Обитатели интернатов Нагорного Карабаха нашли приют в Армении

31 октября 2023, 10:21

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После военной эскалации в Нагорном Карабахе воспитанники детских интернатов и постояльцы домов престарелых были перевезены в Армению. Дети содержатся в интернате в приграничном Капане. Чтобы не подвергать их стрессу, было бы лучше их переселить вглубь Армении, считает директор интерната.

Как сообщал "Кавказский узел", на 7 октября в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. С их стороны неоднократно звучали жалобы на недостаточную помощь от властей Армении, в частности беженцы жаловались, что выделенных Ереваном денег недостаточно для решения жилищных и бытовых проблем, а карабахские власти не оказывают помощи. 31 октября премьер-министр Никол Пашинян отчитался о финансировании программы поддержки карабахских беженцев.

19-20 сентября Азербайджан провел контртеррористическую операцию в Нагорном Карабахе. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что достигнуты все цели операции. Подробнее о событиях 19-20 сентября рассказывается в справке "Кавказского узла "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

На 19-20 сентября, когда в Нагорном Карабахе начались боевые действия, в Степанакерте, в доме-интернате по уходу за детьми проживали до 15 детей, а в интернате для престарелых до 25 пожилых людей, сообщил сотрудник оперативного штаба правительства Нагорного Карабаха*.

После боевых действий дети степанакертского дома-интерната, а также жители дома престарелых были перевезены в Армению, отметил он. "Их содержанием теперь занимается правительство Армении. Наши учреждения распущены", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник оперштаба*.

Дети размещены в интернате в Сюникской области, а пожилые люди в Котайкской области и в районе Норк в пригороде Еревана, уточнил омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян*. "Наш офис следит за тем, как они размещены и как содержатся", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

28 сентября был опубликован указ президента Нагорного Карабаха Самвела Шахраманяна о прекращении существования Республики Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха). 19 октября Шахраманян подписал указ об увольнении с 1 октября всех карабахских госслужащих, руководящих чиновников. После военной эскалации 19-20 сентября они продолжили работу в Ереване.

Воспитанники интерната размещены в интернате города Капан, уточнила бывший директор бывшего детского дома-интерната в Степанакерта Амест Сулейманян. "Их содержание удовлетворительное. Однако они опять оказались на границе. После всего пережитого хорошо бы, чтобы дети не были бы в приграничной зоне", – отметила она корреспонденту "Кавказского узла".

Необходимо, чтобы детский дом-интернат был перемещен вглубь страны, добавила она.

"Я была директором и в войну 2020 года, и в 2023 году. Я знаю, что такое эвакуировать детский интернат – дети без родителей, в страхе, а всех надо успокоить, следить, чтобы не убегали, не отставали друг от друга. В такие моменты особенно трудно им объяснить, что они нужны, они должны жить. Кроме того, всем детям необходима психологическая реабилитация. И нельзя таких детей заселять в приграничной зоне", – подчеркнула Сулейманян.

Напомним, ранее министерства труда и социальных вопросов Армении отчиталось, что карабахским беженцам предоставляется размещение в гостиницах и пансионатах, единовременная помощь в размере 100 тысяч драмов каждому (около 248 долларов) и ежемесячно в течение шести месяцев по 50 тысяч драмов (около 124 долларов) на аренду жилья, а также 10 тысяч драмов (около 25 долларов) - на коммунальные услуги, сообщили в министерстве труда и социальных вопросов.

"Кавказский узел" также писал, что жители Нагорного Карабаха, которые были вынуждены покинуть свои дома после сентябрьской военной операции Азербайджана, ранее потребовали международный статус беженцев. 25 октября Никол Пашинян пообещал им только статус "временной защиты".

Об обстановке в Нагорном Карабахе после сентябрьской эскалации конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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* Речь идет о заявлении лиц из числа бывших руководителей непризнанной республики, фактически не контролирующих ситуацию в Арцахе (Нагорном Карабахе). После массового выезда жителей Нагорного Карабаха в Армению президент непризнанной республики подписал указ о прекращении ее существования, госслужащие были уволены, однако высшие руководители продолжили работу в Ереване.

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