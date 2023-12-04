Дудаев упрекнул палестинских беженцев за неорганизованность

04 декабря 2023, 23:59

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Беженцы из Палестины должны поддерживать чистоту и быть организованнее, а также не торопить власти Чечни по поводу решения своих проблем, заявил глава Миннаца Чечни Ахмед Дудаев.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Чечню прибыла вторая группа переселенцев из Палестины из 116 человек. Их, как и первую группу палестинцев, решено разместить в оздоровительном лагере в селе Автуры. Первая группа палестинцев прибыла в Чечню 29 ноября, в ней был 51 человек, в том числе 38 уроженцев России и 13 уроженцев Палестины.

В Чечне создана рабочая группа, которая готовится к приему 250 беженцев из Палестины, для них подготовлены места в детском оздоровительном лагере "Горный ключ" в селе Автуры Шалинского района, сообщило 21 ноября управление МЧС по Чечне. Власти Дагестана 21 ноября также сообщили, что готовы принять до 200 беженцев из Палестины. С 25 по 27 ноября в Махачкалу прибыли три группы палестинцев, всего более 140 человек. Переселенцы из Палестины получат статус беженцев, заявило правительство Дагестана.

По поводу пребывания беженцев из Палестины в Чечни остается "много нерешенных вопросов", заявил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в ходе встречи с переселенцами из Сектора Газа, которая состоялась в здании ЧГТРК "Грозный" По его словам, он поинтересовался у старших группы, сколько детей находится в лагере, однако оказалось что они "не в курсе". "Когда мы вас встречали, мы вас попросили, чтобы у вас была полная информация о вашей делегации. Нам надо устроить всех этих людей на работу, на учебу, чтобы доход был. <...> Вы должны знать, сколько молодых людей, которые в вузы должны устраиваться, на какой курс. Сколько детей во второй класс, сколько в пятый класс. Сколько человек больных, болеют какими-то заболеваниями. У кого какая специальность, какой опыт работы", - заявил он на видео, которое опубликовано в его Telegram-канале.

Дудаев отметил, что представители чеченских властей готовы решать вопросы, возникающие у беженцев, но подгонять их не следует. Если "вы будете нас торопить или пытаться подтолкнуть в решении каких-то вопросов - здесь так не работает", заявил он, отметив, что все проблемы решаются в рамках определенных механизмов.

Он особо остановился на необходимости соблюдать чистоту. "Должно быть убрано, чистота. Кто-то приедет в гости к вам, посмотреть как вы разместились. Поэтому надо быть аккуратными", - подчеркнул Дудаев.

Кавказоведы Ахмет Ярлыкапов и Руслан Кутаев заявили ранее "Кавказскому узлу", что прием переселенцев из Палестины организован в Дагестане и Чечне по инициативе федеральных властей. Политолог Сергей Жаворонков счел, что решение принять небольшое число палестинцев приняли власти республик, поскольку это выгодно их имиджу и не ударит по бюджету.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Власти Чечни 15 ноября отчитались о сборе 68 миллионов рублей в рамках благотворительной акции "Дети Чечни – детям Палестины", на которые будет закуплена гуманитарная помощь для палестинцев. По словам местных госслужащих, чеченским чиновникам пришлось потратить до трети месячной зарплаты, покупая детские поделки в ходе акции. Рамзан Кадыров 18 ноября сообщил, что в Египет прибыл борт МЧС с 30 тоннами гуманитарного груза из Чечни для жителей сектора Газа.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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