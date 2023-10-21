Беженцы из Нагорного Карабаха назвали недостаточной помощь властей

21 октября 2023, 19:44

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Покидать Нагорный Карабах пришлось под обстрелами, в спешке и без вещей, рассказали беженцы. Выделенных властями Армении денег недостаточно для решения жилищных и бытовых проблем, а карабахские власти не оказывают помощи, пожаловались они.

Как писал "Кавказский узел", к 7 октября в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. Полученная от властей Армении денежная помощь тратится на аренду и обустройство жилья, а найти в республике работу, чтобы прокормить семьи, очень трудно, рассказали 19 октября вынужденные переселенцы.

Жители Нагорного Карабаха, прибывшие в Армению, имеют право на получение помощи по двум программам, сообщили 3 октября власти. Предусмотренных выплат не хватит на аренду жилья в городах, так как цены выросли после притока беженцев, рассказал специалист по недвижимости. Социальными вопросами граждан Нагорного Карабаха занимается правительство Армении – это размещение в гостиницах и пансионатах, единовременная помощь в размере 100 тысяч драмов каждому (около 248 долларов) и ежемесячно в течение шести месяцев по 50 тысяч драмов (около 124 долларов) на аренду жилья и коммунальные услуги, сообщили в министерстве труда и социальных вопросов.

Переехавшая в Армению Эмма Григорян рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что жила на окраине Степанакерта. 19 сентября их семья находилась дома, и она готовила толму на обед. "Вдруг слышу какие-то выстрелы, наверное, из автомата, пулемета. Вышла во двор посмотреть, что происходит, а там уже взрывы снарядов, сирена, дроны в небе", - поделилась воспоминаниями женщина.

Пока семья Григорянов раздумывала, что делать, соседи верхних домов в панике бежали вниз по улице с криками "азербайджанцы вошли в город". На машинах соседа и зятя семья быстро покинула район. "Никто ничего не успел взять с собой, даже документы. В этот день я купила мясо, это был единственный в какой-то мере доступный продукт, который можно было купить в блокадном Арцахе, и оставлять большую кастрюлю с толмой - я бы себе не простила. Схватила ее - и в машину", - рассказала Эмма.

Они доехали до центра города, остановились у здания муниципалитета, а в это время, как она отметила, в мэрию привозили жителей из разных сел, расположенных в непосредственной близости от линии соприкосновения.

Семья дочери Эммы - Карины - жила в селе Мхитарашен Шушинского района, в 100 метрах от азербайджанских постов. Карина рассказала, что перед началом боевых действий приехали российские миротворцы и посоветовали им покинуть село, потому что "азербайджанцы скоро в него войдут". "Мы выехали на своей машине, а тех, у кого не было машины, русские сами вывезли из села. Не успели мы доехать до Степанакерта, начался массивный обстрел", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Карина.

Их разместили в здании мэрии Степанакерта, где были жители и из других сел. По ее словам, дети у нее маленькие и были голодными. Связи не было, узнать, где и в каких условиях ее родные, было невозможно. "В один момент, когда обстрел на короткое время прекратился, я вышла на улицу, смотрю, родители с семьей сестры в машине. Кастрюля мамы с толмой была на вес золота", - вспоминает Карина.

Все последующие дни они оставались в здании мэрии Степанакерта, боялись возвращаться домой, потому что, по полученным сведениям, близ их района уже были азербайджанские военные. Но, когда открылся гуманитарный коридор, другая дочь Эммы Сусанна рискнула пойти за документами домой. "Я так и не смогла войти в дом. В 50 метрах от дома азербайджанцы нас заметили и стали стрелять. Мы еле спаслись. Так и покинули родину без документов", - сказала Сусанна корреспонденту "Кавказского узла".

Сейчас семья Григорянов живет в Дилижане, где арендует первый этаж частного дома за 100 тысяч драмов. Сусанна устроилась на работу в пекарню. Отец ее болен, и мать присматривает за ним. Муж с сыновьями пока не трудоустроены. Много времени, по словам женщины, уходит пока на восстановление документов.

