Жители Ингушетии собрали 150 тонн гуманитарной помощи палестинцам

29 ноября 2023, 09:47

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Объем гуманитарной помощи палестинцам, собранной при участии жителей Ингушетии, достиг 150 тонн, сообщил сегодня глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Как писал "Кавказский узел", за 10 дней жители Ингушетии собрали 104 тонны гуманитарной помощи для жителей Палестины, сообщил 20 ноября глава республики Махмуд-Али Калиматов. Это продукты питания, палатки, постельные принадлежности, портативные печи, генераторы, лекарственные средства, одежда и другие вещи, пояснил он.

10 ноября глава Ингушетии поручил правительству республики организовать сбор помощи для палестинцев и призвал жителей поучаствовать в нем. 13 ноября стало известно, что в республике открыты 24 пункта сбора гуманитарной помощи. 24 ноября власти Ингушетии отчитались, что в рамках благотворительной акции для жителей Палестины собрано 79 миллионов 475 тысяч рублей, сбор помощи остановлен.

Для жителей Палестины собрано 150 тонн гуманитарной помощи и около 80 миллионов рублей пожертвований, сообщил сегодня на своей странице во "ВКонтакте" Махмуд-Али Калиматов.

"Хочу поблагодарить всех - каждого, кто внес свой вклад в формирование этого гуманитарного груза, в особенности жителей и волонтеров, которые целыми днями находились здесь, все собирали, закупали и упаковывали", - говорится в публикации.

Жители Ингушетии приносят в пункты сбора гуманитарной помощи для палестинцев так много продуктов, вещей, одежды и предметов первой необходимости, что без помощи волонтеров, которые все это сортируют и упаковывают, не обойтись, рассказал 21 ноября "Кавказскому узлу" один из руководителей фонда "Тешам". Активисты и волонтеры сообщили, что многие жители приносят накопленные деньги, которые перечисляются на счета благотворительных фондов.

Напомним, мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. 19 октября дагестанский фонд "Инсан" объявил о сборе средств для палестинцев, а уже на следующий день отчитался, что собраны 20 миллионов рублей. 3 ноября глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что жители республики собрали для помощи палестинцам более 90 миллионов рублей.

20 ноября из Дагестана были отправлены первые 30 тонн гуманитарной помощи палестинцам, закупленной на деньги, которые были собраны при участии жителей республики. Всего планируется отправить 100 тонн гуманитарного груза, сообщил Сергей Меликов.

О том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

Отметим, что с 26 по 29 октября в городах трех республик СКФО прошли массовые антисемитские акции. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В аэропорту Махачкалы антисемитская акция обернулась массовыми беспорядками. Подробности событий приведены в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

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