала посредничество при вывозе из Нагорного Карабаха в Армению останков для перезахоронения. Офис МККК приняла делегацию из пяти человек, которые представили просьбу.

По словам руководителя НПО «Союз родственников воинов, погибших и пропавших без вести в Третьей Арцахской (карабахской) войне» Армена Асряна, «в миссии нас приняли, выслушали, зафиксировали нашу просьбу".

"Красный Крест, как гуманитарная организация, готова помочь нам. Но мы решили также обратиться к властям. Мы надеемся, что будет положительная динамика в этом вопросе", - сказал Асрян корреспонденту "Кавказского узла", и добавил, что "обсуждался также вопрос, чтобы не были разрушены наши кладбища, и мы надеемся, что Красный Крест сможет повлиять на это".

«С момента эскалации боевых действий 19 сентября и по настоящее время сотрудники Международного комитета Красного Креста помогли перевезти в Армению 220 останков тел, в том числе жертв взрыва на складе топлива», - сообщил офис МККК в Ереване.

У семьи Газарян в Нагорном Карабахе остались могилы главы семейства и двух сыновей, которые погибли в последних двух карабахских войнах. По словам Варсик Газарян, "мы все страдаем, так как потеряли все, что для нас дорого". "Даже не имеем возможности посетить могилы родных людей. И мысль, что никто не посещает, не ставят цветы, что никогда не сможем почтить память, просто убивает нас", - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

"Для нас, армян, память о родных - одна из наивысших ценностей. У нас отняли Родину, дома, церкви и могилы наших погибших, молодых детей. Нет надежды, что мы вернемся, но есть надежда, что нам помогут перевести, перезахоронить могилы наших детей, мужей, родителей. Еще мы боимся, что эти могилы будут разрушены", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" участник акции Аршак Саргсян.

Армине Петросян, которая пришла с надеждой, что их просьба будет рассмотрена, сказала корреспонденту "Кавказского узла", что «ситуация требует обсуждения и решения, так как в каждой семье есть погибшие и жертвы войн, и эти семьи с болью думают о них".

Об обстановке в Нагорном Карабахе после сентябрьской эскалации конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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