05 декабря 2023, 21:13
Калиматов согласился принять в Ингушетии 100 палестинских беженцев
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Ингушетия готова принять сто беженцев из Палестины, региональные власти займутся их размещением и трудоустройством, заявил сегодня глава республики.
Как писал "Кавказский узел", 10 ноября глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поручил правительству республики организовать сбор помощи для палестинцев и призвал жителей поучаствовать в нем. 13 ноября стало известно, что в республике открыты 24 пункта сбора гуманитарной помощи. 29 ноября отчитался, что объем собранной помощи в республике составил 150 тонн. Это продукты питания, палатки, постельные принадлежности, портативные печи, генераторы, лекарственные средства, одежда и другие вещи, пояснил он.
Жители Ингушетии восприняли сбор гуманитарной помощи палестинцам как всенародную акцию и несли в центры приема помощи даже деньги, которые отложили на лечение или из пенсии, рассказал руководитель благотворительного фонда "Тешам" Хасан Нальгиев. Он уточнил, что всего собрано 200 тонн гуманитарной помощи и около 80 миллионов рублей. Сами жители республики рассказали, что принять активное участие в акции их побудило равнодушие мирового сообщества к трагедии Палестины. О том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".
В Ингушетию приедут беженцы из Палестины сообщил сегодня глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале. "Мы готовы в ближайшее время принять около 100 беженцев из Палестины: подготовили гостиницу и необходимое соглашение. Вопросом их устройства будет заниматься региональное правительство. У нас есть возможность встретить их, обогреть. Будем делать для них все возможное", - написал он в своем Telegram-канале.
В ходе прямой линии, которая состоялась сегодня, глава республики добавил, что беженцы "должны прибыть в республику поездом", сообщил сегодня "Интерфакс".
21 ноября власти Дагестана сообщили, что готовы принять до 200 беженцев из Палестины. На их размещение власти республики выделили 8,2 миллиона рублей. 25 ноября в республику прибыла первая группа беженцев из Палестины, состоящая из около 50 человек. К 30 ноября три группы палестинцев прибыли в Дагестан. Переселенцы из Палестины получат статус беженцев, заявило правительство Дагестана. Все беженцы размещены на базе отдыха близ Махачкалы, сообщили представители властей. Прибывшие в Дагестан жители Палестины попросили обеспечить их сотовой связью и интернетом, а также оформить документы, некоторые из них намерены получить российское гражданство. 2 декабря в республику приехала четвертая группа переселенцев из Дагестана.
Первая группа палестинцев прибыла в Чечню 29 ноября, в ней был 51 человек - 38 уроженцев России и 13 уроженцев Палестины. 1 декабря в Чечню прибыла вторая группа переселенцев из 116 человек. Их, как и первую группу палестинцев, решено разместить в оздоровительном лагере в селе Автуры.
Министр по делам национальной политики, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев 3 декабря заявил, что беженцы из Палестины должны поддерживать чистоту и быть организованнее, а торопить власти Чечни с решением своих проблем им не следует.
Кавказоведы Ахмет Ярлыкапов и Руслан Кутаев заявили ранее "Кавказскому узлу", что прием переселенцев из Палестины организован в Дагестане и Чечне по инициативе федеральных властей. Политолог Сергей Жаворонков счел, что решение принять небольшое число палестинцев приняли власти республик, поскольку это выгодно их имиджу и не ударит по бюджету.
Также 30 ноября семья палестинских беженцев из восьми человек прибыла на Кубань и разместилась у родственников. Всего с начала обострения палестино-израильского конфликта в Краснодарский край приехал 31 беженец из Палестины, сообщило краевое управление МЧС.
Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".
Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.
Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.
"Кавказский узел" также писал, что с 26 по 29 октября в городах трех республик СКФО прошли массовые антисемитские акции. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В аэропорту Махачкалы антисемитская акция обернулась массовыми беспорядками. Подробности событий приведены в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".
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Автор: "Кавказский узел"