Семья Карины, где трое несовершеннолетних детей, поселилась в Масисе у родственников, но тоже находится в поисках отдельного жилья. "Я благодарна и нашим родственникам и администрации Масиса, которая оказывает разную помощь (теплые одеяла, продукты, одежда). К нам очень хорошее отношение, но мы понимаем, что сидеть на одной помощи мы не можем, надо обустраиваться, находить работу, но прежде - жилье", - отметила Карина.

Более тысячи жителей Армении подало заявки на участие в сборе и раздаче гуманитарной помощи беженцам из Нагорного Карабаха, сообщили 14 октября в правительстве Армении. Жители республики активно предлагают свою помощь активистам, организовавшим собственные точки сбора вещей, продуктов, мебели и денег для вынужденных переселенцев, рассказали волонтеры.

Татев Микаэлян из села Неркин Сзнек Аскеранского района работала в Комитете по охране природы в Степанакерте и последние 10 лет жила в столице Нагорного Карабаха. 19 сентября Татев должна была приехать в деревню в отпуск.

"Я была у брата дома, к часу дня послышались взрывы. В городе уже была хаотичная ситуация, всех призвали спуститься в подвалы. Я сразу позвонила маме [в село], но не смогла дозвониться. Наше село приграничное, азербайджанские военные сидели прямо на высотах деревни. Я прекрасно понимала, что село на первой линии и в первую очередь оно будет под ударом", - сказала корреспонденту "Кавказкого узла" Татев Микеэлян.

По ее словам, поскольку Нагорный Карабах 10 месяцев находился в блокаде, был острый дефицит топлива, соответственно, не было и транспорта, поэтому жители села без машины бежали через ущелье, леса, дошли до соседнего Хачмача, а затем в Кармир гюх. Оттуда они сели в машину и доехали до Степанакерта. Татев с братом искали своих родных, но связи не было, и они не могли связаться с родственниками, а нашли их спустя два дня, в одном из подвалов Степанакерта, где они прятались от обстрелов.

"Мама, бабушка, тетя, другие родственники, все они выехали в Степанакерт на разных машинах, а когда они уже доехали, поняли, что дедушки с ними нет. Начали его искать везде, где только было возможно. Затем нам сказали, что в селе Кармир гюх, когда все в спешке садились в машины, дедушка отказался ехать", - рассказала Микаэлян.

По ее словам, вместе с ним остались еще 3-4 пожилых человека из села Хачмач. Поисковые работы не давали никаких результатов, позже выяснилось, что они все же направлялись в Степанакерт через леса, но порознь.

2 октября миссия ООН заявила, что в Карабахе остается от 50 до 1000 этнических армян. Оригинал заявления ООН, в котором приводятся такие цифры, опубликован на "Кавказском узле".

"Сначала говорили, возможно, дедушка в плен попал. Думали, он пожилой человек, возможно, его не убьют, в один день вернется. Спустя 10 дней его тело нашли на территории близ села Кармир гюх. Говорят, он был уже неузнаваем. Мой отец опознал его по одежде. Возможно, у него сердце остановилось, нам так сказали", - сказала Татев.

Дедушку Татев похоронили в Эчмиадзине. Тело его передали родным, когда они уже выехали из Нагорного Карабаха. Сейчас семья Микаэлян живет в Гюмри, где они арендуют квартиру. По ее словам, помощь им оказывается в виде продуктов и необходимых предметов как со стороны муниципалитета, так и со стороны частных людей. Сейчас она думает о трудоустройстве.

Возвращаться на родину Татев может, как она отметила, если у нее будут четкие гарантии безопасности. "Я не вернусь обратно, если обеспечивать мою безопасность опять будут русские миротворцы. Мы уже поняли, что никакой гарантии безопасности они не могут нам дать. Я могу согласиться лишь на международные миротворческие силы. Если они, действительно, обеспечат нам безопасность, мы сможем вернуться в Арцах, пусть даже разрушенный. Мы снова все построим, лишь бы он был армянский", - отметила Татев Микаэлян.

