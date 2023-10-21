Число задержанных на акции протеста в Ереване выросло до 10

21 октября 2023, 15:02

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Задержаны 10 участников акции протеста карабахских беженцев в Ереване, дело расследуется по нескольким уголовным статьям, сообщили следователи.

Как писал "Кавказский узел", 20 октября в Ереване уличный протест карабахских беженцев около здания представительства Нагорного Карабаха обернулся избиением главы администрации карабахского президента Карена Шахраманяна, который вышел к протестующим, и стычками с полицейскими. В тот же день полиция сообщила о задержании четырех участников протестов.

19 октября президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ об увольнении с 1 октября всех госслужащих, кроме руководящих чиновников. 20 октября участники акции протеста ворвались в здание представительства Нагорного Карабаха, где находился Самвел Шахраманян, и выразили недовольство его указом.

Число задержанных на протестной акции, прошедшей 20 октября перед зданием представительства Нагорного Карабаха, возросло до десяти. Участники акции задержаны по подозрению в хулиганстве, применении насилия и иных преступных действиях, сообщил Следственный комитет Армении.

Уголовное дело расследуется по статьям "Нанесение ударов или иные насильственные действия в отношении лица или его ближайшего родственника или близкого, связанное с государственной, политической, служебной, профессиональной или общественной деятельностью этого лица или выполнения долга", "Хулиганство группой лиц", "Кража в крупных размерах", "Хищение, вымогательство, уничтожение, повреждение или сокрытие документов, штампов, печатей или госномеров автомобиля".

По данным ведомства, 20 октября поступило сообщение "о потасовках между людьми, собравшимися перед зданием представительства Нагорного Карабаха, нанесении побоев гражданину, повреждении находившегося на территории автомобиля Toyota, исчезновении при невыясненных обстоятельствах из салона автомобиля крупной суммы денег, мобильного телефона и госномеров".

В рамках уголовного дела пострадавшим считается один человек - Карен Шахраманян, говорится в сообщении Следкома, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 19-20 сентября Азербайджан провел военную операцию в Карабахе и в результате фактической капитуляции Степанакерта получил контроль над регионом. 28 сентября президент Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования республики. К 7 октября в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, в котором, по разным данным, жили около 120 тысяч человек. 2 октября миссия ООН заявила, что в Карабахе остается от 50 до 1000 этнических армян. Оригинал заявления ООН, в котором приводятся такие цифры, опубликован на "Кавказском узле".

Жители Нагорного Карабаха, прибывшие в Армению, имеют право на получение помощи по двум программам, сообщили 3 октября власти. Предусмотренных выплат не хватит на аренду жилья в городах, так как цены выросли после притока беженцев, рассказал специалист по недвижимости.

Об обстановке в регионе после сентябрьской эскалации конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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