Отельеры спрогнозировали приток туристов на курорт "Эльбрус" к новому году

21 ноября 2022, 18:46

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В большинстве отелей на курорте "Эльбрус" сейчас есть свободные места, а наплыв туристов ожидается к новогодним праздникам, рассказали менеджеры гостиниц. В декабре на курорте планируется закончить строительство дополнительной парковки на 800 мест, сообщил руководитель управляющей компании.

Как писал "Кавказский узел", в этом году горнолыжный сезон на курорте "Эльбрус" начался 19 ноября, на нем была открыта пока лишь одна трасса - Гарабаши – Мир. На новогодние праздники туристы забронировали почти 100% номерного фонда курорта, ожидается, что загрузка в сезоне увеличится на 15% по сравнению с прошлым годом, сообщили в компании "Кавказ.РФ".

Курортом "Эльбрус" управляет АО "Кавказ РФ", в которое был переименован в ноябре 2021 года Единый институт развития СКФО, созданный на базе АО "Курорты Северного Кавказа". Среди задач новой корпорации - управление ОЭЗ туристско-рекреационного типа и развитие туристического потенциала на внутреннем и мировом рынках, говорится в информации на сайте компании.

Отельеры ожидают притока туристов к Новому году

На ближайшую неделю в гостиницах Приэльбрусья есть свободные места, аншлаг ожидается ближе к новогодним каникулам, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" менеджеры местных гостиниц.

В стандартный номер гостевого дома «Легенда» на 15 мест, расположенном на поляне Чегет, сейчас можно поселиться за 3000 рублей в сутки, в эту сумму входит завтрак, сообщил менеджер гостиницы. По его словам, ближе к новому году такой номер будет стоит 3500 рублей, а в прошлом году в аналогичном периоде стоил 2500 рублей.

Двухместный стандартный номер в гостинице «Седьмой регион» предлагается за 2040 рублей со скидкой, без нее номер стоит 2400 рублей. В оплату также входит завтрак. Свободные места на ближайшие выходные имеются, сообщил представитель гостиницы.

В отеле «Альпина» стандартный двухместный номер можно снять за 3000 рублей, в декабре такой же номер будет стоить 4000 рублей, в январе – 4500 рублей, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в "Альпине".

Сотрудник отеля «Антау» в свою очередь сообщил, что свободных номеров на ближайшую неделю уже нет, хотя цены там от 4600 рублей в сутки. Отель предназначен для отдыха с детьми, пояснил сотрудник отеля.

В первые выходные сезона на самой высокогорной трассе Гарабаши – Мир катались около тысячи горнолыжников, еще больше гостей поднялись на верхнюю станцию в качестве туристов, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник администрации курорта.

На "Эльбрусе" проложены четыре горнолыжные трассы: Мир - Кругозор, Гарабаши - Мир, "Саби парк" и Кругозор – Азау, информирует сайт курорта.

На курорте завершается строительство дополнительной парковки

Уже в декабре закончится строительство паркинга на 800 мест и объездной дороги, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" гендиректор "Кавказ.РФ" Хасан Тимижев.

"От парковки в поселке Терскол до нижней станции канатной дороги и обратно гостей будут доставлять шаттлы, оборудованные под перевозку горнолыжного оборудования. Также до конца года на курорте откроется обновленная рыночная площадь с торговыми рядами и эстрадой. Это станет еще одним шагом по приведению курорта к единому архитектурному стилю", - сказал он.

7 июня правительство Кабардино-Балкарии сообщило, что на курорте "Эльбрус" началось строительство парковки на 800 мест, открыть ее планируется в декабре. Также власти озвучили планы модернизировать центральную часть поляны Азау: разместить там сцену, пешеходную зону, комфортные и экологичные торговые павильоны.

По словам Хасана Тимижева, все канатные дороги и техника на курортах прошли необходимое обслуживание, обеспечены запасом необходимых комплектующих, ведется оснежение трасс. Сейчас высота естественного снежного покрова на верхней трассе курорта «Эльбрус» (Гарабаши — Мир) более одного метра.

Кроме того, по его словам, ведется искусственное оснежение нижних трасс от станции Кругозор до поляны Азау. Глава компании отметил, что этой зимой удастся кататься даже дешевле, чем в прошлом году.

С 15 по 30 ноября на популярные тарифы действует скидка 15%. Ски-пасс на два дня с 15-процентной скидкой стоит для взрослого 3450 рублей, для ребенка – 2250 рублей, на три дня - 5050 и 3300 рублей соответственно. В новогодние праздники ски-пасс на пять дней будет стоит 8600 рублей для взрослого и 5550 рублей для ребенка, говорится в информации на сайте курорта.

В Кабардино-Балкарии есть места для катания и в ущелье Безенги, но там нет условий для зимнего катания, и в Безенги катаются в основном в апреле-мае, сообщил сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник министерства курортов и туризма республики. "В Безенги нет горнолыжных комплексов. Здесь функционирует лишь альпинистская база «Безенги», которая на зиму закрывается", - сказал он.

Приэльбрусье – зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха, говорится в справке "Кавказского узла" о курорте.

Напомним, после того как из-за пандемии коронавируса многие страны закрыли границы, российские туристы обратили больше внимания на курорты внутри своей страны, в частности, на Северном Кавказе. Одним из наиболее популярных горнолыжных курортов стал курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии. При этом отдыхающие там туристы жаловались на очереди на подъемники и пробки по дорогах.

В начале января премьер-министр Михаил Мишустин распорядился уделить внимание инфраструктуре горнолыжных курортов Северного Кавказа. А 3 июня правительство Кабардино-Балкарии сообщило, что в благоустройство туристических зон и национальных маршрутов, а также в развитие пляжного отдыха и инфраструктуры курортов в этом году запланировано вложить 255 миллионов рублей.

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