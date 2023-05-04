Пользователи соцсети поспорили о необходимости пятизвездочного отеля в Нальчике

04 мая 2023, 20:24

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В Нальчике будет построен пятизвездочный отель, объем инвестиций на его строительство превысит 860 миллионов рублей, сообщила пресс-служба "Кавказ.РФ". Часть пользователей Instagram* сочла, что подобный проект не нужен в республике на фоне нерешенных социальных проблем, другие отметили, что подобные объекты могут дать толчок развитию туризма и экономики в Кабардино-Балкарии.

АО "Кавказ.РФ", Промсвязьбанк и санаторий "Терек" подписали соглашение о строительстве в столице Кабардино-Балкарии пятизвездочного отеля на 147 мест, сообщила пресс-служба "Кавказ.РФ" в с воем Telegram-канале.

Общий объем инвестиций в проект превысит 860 миллионов рублей. Открытие отеля запланировано на конец 2024 года, говорится в сообщении от 3 мая.

В рамках проекта планируется строительство комфортабельного отеля, рассчитанного на единовременное проживание 147 человек. На его территории также будут работать ресторан, СПА-комплекс и бассейн, проинформировал сегодня "Интерфакс-туризм".

Публикацию об этом разместил сегодня Instagram*-паблик "ЧП Нальчик", на который подписаны 357 тысяч человек. К 20.10 мск публикация набрала 118 комментариев.

Большая часть пользователей соцсети сочла, что деньги, предназначенные для строительства отеля, лучше было бы направить на решение социальных проблем и развитие промышленности. "Лучше расширьте дороги. Сделайте стоки, чтоб машины не плавали. Постройте дома детям-сиротам. Кому нужен этот отель?" - написала ilona200381. "Лучше помогите детскому онкологическому отделению! Без пятизвездочного отеля жили и еще прожить сможем!" - отметила sabanokovaira. "Ради Бога, открывайте фабрики и заводы, как раньше было. Вкладывайте в медицину - чтобы бесплатно записаться к врачу, надо месяц ждать", - возмутилась lbatueva001. "Отель - стратегически значимый проект? Да, конечно, рестораны, торговые центры, развлекательные центры, это все нужно, но, лучше вы построили фабрику, или завод. Как Телемеханика, как Полупроводниковый. Сколько людей работало, на них. Нужно строить социально значимые объекты. Вот в чем нуждаемся мы", - отметила abbasova4707. "Рабочие места надо создавать, производства восстанавливать", - согласился feniks050720.

Часть пользователей усомнилась, что отель будет востребован. "Чтобы снять пятизвездочные отели по баснословным деньгам, туристы должны приезжать в Нальчик для чего? Чтобы увидеть и насладиться чем? Архитектурой? Ее нет. Сервисом? Его нет. Культурой небывалой народа? Тоже туговато с этим. Моря у нас нет, есть горы. Но туда сразу и поедут, зачем им в Нальчике останавливаться? Кстати, там тоже не все гладко и с сервисом и с культурой и архитектурой (гостиниц и остального). Нальчик превратился в город пустых торговых центров. Но не за этим же им сюда ездить", - подчеркнул, в частности, пользователь madlenmonro.

Ряд пользователей поддержали строительство отеля. "В республику приезжают много туристов, гостей. Лично ко мне приезжали гости из заграницы, и для меня самая большая проблема была - куда их заселить, чтобы комфортно, солидно было. Пятизвездочные отели не только для жителей республики строят. Лучше порадуйтесь, что новые рабочие места появляются, новые современные места строят. Радуйтесь, что не стоим на месте, а развиваемся", - прокомментировала khmaryana0312. "Это как минимум рабочие места. Возможность для малого бизнеса найти крупный рынок для сбыта", - отметила alisa_gaboeva.

"Кавказский узел" также писал, что по данным властей, в 2022 году Кабардино-Балкарию посетило 1,2 миллиона туристов, что на 11% больше, чем годом ранее. Доход от туризма составил 22 миллиарда рублей. Местные жители заявили в соцсети, что из-за дороговизны им недоступны курорты и санатории, эффекта от дохода с туризма они не увидели, так как инфраструктура не улучшается.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* "Команда против пыток" (ранее "Комитет против пыток") создана юристами, ранее работавшими в "Комитете против пыток", который был внесён в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.