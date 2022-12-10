Высокий спрос вынудил курорт "Архыз" открыть горнолыжный сезон раньше срока

10 декабря 2022, 12:05

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Горнолыжный сезон открыт сегодня на курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии, сообщила администрация. Сезон катания на лыжах открылся на фоне почти полного отсутствия снега на курорте из-за больших очередей среди туристов. На спрос не повлияла ни спецоперация на Украине, ни рост цен на туры, рассказали отельеры и сотрудники турфирм. Сами туристы указали преимуществами "Архыза" демократичные цены и хороший сервис.

Как информировал "Кавказский узел", 9 декабря администрация курорта"Архыз" сообщила, что горнолыжные трассы откроются для катания в тестовом режиме 10 декабря.

На курорте "Архыз" начался горнолыжный сезон. Первый спуск на сноуборде совершил Андрей Желенков, сообщила сегодня администрация курорта в своем Telegram-канале.

10 декабря на курорте "Архыз" открылись несколько трасс в тестовом режиме, действует тариф "промо", сообщила сотрудница администрации курорта. "Промо-тариф можно купить день в день. Действовать будет потому, что мало трасс открыто пока. Это связано с погодой. Снега нет", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Обычные ски-пассы (билет или абонемент на подъемник, – прим. "Кавказского узла") стоят дороже, пояснила она. "Их можно активировать не обязательно только в день покупки", – сказала сотрудница администрации курорта.

Сезон на курорте открылся при почти полном отсутствии снега, отметил управляющий директор отелей "Вертикаль" в Архызе Константин Голубенко. "Открывается пока только шесть трасс. Официальное большое открытие намечено на 17 декабря. Хотя на данный момент снега – ноль, его вообще нет. Но у нас система [искусственного] оснежения очень мощная, чего нет на других курортах. И мы "настреляли" снега на шесть трасс", – рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В прошлом году трассы открылись 25-27 ноября, добавил он. "3 декабря в прошлом году мы уже вовсю работали. В этом году в отелях и хостелах сети, к которой относится "Вертикаль", с 3 декабря этого года также была 100% загрузка. Но в связи с отсутствием снега, было очень много отмен. Но начиная с 12 декабря, и вплоть до конца марта отели забронированы, в среднем, на 98%", – уточнил Голубенко.

Спецоперация на Украине не повлияла на спрос среди туристов, добавил он. "Спрос превышает то, что мы можем предложить. Загрузка с середины декабря до конца марта полная. На наши отели и хостелы более 300 заявок в очереди резервной. То есть, если кто-то отказывается от брони, на его место сразу встаёт очередник", – пояснил Голубенко.

По его данным, цены в зависимости от объекта размещения туристов, выросли от 5 до 15%. "Так, в отеле повысилась цена на 12%. Повысился чек на питание, потому что часть продуктовой корзины повысилась в цене и поэтому мы вынуждены были поднять цены. На курорте питание повысилось на 15-20%", – рассказал отельер.

Курорт "Архыз" пользуется среди туристов популярностью, в том числе из-за того, что его трассы подходят для массового потребителя, пояснил он.

"В первую очередь чистый снег, небольшая высота, очень мягкая погода по сравнению, например, с Приэльбрусьем, с горным Сочи. В смысле инфраструктуры и технического оснащения курорт "Архыз" пока несравним с Сочи, но лучше многих остальных. Денег, которые вложили в Сочи, на порядок больше. Инфраструктура там лучше. Но в "Архызе" более "мягкие", не агрессивные трассы", – подчеркнул Голубенко.

Инструктор по горным лыжам Абдуллах Карабашев рассказал, что планирует приступить к работе с туристами на курорте "Архыз" в январе. Он заявил, что прогноз на горнолыжный сезон более чем оптимистичный.

"У меня друзья — владельцы гостиниц, отелей и, по их словам, январь и февраль забиты. Сезон будет неплохой. На новогодние каникулы цены как всегда баснословные. Но потом цены снизятся, и они не намного выше прошлогодних. К 23 февраля опять скачок цен. Цены упадут, когда спадёт волна", – рассказал Карабашев корреспонденту "Кавказского узла".

Постоянное обновление трасс и сервиса являются преимуществами курорта "Архыз", считает он. "Каждый год открываются новые трассы, новые канатные дороги. В прошлом году на северном склоне открыли канатку. Деньги вливают из Москвы. Делают дорогу до Сочи напрямую. Сервис лучше, чем на соседних курортах, цивилизованнее. Охрана должная туристических объектов. Медицинская помощь тоже на должном уровне. Медперсонал и спасатели сразу реагируют, если есть необходимость", – пояснил инструктор.

Туры на курорт "Архыз" выросли в цене в том числе из-за роста стоимости размещения в гостиницах, отметил менеджер туристической компании Александр. "У нас – то коронавирус, то спецоперация на Украине. Жильё и инфраструктура для местного потребителя [на Северном Кавказе] в Архызе достаточно дорогие. Туда ездят Ростов-на-Дону, Краснодар. Москвичи раньше составляли большую часть горнолыжных туристов. А сейчас одни в Грузию, другие в Казахстан [от мобилизации] уехали. Цена туров растет, потому что увеличивается стоимость размещения в гостиницах", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сотрудник турфирмы тоже обратил внимание, что горнолыжный сезон открыт на курорте "Архыз" на фоне малого количества снега. "Так рано сезон в тех горах никогда не открывался", – заявил Александр.

Несмотря на рост цен, туры на курорт "Архыз" продолжают активно продаваться, подчеркнула сотрудница турфирмы "Интурист". "Туры в Архыз есть. Покупают их довольно активно. Но у меня нет информации, насколько изменились цены по сравнению с прошлым годом", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Сотрудница турфирмы "Большая страна" подтвердил, что туры на курорт "Архыз" пользуются популярностью. "Если судить по моему опыту, то зимой это популярное направление. Многие стремятся попробовать горнолыжные туры", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Среди туристов зимой популярны туры во многие республики Северного Кавказа, добавила она. "Интересны новогодние туры не только в Архыз. Но и в близлежащие регионы, а также в Дагестан, Причем нельзя сказать, что лишь горнолыжные туры востребованы", – пояснила сотрудница турфиры.

Житель Москвы Григорий, который работает в банке, рассказал, что увлекается горнолыжным спортом, и что планирует на новогодние каникулы поехать на курорт "Архыз". Григорий подчеркнул, что пригласил с собой друзей. Архыз выбрали просто потому, что однажды съездили, понравилось. И теперь тянет обратно. В Архызе сервис хороший, трассы, атмосфера, люди. Все устраивает", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Житель Краснодара Андрей рассказал, что тоже является частым посетителем курорта "Архыз". "Собираемся приезжать в феврале покататься на лыжах. Насчет новогодних праздников – скорее всего, нет", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он добавил, что отдает предпочтение Архызу из-за хорошей организацией при умеренных ценах. "У нас два варианта [покататься на лыжах в горах] – Сочи или Архыз. Архыз выигрывает по стоимости. Устраивает и то, что там более мягкие трассы", – отметил Андрей.

О курортах Карачаево-Черкесии можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Зимний отдых в Карачаево-Черкесии: Домбай и Архыз" и "Зима в Карачаево-Черкесии: курорт "Архыз"". Для тех, кто решил посетить Кавказские горы зимой, "Кавказский узел" подготовил рекомендации, собранные в справке "Путешествия по Кавказу: практические советы для зимних походов".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.