Жители Ингушетии рассказали о сборе гуманитарной помощи для палестинцев

22 ноября 2023, 05:22

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В пункты сбора гуманитарной помощи для жителей Палестины жители Ингушетии приносят так много продуктов, вещей, одежды, предметов первой необходимости, что без помощи волонтеров, которые все это сортируют и упаковывают, не обойтись, рассказал один из руководителей фонда "Тешам" Ахмед Костоев. Многие жители приносят накопленные деньги, которые перечисляются на счета благотворительных фондов.

Как писал "Кавказский узел", глава Ингушетии 10 ноября поручил правительству республики организовать сбор помощи для палестинцев и призвал жителей поучаствовать в нем. 13 ноября стало известно, что в республике открыты 24 пункта сбора гуманитарной помощи. 20 ноября глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил, что жители собрали 104 тонны гуманитарной помощи.

Вот уже больше недели благотворительный фонд «Тешам» работает в усиленном режиме - с восьми утра и до 10-11 часов вечера. «Бывает что даже поздно вечером, перед самым закрытием к дому на улице Чеченская 34, где находится «Тешам», подъезжают машины и запоздалые посетители привозят объемные пакеты с продуктами и вещами», - рассказал 21 ноября корреспонденту «Кавказского узла» Мухарбек, студент колледжа, который свободное от занятий время приходит в «Тешам», чтобы предложить свою помощь.

«Нас, волонтеров, здесь бывает много, даже школьники приходят помочь разобрать пакеты, которые приносят жители. Работы всем хватает», - рассказал молодой человек. Мухарбек также сообщил, что он и его друзья уже не первый раз помогают «Тишаму» в качестве волонтеров. К примеру, их помощь была нужна, когда отправляли гуманитарную помощь в Сирию, во время землетрясения в Турции.

«Наш благотворительный фонд «Тешам» существует уже без малого десять лет. И когда проводим такую акцию, как нынешняя, когда нужно подготовить и отправить гуманитарный груз тем, кто нуждается, то без волонтеров нам пришлось бы очень туго», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из руководителей фонда Ахмед Костоев.

По его словам, за семь дней, как была объявлена эта акция, было собрано совместно с благотворительным фондом «Клуб добрых людей» гуманитарной помощи больше ста тонн. «Это продукты питания, женская и детская одежда, постельные принадлежности: одеяла, пледы, матрасы. Очень много медикаментов разных. Жители республики привозят коляски инвалидные, детские коляски, костыли. Привезли несколько генераторов», - перечисляет Ахмед и добавляет, что по опыту они знают: лучше всех о том, что нужно в том или ином регионе знают фонды, которые действуют непосредственно на местах.

«Поэтому мы согласовываем свою работу с коллегами из Египта, связываемся и консультируемся с российскими фондами, которые не первый год отправляют гуманитарную помощь, удалось связаться с жителями Палестины. Самое главное - правильно подобрать продукты. На сегодняшний день мы уже собрали три тысячи продуктовых наборов. Туда входят макароны, рис, гречка, халяльная тушенка, которую делают в нашей республике, горох, чечевица, перловка, булгур, мука, сахар, соль, сладости – всего 12 наименований в этой продуктовой корзине. В Ингушском университете учится парень из Палестины, его зовут Магомед. Он учится на медицинском факультете. Три дня назад он был здесь, связался со своими родными, которые находятся в Палестине, сказал, какие продукты в этом наборе. Его родные одобрили состав корзины, сказали, что все это на сегодняшний день самое необходимое», - рассказал Костоев.

Он особо отметил, что МЧС России и региональные органы власти доверили сотрудникам «Тешама» самим упаковывать гуманитарку. Более того, было договорено на всех уровнях, чтобы собранную фондом гуманитарную помощь его сотрудники сопровождали сами до Египта.

По словам министра по внешним связям, национальной политике, печати и информации Республики Ингушетия Руслана Мизиева, глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов на совещании сообщил, что республика также, как и все регионы России, подключается к добровольческой миссии по оказанию гуманитарной помощи жителям Палестины. «К этой акции может присоединиться любой желающий. А поэтому довольно оперативно с главами администраций был составлен список пунктов приема гуманитарки. Также был составлен перечень необходимых продуктов и тех вещей, в которых особо нуждаются жители Палестины, оставшиеся без жилья. Таких пунктов по всей республике было около тридцати. И уже через два-три дня в эти пункты стали приходить люди», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» руководитель Миннаца республики.

