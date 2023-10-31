Пашинян отчитался о финансировании программы поддержки карабахских беженцев

31 октября 2023, 01:28

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На реализацию программы по поддержке карабахских беженцев всего будет выделено 54 миллиарда драмов, уже потрачено из них 16 миллиардов, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Как писал "Кавказский узел", жители Нагорного Карабаха, которые вынуждены были покинуть свои дома после сентябрьской военной операции Азербайджана, требуют международный статус беженцев, но премьер-министр Никол Пашинян 25 октября пообещал им только статус "временной защиты". Более 10 тысяч карабахских беженцев уже покинули Армению, заявил бывший госминистр непризнанной республики Артак Бегларян. Неделей ранее Пашинян оценивал количество уехавших их Армении карабахцев в 3 тысячи человек. К 7 октября в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. Социальными вопросами беженцев занимается правительство Армении – им предоставляется размещение в гостиницах и пансионатах, единовременная помощь в размере 100 тысяч драмов каждому (около 248 долларов) и ежемесячно в течение шести месяцев по 50 тысяч драмов (около 124 долларов) на аренду жилья, а также 10 тысяч драмов (около 25 долларов) - на коммунальные услуги, сообщили в министерстве труда и социальных вопросов.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе представления бюджета Армении в Парламенте 30 октября заявил, что на реализацию программ по поддержке карабахских беженцев Армения выделяет 54 млрд драмов (более 134 миллионов долларов).

По его словам, на данный момент из этой суммы потрачено уже 16 млрд драмов (более 39,5 миллиона долларов). Часть выделяемой суммы, как отметил Пашинян, будет потрачена в 2024 году. Поскольку, к примеру, программа по оплате за жилье рассчитана на 6 месяцев.

Пашинян добавил, что на данный момент около 100 тысяч граждан Нагорного Карабаха уже получили единовременную помощь в размере 100 тысяч драмов (около 250 долларов). Из них 25 тысяч - дети. На коммунальные расходы финансовую поддержку получили 41 тысяч 610 беженцев.

Не все беженцы являются бенефициарами программы "50+10" (аренда за жилье плюс коммунальные расходы), поскольку среди них есть такие, которые на территории Армении имеют собственное жилье. Таким образом, по данным премьер-министра, 2 700 беженцев воспользовались только программой в виде выплат за коммунальные расходы в размере 10 тысяч драмов (25 долларов).

Пашинян также добавил, что правительство Армении работает и с международными партнерами в управлении гуманитарным кризисом.

Об обстановке в Нагорном Карабахе после сентябрьской эскалации конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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