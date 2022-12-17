Горнолыжный сезон открыт на "Архызе" при недостатке снега

17 декабря 2022, 15:48

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Сезон катания на лыжах открылся на курорте "Архыз" полностью на искусственном снегу, сообщили в управляющей компании. Многие трассы еще не готовы к открытию, признала администрация курорта в ответах пользователям Telegram.

Как писал "Кавказский узел", 10 декабря на курорте "Архыз" открылись в тестовом режиме несколько горнолыжных трасс: на южном склоне - трассы Персеиды и Стрелка, на северном – Горизонт, Вега и Квазар. Официальное открытие горнолыжного сезона было намечено на 17 декабря.

Сезон катания на лыжах открылся на "Архызе" на фоне большого спроса туристов и почти полного отсутствия снега на курорте. На спрос не повлияла ни военная операция на Украине, ни рост цен на туры, рассказали отельеры и сотрудники турфирм. Сами туристы назвали преимуществами "Архыза" демократичные цены и хороший сервис.

На курорте «Архыз» сегодня начался горнолыжный сезон, сообщило республиканское ИА "Карачаево-Черкесия". "Гостей ждут бесплатные мастер-классы для лыжников, катание под сеты ди-джеев и многое другое", - говорится в публикации в телеграм-канале агентства.

В этом году впервые в своей истории "Архыз" открывает катание полностью на искусственном снегу, поскольку "все трассы на 100% обеспечены системами снегогенерации", заявил заместитель генерального директора "Кавказ.РФ" Николай Гончаров. "С момента тестового запуска курорт посетили уже больше 5000 гостей, и мы получили от них только хорошие отзывы. Многие просто не верили, что все трассы, доступные для катания, были созданы искусственно", - приводятся его слова в публикации на сайте курорта.

Курортом "Архыз" управляет АО "Кавказ РФ", в которое был переименован в ноябре 2021 года Единый институт развития СКФО, созданный на базе АО "Курорты Северного Кавказа". Среди задач новой корпорации – управление ОЭЗ туристско-рекреационного типа и развитие туристического потенциала на внутреннем и мировом рынках, говорится в информации на сайте компании.

Сегодня на курорте работают пять трасс: Стрелка, Кассиопея, Вега, Квазар и Горизонт, 11 трасс закрыты, следует из инфографики, размещенной в телеграм-канале "Архыза".

К 15.40 мск под публикацией размещено 36 комментариев. Авторы некоторых из них посетовали на небольшое число открытых трасс. "Что-то много трасс еще не работает", - написал, в частности, Роман Пелецкий.

"В связи с чем не работают Персеиды и Атмосфера?" – поинтересовался Сергей. "В связи с состоянием трасс", - ответил представитель курорта.

"На южном склоне когда планируется запустить?" – спросил Бахарчиев Султан. "Когда трассы подготовим", - объяснил представитель администрации.

Пользователь Александр Чернобай попросил публиковать информацию о работающих трассах заранее, "с вечера". "Это невозможно", - ответил представитель курорта. "Как бы мы всей командой ни мечтали прокачать навык предвидеть погоду и давать нашим дорогим гостям точное время открытия вплоть до минуты - пока это невозможно. Зато, зато как только мы узнаем точную информацию - сразу же делимся ей", - пояснил он в другом комментарии.

Напомним, в начале января премьер-министр Михаил Мишустин распорядился уделить внимание инфраструктуре горнолыжных курортов Северного Кавказа. 16 марта госкорпорация «Кавказ.РФ» сообщила о том, что в рамках поддержки отраслей, пострадавших от введения внешних санкций, обсуждается возможность дофинансирования проектов на горнолыжных курортах Северного Кавказа, в том числе «Архыз».

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