По его словам, некоторые граждане предлагали деньги, были даже люди весьма преклонного возраста, которые предлагали деньги, которые были собраны ими на протяжении многих лет для того, чтобы совершить хадж. "Желающим было предложено перечислять денежные средства на специальный счет благотворительных фондов и те на эти средства приобретут необходимые вещи или продукты", - добавил Руслан Мизиев. Он также сказал, что работу благотворительных фондов «Тешам» и «Клуб добрых людей» координирует министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Ингушетия.

Первые итоги были подведены 20 ноября: в республике собрано более 100 тонн гуманитарной помощи, упаковано три тысячи продуктовых корзин, на специальный счет для помощи жителям Палестины перечислено 33 миллиона 940 тысяч рублей.

Один из самых дальних пунктов по приему гуманитарки находится в Джейрахском районе. Как сказал сотрудник администрации Джамали Евкуров, первыми из самого дальнего села Гули привезли пледы, теплые одеяла и вязаные шерстяные носки. «Сельчане считают, что в тех краях, где живут палестинцы, скоро начнется сезон дождей, и теплые пледы, одеяла и шерстяные носочки будут как нельзя кстати», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Ася Цицкиева в Джейрахе руководит Центром творчества детей и юношества. Она прекрасный художник, расписывает керамику и глиняные изделия. Ася человек добрый и неунывающий, хотя не просто самой воспитывать двух дочерей. Вместе с дочерями они приготовили для палестинцев то, что очень пригодится молодым мамам. «Купили большое количество памперсов и влажных салфеток. Не всегда под рукой бывает вода, чтобы вытереть ребенка и заменить памперс, нужна бывает влажная салфетка. Мы с девочками так и упаковывали памперсы с салфетками», - рассказала Ася корреспонденту "Кавказского узла". Кроме того, они купили одноразовые шприцы, бинты, вату, все необходимое для личной гигиены женщин. Коробки, в которые они все упаковали, Ася разрисовала узорами ингушского орнамента.

По словам Мареты Горчхановой из села Плиево, она не ожидала, что будет так много желающих принять участие в сборе гуманитарной помощи. «Больше всего приносят вещей для детей. Памперсы, влажные салфетки, одноразовые простыни. Кроме этого, различные бутылочки, пластиковая посуда. Все новое, в фабричной упаковке. Молодожены принесли несколько совершенно новых детских костюмчиков для мальчиков и для девочек. Сказали, что выбирали с любовью эти детские вещи», - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Марем Темирхановой из Малгобека пришлось долго убеждать молодую женщину, которая принесла в пакете с женской одеждой осенние туфли на платформе. «Говорю, что там не до прогулок в такой обуви, А она мне в ответ: «Но ведь закончится там эта война, тогда женщине и пригодятся мои туфли. Посмотри, они же совсем новые». В конце концов убедила ее и та сбегала домой, принесла кроссовки. По ее словам, больше люди приносят продукты: различные крупы, муку, сахар, местную тушенку. «Многие приносят деньги. Суммы небольшие, по две-три тысячи. Объясняю, что нельзя, что если хотите, то нужно перечислить на счет фонда «Тешам». Обижаются, особенно пожилые люди. Им почему-то хочется, чтобы именно эти две тысячные купюры, которые они держат в руках, дошли до кого-то там, в Палестине», - рассказала Темирханова корреспонденту "Кавказского узла".

Соня Мережко живет в Троицкой. Она рассказала, что многие в станице живут очень скромно, работы нет, семьи большие. «А еще у нас живут десять семей из Пригородного, которые еще с 1992 года ютятся в бараках, бедствуют, уже больше тридцати лет не могут им предоставить нормальное жилье. Но даже эти люди не остались в стороне от этой акции. Из одежды мало что приносили, в основном продукты: муку, сахар, гречку, фасоль, макароны. То, что можно быстро приготовить на большую семью», - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Мережко обратила внимание, что почти все приносили памперсы для детей, а две женщины принесли памперсы для взрослых. "Сказали мне, что видели по телевизору, есть совсем больные люди, немощные. Им-то эти памперсы и могут пригодиться", - рассказала женщина.

Ахмед Костоев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что последние дни перед окончанием акции по сбору гуманитарной помощи были особенно напряженными. "Нужно успеть все упаковать. И мало кто обращал внимание на стоявшего у открытых дверей семи-восьмилетнего мальчика, который держал в руках большую железную коробку из-под конфет. «Тебе кто нужен, мальчик?» – обратила на него внимание девушка из числа волонтеров. «А вот, - он протянул ей коробку. – Я собирал на велосипед, но хочу отдать вам, чтобы мои деньги отправили мальчику из Палестины, чтобы он купил себе велосипед или скейтборд», - попросил мальчик.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию "Железные мечи", после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим в ряде стран: в частности, Франция и Евросоюз внесли его в списки террористических после обострения палестино-израильского конфликта. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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