Жертв среди мирного населения села Неркин Сзнек, по ее словам, больше не было. Но есть без вести пропавшие: три мирных жителя, один из них пожилой человек. Были и пленные, в том числе из тех, кто остался с ее дедушкой. "Одна из них - пожилая женщина, которую азербайджанские военные взяли в план в лесу, а через пару дней вернули обратно", - говорит Татев.

Сын этой пожилой женщины Норайр рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что его мама сейчас находится в ереванской больнице. "У нее проблемы со здоровьем, по всему телу боли", - отметил Норайр, отказавшись вдаваться в детали.

Пресс-секретарь МВД Нагорного Карабаха Унан Тадевосян подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" данные о пленении пожилой женщины из Неркин Сзнек, бежавшей через лес. "Ее раздели перед семьей, снимали на камеру", - отметил он.

По его словам, не только в этом селе, но и в других селах Аскеранского, Мартакертского районов, которые после войны 2020 года оказались в непосредственной близости от линии соприкосновения, "было множество зверств". "По сути, мы говорим об однодневной войне, но за этот один день так много было трагедий, что казалось, он длится целую вечность. За один этот день были использованы все виды оружия, которые были применены в 44-дневную войну в 2020 году, мирные населенные пункты, гражданские объекты были обстреляны запрещенным оружием, в результате которых были много погибших и раненых, в том числе среди женщин и детей. Арцах был в блокаде, не было топлива, люди были вынуждены бежать через леса вместе с детьми, а азербайджанские войска стреляли им вслед", - рассказал Унан Тадевосян.

В этот период Тадевосян работал в Оперативном штабе Нагорного Карабаха, где собирали все данные о пропавших без вести и о людях, которые остались в населенных пунктах, оказавшихся уже под контролем Азербайджана, и проводили поисковые работы, вызволяли оттуда людей. Все эти случаи, по его словам, задокументированы.

В частности, по его словам, в селе Сарнахбюр Аскеранского района азербайджанские военные обстреляли школу и детский сад. "Пожилую женщину и сына-инвалида азербайджанцы взяли в плен и повезли в Акна. Сына там избили на глазах у матери. Над ними измывались, обоих вернули на колясках обратно. Я сам лично посадил их в автобус и отправил в Ереван", - рассказал Унан Тадевосян.

О событиях в Сарнахбюре сообщил корреспонденту "Кавказского узла" и омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян. По его словам, азербайджанцы убили пять человек, среди которых трое - дети. Всего в селе жили 76 жителей. 15 человек получили ранения, четыре - взяты в плен.

Унан Тадевосян также сообщил о случае убийства ребенка в Мартакертском районе и пленения в селе Вагуас женщины, которую повезли в Карвачар Шаумяновского района. Там ее так избили, что все тело было в синяках. Женщину вернули армянской стороне, сказал пресс-секретарь МВД.

Сам Тадевосян жил в Степанакерте и, по его словам, в последние дни "процветающий и чистый город превратился в настоящий ад". "Весь город был в дыму, запах гари все еще присутствовал в воздухе. Атмосфера была тяжелая. Люди в панике были и при первой возможности хотели сесть в автобус без всяких вещей. Хотели поскорее выехать из этого ада и спастись. Я никогда не забуду тот шум и плач детей, который был на площади Степанакерта", - рассказал он.

Тадевосян был одним из последних, кто покинул Нагорный Карабах. По его словам, люди повсюду в Степанакерте зажигали костры, они боялись идти к себе домой, потому что везде уже были азербайджанские войска, вошедшие в город. "Я не могу описать все увиденное. Я и рассказываю, и слышу все эти голоса. невозможно описать все то, что я видел. Люди были в панике и очень испуганы. Мы ушли из Арцаха, чтобы спастись. Мы ушли из Арцаха, чтобы остаться армянами, для сохранения всего армянского, для сохранения нашей религии, традиции", - рассказал он.

