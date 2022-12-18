Коков анонсировал новые лыжные трассы и канатные дороги на "Эльбрусе"

18 декабря 2022, 19:15

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Восемь новых горнолыжных трасс и еще две канатные дороги будут открыты на курорте "Эльбрус" в 2023 году в связи с ростом турпотока в Приэльбрусье, заявил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

Как писал "Кавказский узел", в этом году горнолыжный сезон на курорте "Эльбрус" начался 19 ноября, на курорта открыта пока лишь одна трасса: Гарабаши – Мир. На новогодние праздники туристы забронировали почти 100% номерного фонда курорта, ожидается, что загрузка в сезоне увеличится на 15% по сравнению с 2021 годом, сообщили в компании "Кавказ.РФ". К новогодним праздникам ожидается приток туристов, подтвердили "Кавказскому узлу" менеджеры гостиниц.

Курортом "Эльбрус" управляет АО "Кавказ РФ", в которое был переименован в ноябре 2021 года Единый институт развития СКФО, созданный на базе АО "Курорты Северного Кавказа". Среди задач новой корпорации – управление ОЭЗ туристско-рекреационного типа и развитие туристического потенциала на внутреннем и мировом рынках, говорится в информации на сайте компании.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков проинспектировал объекты туристической инфраструктуры в Эльбрусском районе, сообщило сегодня РИА "Кабардино-Балкария".

"В этом году горнолыжный сезон из-за обилия снега стартовал в регионе на месяц раньше (в 2021 году горнолыжный сезон на курорте "Эльбрус" был открыт 4 декабря и продлился до 3 июля 2022 года. – Прим. "Кавказского узла"). Период активного катания на склонах Эльбруса может продлиться до июня. Ожидаем, что туристический поток в Приэльбрусье достигнет миллиона человек. Совместно с Кавказ.РФ продолжаем работу по созданию здесь современного всесезонного курорта с развитой инфраструктурой и высоким уровнем качества туристических продуктов", - приводятся в публикации слова главы республики.

На курорте "Эльбрус" оборудованы три канатные дороги: Азау - Кругозор (2350 м - 3000 м), Кругозор - Мир (3000 м - 3500 м) и Мир - Гарабаши (3500 м - 3847 м). Высота станции Гарабаши рекордная, станция занесена в Книгу рекордов России, говорится в информации на сайте курорта.

В 2023 году туристская инфраструктура на Эльбрусе "пополнится 8 новыми трассами и 2 канатными дорогами", сообщил Казбек Коков в своем телеграм-канале. "Их запуск планируем в новом году. Сейчас на горе работают три канатные дороги и шесть горнолыжных трасс. Этого уже явно не хватает – гостей становится значительно больше", - написал он.

Строительство трехуровневой автопарковки на 800 мест завершается, отметил чиновник. "От стоянки до Поляны Азау будут курсировать бесплатные шаттлы, на которых есть места для багажа и лыжного снаряжения. На стоянке появятся медпункт и точка общепита", - говорится в публикации.

7 июня правительство Кабардино-Балкарии сообщило, что на курорте "Эльбрус" началось строительство парковки на 800 мест, открыть ее планируется в декабре. Также власти озвучили планы модернизировать центральную часть поляны Азау: разместить там сцену, пешеходную зону, комфортные и экологичные торговые павильоны.

Продолжается и строительство канализационного коллектора на поляне Азау, добавил Коков. "Инженерные коммуникации протянутся до поселка Эльбрус, включая его систему водоотведения. Работы планируем завершить в следующем году", - написал он.

По состоянию на 19.12 мск, под публикацией Казбека Кокова размещен лишь один комментарий. "Как здорово! Сердце радуется за родную республику", - написала автор комментария Ирина.

Приэльбрусье – зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха, говорится в справке "Кавказского узла" о курорте.

Сегодня на "Эльбрусе" работают все канатные дороги: Азау - Кругозор, Кругозор – Мир и Мир – Гарабаши, говорится в сообщении в телеграм-канале курорта. "Открыта трасса Гарабаши-Мир", - отмечается в публикации.

Напомним, после того как из-за пандемии коронавируса многие страны закрыли границы, российские туристы обратили больше внимания на курорты внутри страны, в частности, на Северном Кавказе. Одним из наиболее популярных горнолыжных курортов стал курорт "Эльбрус". При этом отдыхающие там туристы жаловались на очереди на подъемники и пробки по дорогах.

Возможности размещения машин вблизи мест катания также ограничены. В январе 2022 года из-за нехватки мест в новогодние праздники власти Кабардино-Балкарии подготовили в Приэльбрусье пять дополнительных автопарковок на 2000 мест, от них туристы могли доехать до мест отдыха на бесплатном транспорте. Однако в период новогодних каникул на автодороге Прохладный - Баксан - Азау скапливалось множество машин, и случались заторы.

Для тех, кто решил посетить Кавказские горы зимой, "Кавказский узел" подготовил рекомендации, собранные в справке "Путешествия по Кавказу: практические советы для зимних походов".

В начале января премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился уделить внимание инфраструктуре горнолыжных курортов Северного Кавказа. А 3 июня правительство Кабардино-Балкарии сообщило, что в благоустройство туристических зон и национальных маршрутов, а также в развитие пляжного отдыха и инфраструктуры курортов в этом году запланировано вложить 255 миллионов рублей.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.