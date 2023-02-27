Отчет чиновников о развитии туризма вызвал скепсис жителей Кабардино-Балкарии

27 февраля 2023, 11:28

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В 2022 году Кабардино-Балкарию посетило 1,2 млн туристов, что на 11% больше, чем годом ранее. Доход от туризма составил 22 млрд рублей, отчитались власти республики. Местные жители заявили в соцсети, что из-за дороговизны им недоступны курорты и санатории, эффекта от дохода с туризма они не увидели, так как инфраструктура не улучшается.

По данным министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарии в 2022 году республику посетили более 1,2 млн туристов и отдыхающих, что на 11% больше, чем годом ранее. Эту цифру регион намерен увеличивать и дальше.

Для этого власти намерены улучшить инфраструктуру курортов, а также увеличить коечный фонд санаториев. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков поставил задачу восстановить статус Нальчика как всероссийского города-курорта, передало 26 февраля РИА "Кабардино-Балкария".

"В Кабардино-Балкарии в 2022 году доход от туризма составил 22 млрд рублей, передал "Кавказ Пост" со ссылкой на релиз правительства республики.

Запись о том, что в 2022 году в Кабардино-Балкарии выросло число туристов, была размещена 26 февраля в Instagram-паблике chp.nalchik, на который подписаны около 351 тысячи пользователей. На 11.00 мск эта запись набрала 618 отметок "нравится" и 47 комментариев.

"Эти деньги должны пойти на обустройство Кабардино-Балкарии. Например, хотя бы дорог", – заявила dinarochka_020886_.

"Где же эти 22 миллиарда рублей?", – задается вопросом amina260259.

"Должны были улучшить условия жизни или создать места работы", – считает garmoniya.

"Куда уходят деньги? Почему нет доплаты пенсионерам, почему не повышаете зарплату работающим жителям республики, которые на местном бюджете?" – спросила roza.khamukova.

Другая часть пользователей указала, что жителям республики недоступны местные курорты. "Для своих жителей можно было сделать какую-то скидку на отдых на этих курортах", – написал samoilov358.

"И что? Мы рады за тех, у кого получилось [деньги украсть]? А люди у нас отдельно от республики... Из этих 1,2 миллиона [туристов] сколько было местных? Не думаю, что много. Цены космические. Процветай и дальше туризм", – иронизирует galiakhashkulova.

"Да, радует. Но мы никак не можем себе позволить поехать в наше Приэльбрусье, в котором побывало столько людей – не по карману", – отреагировала bashieva.madina.

"Осталось положить асфальт от Кичмалки до дороги ведущей на Долину Нарзанов. А пока что качественная дорога туда ведёт только из Кисловодска. Мы тоже хотим на легковом транспорте добираться до Долины Нарзанов", – указал пользователь im_for_justice.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность утверждений пользователей соцсети.

В рейтинге регионов России по уровню безработицы за четвертый квартал 2022 года Кабардино-Балкария заняла 79 место. Уровень безработицы в республики, по данным Росстата составил 9,8%, что больше 0,2% по сравнению с четвертым кварталом 2021 года.

Напомним, 2 февраля стало известно, что туристический поток на горнолыжные курорты "Архыз" в Карачаево-Черкесии, "Ведучи" в Чечне, а также расположенный в Кабардино-Балкарии курорт "Эльбурс" в 2022 году вырос на 17%. Всего за год эти курорты посетили 1,3 млн человек. Чиновники при этом рапортовали о росте числа туристов на фоне малого количества снега на горнолыжных курортах в этом сезоне.

Ранее, в январе 2022 года, премьер-министр России Михаил Мишустин поручил уделить внимание инфраструктуре горнолыжных курортов Северного Кавказа. 16 марта 2022 года стало известно, что в рамках поддержки отраслей, пострадавших от введения санкций, обсуждается возможность дофинансирования проектов на горнолыжных курортах Северного Кавказа.

С информацией о курортах и достопримечательностях Кавказа можно ознакомиться на специальной тематической странице "Туризм", а также в соответствующем тематическом разделе "Справочника". Для любителей зимнего отдыха "Кавказский узел" подготовил справку: "Путешествия по Кавказу: практические советы для зимних походов".

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