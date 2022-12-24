Часть трасс открыты на курорте "Эльбрус" в условиях нехватки снега

24 декабря 2022, 16:38

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Три трассы доступны лыжникам на "Эльбрусе" с сегодняшнего дня, отчиталась администрация курорта. Четвертая трасса остается закрытой, а на открытых трассах недостаточно снега, отметили туристы.

Как писал "Кавказский узел", в этом году горнолыжный сезон на курорте "Эльбрус" начался 19 ноября, но на курорте была открыта лишь одна трасса: Гарабаши – Мир. На новогодние праздники туристы забронировали почти 100% номерного фонда курорта, ожидается, что загрузка в сезоне увеличится на 15% по сравнению с 2021 годом, сообщили в управляющей компании "Кавказ.РФ". К новогодним праздникам ожидается приток туристов, подтвердили "Кавказскому узлу" менеджеры гостиниц.

На "Эльбрусе" проложены четыре горнолыжные трассы: Мир - Кругозор, Гарабаши - Мир, "Саби парк" и Кругозор – Азау, информирует сайт курорта.

С сегодняшнего дня на "Эльбрусе" работают горнолыжные трассы Гарабаши – Мир и Кругозор – Азау, говорится в информации на сайте курорта. Также открыт учебный склон "Саби парк", отчиталась сегодня администрация "Эльбруса" в своем телеграм-канале.

Открытие трасс связано с праздником открытия горнолыжного сезона, анонс которого опубликован на сайте "Эльбруса" 20 декабря. "Праздничные гулянья в честь открытия зимнего сезона пройдут на курорте «Эльбрус» в субботу, 24 декабря. Кроме катания на трассах, гостей ждут огненное шоу, выступления мастеров танца и вокала, интерактивные развлечения и викторины. […] Сезон 2022/2023 стартовал на «Эльбрусе» 19 ноября. С момента открытия курорт уже посетили больше 28 тысяч гостей, это выше прошлогодних показателей почти на 60%", - говорится в публикации.

Приэльбрусье – зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха, говорится в справке "Кавказского узла" о курорте.

Об официальном открытии сезона администрация курорта сообщила в своем телеграм-канале сегодня в 13.04 мск."Открыли!" – говорится в публикации.

К 16.30 мск под сообщением размещено восемь комментариев. Авторы нескольких из них ограничились эмодзи, означающими одобрение. Пользователь с ником "Свои" также отреагировал одобрительно. "Супер, 1-го числа прилечу из Москвы", - написал он.

Пользователь Inko обратил внимание, что трасса Мир – Кругозор остается закрытой. "А трассу Мир-Кругозор когда планируют открыть, не подскажете?" – поинтересовался он.

"Никто не подскажет. Снега нет. Кругозор - Азау открыли на искусственном снеге, который пушками насыпали. На Мир - Кругозор даже проплешины до грунта видны ещё. Отдельные индивиды проезжают, но для открытия нужен снегопад хороший", - высказал в ответ свое мнение пользователь Фёдор.

Администрация курорта, по состоянию на 16.30 мск, не сообщила, когда планируется открыть последнюю трассу, но подтвердила в ответе на вопрос пользователя, что трасса закрыта. "К сожалению нет, трасса Мир-Кругозор закрыта", - написал сегодня представитель администрации.

Для тех, кто решил посетить Кавказские горы зимой, "Кавказский узел" подготовил рекомендации, собранные в справке "Путешествия по Кавказу: практические советы для зимних походов".

Напомним, после того как из-за пандемии коронавируса многие страны закрыли границы, российские туристы обратили больше внимания на курорты внутри страны, в частности, на Северном Кавказе. Одним из наиболее популярных горнолыжных курортов стал курорт "Эльбрус". При этом отдыхающие там туристы жаловались на очереди на подъемники и пробки на дорогах.

Возможности размещения машин вблизи мест катания также ограничены. В январе 2022 года из-за нехватки мест в новогодние праздники власти Кабардино-Балкарии подготовили в Приэльбрусье пять дополнительных автопарковок на 2000 мест, от них туристы могли доехать до мест отдыха на бесплатном транспорте. Однако в период новогодних каникул на автодороге Прохладный – Баксан – Азау скапливалось множество машин, и случались заторы.

7 июня правительство Кабардино-Балкарии сообщило, что на курорте "Эльбрус" началось строительство парковки на 800 мест, открыть ее планируется в декабре. Также власти озвучили планы модернизировать центральную часть Поляны Азау: разместить там сцену, пешеходную зону, комфортные и экологичные торговые павильоны.

В 2023 году в связи с ростом турпотока на курорте "Эльбрус" будут открыты восемь новых горнолыжных трасс и еще две канатные дороги, заявил 18 декабря глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

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