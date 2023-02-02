Курорты Северного Кавказа привлекли новых туристов

02 февраля 2023, 12:01

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Туристический поток на курорты "Архыз" в Карачаево-Черкесии, "Ведучи" в Чечне, а также расположенный в Кабардино-Балкарии курорт "Эльбурс" в 2022 году вырос на 17%. Всего за год эти курорты посетили 1,3 млн человек, сообщило Минэкономразвития.

Как сообщал "Кавказский узел", премьер-министр России Михаил Мишустин в январе 2022 года поручил уделить внимание инфраструктуре горнолыжных курортов Северного Кавказа. 16 марта 2022 года стало известно, что в рамках поддержки отраслей, пострадавших от введения санкций, обсуждается возможность дофинансирования проектов на горнолыжных курортах Северного Кавказа, в том числе курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии.

В ноябре 2021 года Единый институт развития СКФО, созданный на базе АО "Курорты Северного Кавказа", был переименован в АО "Кавказ РФ". Среди задач новой корпорации – управление ОЭЗ туристско-рекреационного типа и развитие туристического потенциала на внутреннем и мировом рынках, говорится в информации на сайте компании.

Курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии, курорт "Ведучи" в Чечне, а также расположенный в Кабардино-Балкарии курорт "Эльбрус" в 2022 году в общей сложности посетили 1,3 млн человек, сообщило министерство экономического развития России (Минэкономразвития). "Средний прирост по сравнению с предыдущим годом составил 17%", – отметило министерство в релизе, опубликованном 1 февраля на своем сайте.

Лидером по турпотоку стал "Архыз", за год курорт посетили более 740 тысяч туристов, прирост составил 8%.

Самый большой прирост показал "Эльбрус", который принял на 31% больше отдыхающих – более 560 тысяч туристов.

Турпоток на курорте "Ведучи" вырос на 25%, отметило ведомство. В сообщении не указано число туристов, которые посетили "Ведучи" за 2022 год.

Число туристов растет на фоне улучшения инфраструктуры курортов Северного Кавказа. "В планах на 2023 год – запустить на курортах три новые канатные дороги и новые трассы: восемь на "Эльбрусе" и 12 на "Ведучи", продолжить строительство новых зон катания на "Эльбрусе" и "Ведучи", возведение нового курорта "Мамисон", – приведены в пресс-релизе слова заместителя министра экономического развития России Сергея Назарова.

До 2025 года протяженность трасс "Эльбруса" планируется увеличить с 17 до 35 километров, добавится не менее пяти канатных дорог. К открытию курорта "Мамисон" в горнолыжном сезоне 2024-2025 годов предполагается построить две канатные дороги и 20 километров горнолыжных трасс. На "Ведучи" к 2025 году будут введены в эксплуатацию 13 новых горнолыжных трасс и четыре канатных дороги.

С информацией о курортах и достопримечательностях Кавказа можно ознакомиться на специальной тематической странице "Туризм", а также в соответствующем тематическом разделе "Справочника".

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