Калиматов согласился принять в Ингушетии 100 палестинских беженцев

05 декабря 2023, 21:13

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Ингушетия готова принять сто беженцев из Палестины, региональные власти займутся их размещением и трудоустройством, заявил сегодня глава республики.

Как писал "Кавказский узел", 10 ноября глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поручил правительству республики организовать сбор помощи для палестинцев и призвал жителей поучаствовать в нем. 13 ноября стало известно, что в республике открыты 24 пункта сбора гуманитарной помощи. 29 ноября отчитался, что объем собранной помощи в республике составил 150 тонн. Это продукты питания, палатки, постельные принадлежности, портативные печи, генераторы, лекарственные средства, одежда и другие вещи, пояснил он.

Жители Ингушетии восприняли сбор гуманитарной помощи палестинцам как всенародную акцию и несли в центры приема помощи даже деньги, которые отложили на лечение или из пенсии, рассказал руководитель благотворительного фонда "Тешам" Хасан Нальгиев. Он уточнил, что всего собрано 200 тонн гуманитарной помощи и около 80 миллионов рублей. Сами жители республики рассказали, что принять активное участие в акции их побудило равнодушие мирового сообщества к трагедии Палестины. О том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

В Ингушетию приедут беженцы из Палестины сообщил сегодня глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале. "Мы готовы в ближайшее время принять около 100 беженцев из Палестины: подготовили гостиницу и необходимое соглашение. Вопросом их устройства будет заниматься региональное правительство. У нас есть возможность встретить их, обогреть. Будем делать для них все возможное", - написал он в своем Telegram-канале.

В ходе прямой линии, которая состоялась сегодня, глава республики добавил, что беженцы "должны прибыть в республику поездом", сообщил сегодня "Интерфакс".

21 ноября власти Дагестана сообщили, что готовы принять до 200 беженцев из Палестины. На их размещение власти республики выделили 8,2 миллиона рублей. 25 ноября в республику прибыла первая группа беженцев из Палестины, состоящая из около 50 человек. К 30 ноября три группы палестинцев прибыли в Дагестан. Переселенцы из Палестины получат статус беженцев, заявило правительство Дагестана. Все беженцы размещены на базе отдыха близ Махачкалы, сообщили представители властей. Прибывшие в Дагестан жители Палестины попросили обеспечить их сотовой связью и интернетом, а также оформить документы, некоторые из них намерены получить российское гражданство. 2 декабря в республику приехала четвертая группа переселенцев из Дагестана.