Сейчас Тадевосян вместе с семьей живет у знакомых в Ереване. По его словам, хозяин квартиры уехал на время и разрешил им жить, сколько будет нужно. Тадевосян доволен приемом жителей Армении, но предпочитает оставаться в статусе гостя с надеждой на возвращение домой. "Лично я вернулся бы и пожил бы в своем доме, в своем городе и на своей родине только в том случае, если я не буду в составе Азербайджана, если будут гарантии безопасности. В этом случае я уверен, что все вернутся. То есть, если Арцах будет как армянская единица", - сказал он.

Беженец из Степанакерта Гурген Бабаян рассказал, что его семья из 24 человек поселилась в разных районах Армении. Сам Гурген с женой и семьей сына (12 человек) арендуют квартиру в Ереване.

Первые 15 дней, по словам Бабаяна, они жили в машинах на улице, пока не нашелся какой-то человек, который дал им денег на первый месяц за аренду квартиры. "Скоро месяц закончится, дальше придется платить нам, но откуда - не знаю", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Гурген Бабаян.

Из 12 членов семьи единовременное пособие получили двое, но эти деньги, как он отметил, сразу закончились. Поддержкой жителей Армении мужчина очень доволен, но не властями.

Семья Бабаянов - беженцы из Мингичаура Азербайджанской ССР, рассказала жена Гургена Наира Бабаян. "Тогда, в 1988 году, мы срочно успели выехать на машине "Москвич" без ничего с тремя маленькими детьми на руках, а сама я ждала четвертого ребенка. В трех чемоданах только смогли вывезти детскую одежду. Сейчас мы убежали из Степанакерта, оставив там пять домов, опять ни с чем, только детей опять спасли. Наверное, наша вина в том, что мы армяне", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

"Мы спаслись от геноцида, от голода. Азербайджанцы уже были возле моего дома в 100 метрах. Снайпер стрелял по нашему дому, а там дети", - добавил Гурген Бабаян, добавив, что не сможет вернуться, если Карабах будет в составе Азербайджана.

Беженец Ваагн Барацян, принимавший участие в протестной акции перед представительством Нагорного Карабаха в Ереване, рассказал, что властям Нагорного Карабаха передан список из 200 человек (около 50 семей) для решения их социальных проблем. По его словам, в список включены семьи из числа самых нуждающихся, и протестующие попросили власти в первую очередь оказать им помощь. "Но, как мы поняли, власти Арцаха абсолютно не собираются этим заниматься", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Спрос на аренду жилья резко поднялся не только в Ереване, но и в других городах Армении, соответственно, и цены растут: как минимум, по словам Барацяна, за двухкомнатную квартиру требуют 250 тысяч драмов ежемесячно. Эти цены, по его мнению, "абсурдные".

"Да и то перед сьемщиками ставится условие: чтобы заселились до 3-4 человек. А для многих это очень большая сумма, и они думают, что снимут 6-7 человек вместе одну квартиру, и плату за аренду поделят между собой. Но их ставят перед фактом, люди не хотят сдавать дома большому количеству квартирантов", - сказал Ваагн Барацян, добавив, что, даже если люди отдадут свои последние деньги, они протянут два месяца, но затем опять окажутся на улице, и очень многие будут безработными.

По поводу 10-месячной блокады Нагорного Карабаха Барацян сказал, что она обернулась тяжелыми последствиями, особенно последние 5-6 месяцев. "Люди днем и ночью семьями стояли в очередях перед пекарнями, чтобы отнести домой хотя бы кусок хлеба. Люди чисто морально, психологически не выдержали. Паника была у всех", - сказал он.

Ваагн, по его словам, еще до конца не понимает, что происходит, и его мысли пока только о родине. Однако мужчина признался, что не может себе представить жизнь в составе Азербайджана. "Как вы себе представляете? Полиция азербайджанская, армия азербайджанская, как могут наши дети служить в их армии?" - сказал он.

Об обстановке в Карабахе после сентябрьской эскалации конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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