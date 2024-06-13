13 июня 2024, 16:01

Военный из Кизляра убит на Украине

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Антон Ситников убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 914 военных из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Гаджи Багомедов стал 913-м военным из Дагестана, который официально признан убитым в зоне СВО.

О том, что в военной операции на Украине убит Антон Ситников стало известно из сегодняшнего репортажа РГВК "Дагестан" об открытии мемориальной доски на школе №4 Кизляра, где учился военный. Как следует из информации на мемориальной доске, ему было 39 лет,  убит 8 февраля.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 914 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список бойцов из регионов СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Боец из Махачкалы убит в военной операции", "Военный из Дагестана убит в зоне боевых действий", "Трое жителей Дербента убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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