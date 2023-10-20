Участники акции протеста в Ереване. 20 октября 2023 г. Фото Армине Мартиросян для "Кавказского узла"

20 октября 2023, 18:05

Четыре человека задержаны в ходе протестной акции карабахских беженцев

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Полиция сообщила о задержании четырех участников протестов у здания представительства Нагорного Карабаха в Ереване.

Как писал "Кавказский узел", карабахские беженцы, проводящие акцию протеста около представительства Нагорного Карабаха в Ереване, сегодня ворвались в здание, где находился президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян. Протестующие выразили недовольство указом Шахраманяна, согласно которому госслужащие уволены с 1 октября, и потребовали выплаты задолженностей по зарплате. В ходе протестов возникли стычки с полицейскими, задержаны по меньшей мере два человека. Протестующие добились встречи с карабахским президентом Самвелом Шахраманяном.

17 октября беженцы провели у представительства Нагорного Карабаха в Ереване акцию протеста с требованием решить их социальные проблемы. 19 октября президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал приказ об увольнении с 1 октября всех госслужащих, кроме руководящих чиновников.

В ходе сегодняшней протестной акции возле представительства Нагорного Карабаха в Ереване были задержаны четыре человека, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в полицейском участке административного района Арабкир.
По данным пресс-службы МВД Армении, участники акции задержаны из-за подозрения в "физическом воздействии".
Омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что  в полицейский участок Арабкира, по его призыву направилась группа быстрого реагирования Офиса защитника прав человека Армении.

"Кавказский узел" писал, что к 7 октября в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. Более тысячи жителей Армении подали заявки на участие в сборе и раздаче гуманитарной помощи беженцам из Нагорного Карабаха, сообщили 14 октября в правительстве Армении. Жители республики активно предлагают свою помощь активистам, организовавшим собственные точки сбора вещей, продуктов, мебели и денег для вынужденных переселенцев, рассказали волонтеры.

19-20 сентября Азербайджан провел военную операцию в Карабахе и в результате фактической капитуляции Степанакерта получил контроль над регионом. 28 сентября президент Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования республики. После боевых действий почти все жители покинули Нагорный Карабах, в котором, по разным данным, жило около 120 тысяч человек. 2 октября миссия ООН заявила, что в Карабахе остается от 50 до 1000 этнических армян. Оригинал заявления ООН, в котором приводятся такие цифры, опубликован на "Кавказском узле".

Жители Нагорного Карабаха, прибывшие в Армению, имеют право на получение помощи по двум программам, сообщили 3 октября власти. Предусмотренных выплат не хватит на аренду жилья в городах, так как цены выросли после притока беженцев, рассказал специалист по недвижимости.

Об обстановке в регионе после сентябрьской эскалации конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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Примечание:

"Карабахские беженцы пожаловались на сложности с поиском работы", "Карабахские студенты получили возможность продолжить учебу в Армении", "Кипр заявил о готовности принять карабахских беженцев".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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