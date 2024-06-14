14 июня 2024, 15:34

Семь военных из Дагестана убиты на Украине

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Омар Алискантов, Газимагомед Газимагомедов, Рамазан Хайбулаев, Омар Маламагомедов, Убайдула Нажмудинов, Тимур Магомедалиев, Абдулкарим Рамазанов, убиты в боевых действиях, сообщила администрация Тляратинского района. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 921 военный из Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Антон Ситников стал 914-м военным из Дагестана, который признан убитым в военной операции на Украине

Омар Алискантов убит в военной операции на Украине, сообщила 10 июня администрация Тляратинского района в своем Telegram-канале. Ранее районные власти сообщали, что в военной операции на Украине убиты Газимагомед Газимагомедов, Рамазан Хайбулаев, Омар Маламагомедов, Убайдула Нажмудинов, Тимур Магомедалиев,Абдулкарим Рамазанов, не приводя о них подробностей.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 921 бойца из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список бойцов из регионов СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Боец из Махачкалы убит в военной операции", "Военный из Дагестана убит в зоне боевых действий", "Трое жителей Дербента убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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