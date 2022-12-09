Анонс открытия горнолыжного сезона на "Архызе" вызвал вопросы у пользователей Telegram

09 декабря 2022, 08:26

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Горнолыжные трассы на "Архызе" откроются для катания в тестовом режиме 10 декабря, объявила администрация курорта. Пользователи Telegram потребовали подробностей о тестовом режиме и других условиях для туристов.

Как писал "Кавказский узел", в начале января премьер-министр Михаил Мишустин распорядился уделить внимание инфраструктуре горнолыжных курортов Северного Кавказа. 16 марта госкорпорация «Кавказ.РФ» сообщила о том, что в рамках поддержки отраслей, пострадавших от введения внешних санкций, обсуждается возможность дофинансирования проектов на горнолыжных курортах Северного Кавказа, в том числе «Архыз».

Анонс открытия горнолыжного сезона администрация "Архыза" разместила 8 декабря в своем телеграм-канале. "Открываем тестовое катание 10 декабря", - говорится в сообщении.

На южном склоне будут работать трассы Персеиды и Стрелка, на северном – Горизонт, Вега и Квазар. "Еще будет открыта синяя Кассиопея, но не с самого начала, а только от развилки чуть ниже, то есть для начала надо спуститься по красной Веге, а только потом по синей Кассиопеи уже до низа. Ски-пассы по промо тарифу: 1400₽ взрослый / 900 детский", - отмечается в публикации.

По состоянию на 08.20 мск, под сообщением размещено 110 комментариев. Авторы некоторых из них задали уточняющие вопросы. "Смущает слово "тестовое". Что оно значит по существу?" – поинтересовался, в частности, Sergei Trushkin. "Ценник будет промо, так как открывают часть трасс", - ответил пользователь BoT. "Это только 10-го? Или с 10.12? В воскресенье (11 декабря. – Прим. "Кавказского узла") катание будет?" – спросил Евгений.

"С 10-го сезон открыт, просто пока не все трассы, мы работаем по промотарифу и называем это тестовым режимом", - ответил представитель администрации курорта. "Мы постепенно будем добавлять трассы. Пока будет тариф промо", - пояснил он в другом комментарии.

"Будет ли возможность купить промо на сайте, или только в кассе?" – спросил Андрей Шатурин. "Добавим, наверное. Но его лучше всегда покупать утром перед каталкой, чтобы точно знать, что он действует", - ответил представитель курорта.

"Мы купили 3 дня катания со скидкой 15%, приезд на даты 14-17 декабря. Что с ними делать теперь, если половина трасс закрыта? Можно ли их сдать и купить промо?" – поинтересовался Berg. "Конечно", - ответил представитель администрации.

"Лучше уж марта дождаться. Вот когда можно всласть накататься при минимуме народа. Мы ездим во все месяцы сезона, лучшее время в феврале-марте, только нужно под погоду ехать и не в праздники", - поделился мнением Алекс Ски.

Для тех, кто решил посетить Кавказские горы зимой, "Кавказский узел" подготовил рекомендации, собранные в справке "Путешествия по Кавказу: практические советы для зимних походов".

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