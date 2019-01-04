Горнолыжный сезон на курорте "Ведучи" начался с искусственным снегом

04 января 2019, 16:57

На всесезонном курорте "Ведучи" в Итум-Калинском районе Чечни, где 2 января был открыт горнолыжный сезон, для оснежения основной трассы используются снежные пушки. Местные жители сообщили об отсутствии наплыва туристов и усомнились в целесообразности проекта.

Как писал "Кавказский узел", открытие курорта "Ведучи" состоялось в конце января 2018 года. Из-за недостаточной высоты снежного покрова власти Чечни тогда организовали масштабную доставку снега на горный курорт. За первые три месяца работы курорта его, по данным комитета по туризму правительства Чечни, посетили около 17 тысяч туристов из разных регионов России, но местные жители подвергли эти данные сомнению.

Строительство инфраструктуры курорта компания "Курорты Северного Кавказа" начала в июле 2017 года. До конца 2025 года в строительство "Ведучи" планируется вложить 16 миллиардов рублей. На курорте предусмотрены 19 трасс общей протяженностью 46 километров и пропускной способностью 12 тысяч лыжников в час.

Для туристов на курорте "Ведучи" открыты детский склон и учебный склон для взрослых, сообщил представитель комитета правительства Чечни по туризму.

"На курорте "Ведучи" открыт зимний сезон. В данное время здесь работает детский склон с конвейерным подъемником, а также учебный склон для взрослых с бугельной канатной дорогой. Также работает кресельная канатная дорога. Одновременно с этим ведется оснежение основной трассы с использованием так называемых "снежных пушек", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" чиновник.

По его словам, использование "снежных пушек" возможно только в ночное время суток, поскольку днем сделать это не позволяют погодные условия. "Устройства вырабатывают снег только при минусовых температурах, поэтому они включаются только по ночам, когда температура воздуха опускается ниже нуля градусов", - рассказал представитель комитета по туризму.

Он добавил, что для удобства туристов открыт прямой рейс из Грозного до "Ведучи" - ежедневно с автостанции "Южная" в чеченской столице на курорт отправляется комфортабельный автобус.

"Для желающих посетить "Ведучи" жителей региона и туристов налажено автобусное сообщение. Отправка автобуса в 10.00 утра, возвращение в Грозный – в 16.00. Стоимость билета – 250 рублей с человека в одну сторону", - проинформировал чиновник.

Цены на услуги для посетителей курорта "Ведучи" сохраняются на уровне прошлого года, сообщили в Минспорта Чечни. "Инвалиды первой группы, лица старше 75 лет и дети младше пяти лет могут бесплатно пользоваться канатной дорогой. Стоимость проживания в отеле "Эдельвейс" составляет от 750 до 3 500 рублей в сутки в зависимости от номера", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель министерства.

Стоимость взрослого ски-пасса на курорте "Ведучи" составляет 500 рублей, детского (до 14 лет) – 250, экскурсионный подъем стоит 200 рублей для взрослых и 100 рублей – для детей, значится в информации на сайте курорта.

Местные жители усомнились в целесообразности проекта

Наплыва туристов на курорте "Ведучи", как рассказали корреспонденту "Кавказского узла" местные жители, в настоящее время нет.

"Снега практически нет, трассы не работают, потому и отдыхающих на курорте очень мало. Там пока что можно на канатной дороге кататься и просто любоваться горами. В основном на несколько часов приезжают жители из других районов с детьми. Какой интерес тратить четыре часа на поездку сюда - обратно из Грозного, если нельзя покататься на лыжах? Лучше подыскать другое место для активного отдыха", - считает житель Итум-Кале Апти.

"У "Ведучи", как и других мест, есть свои плюсы и минусы. Плюсы - в хорошем отеле, в стоимость проживания в котором включено пользование бассейном и тренажерным залом, в неплохой кухне, достаточно недорогом ски-пассе. Я отдыхал в других местах, и мне есть с чем сравнить. Минусы - это проблемы со снежным покровом, отдаленность от Грозного, плохая подъездная дорога. На "Кезеной-Ам" и трасса, и условия для зимнего отдыха намного лучше", - отметил местный житель Сулейман.

Жители Итум-Калинского района особо отмечают, что в настоящее время на курорте испытывается острая проблема со снегом. "Снега мало, погода днем плюсовая, и на курорте каждую ночь включают так называемые "снежные пушки". В прошлом году на открытие курорта снег сюда завозили грузовиками, сейчас этого пока что нет" - рассказал местный житель Ризван.

"Первый снег у нас был еще в ноябре, но осадков здесь особо много не бывает. На "Ведучи" активно вырабатывают искусственный снег, но настоящий снег и искусственный - это две большие разницы", - заметил другой житель муниципалитета Адам.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Итум-Кале сегодня днем облачно, без осадков, причем осадков не ожидается здесь как минимум еще в течение ближайших трех дней. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе имеется возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Кроме того, он доступен и в легкой версии.

"Изначально это было непродуманное решение - строить здесь горнолыжный курорт. Проблема в том, что у нас бывает мало снега в отличие, например, от Веденского района. Ну какой горнолыжный курорт без снега? То машинами снег возили, теперь снеговые пушки запустили, а ведь это немалые расходы. Я очень сомневаюсь в том, что курорт себя окупит в обозримом будущем", - отметил житель Итум-Кале Хасан, экономист по образованию.

Напомним, в летний сезон-2018 на курорте "Ведучи" произошло ЧП. 9 августа дорогу, ведущую к курорту, размыло на несколько сотен метров, и курорт был закрыт по 15 августа. 16 августа курорт был открыт, при этом власти Чечни предложили добираться до него по объездной дороге.