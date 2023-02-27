Ингушетия стала аутсайдером рейтинга регионов России по уровню безработицы

27 февраля 2023, 02:03

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Последнее место рейтинга регионов России по уровню безработицы за последний квартал 2022 года заняла Ингушетия, где работы нет у 28,4% жителей. В аутсайдерах также Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Чечня, Дагестан и Северная Осетия.

Как писал "Кавказский узел", рейтинг "Занятость и безработица в Российской Федерации", опубликованный Федеральной службой государственной статистики в декабре 2019 года, показал, что наихудшее положение с занятостью жителей за последний квартал 2019 года отмечается в республиках Северо-Кавказского федерального округа - Ингушетии, Чечне, Северной Осетии и Дагестане. В рейтинге по итогам ноября 2019 - января 2020 года вновь аутсайдерами стали Чечня, Дагестан, Северная Осетия и Ингушетия, как и в аналогичном рейтинге за лето 2021 года.

По данным Росстата, в четвертом квартале 2022 года уровень безработицы в России составил 3,7%, что на 0,6 процентных пункта ниже, чем за аналогичный период прошлого года. В России, по официальным данным, насчитывается менее трех миллионов безработных, пишет сегодня, 27 февраля РИА "Новости".

Среди регионов юга России наилучшей является ситуация с безработицей в Волгоградской области (25 место), где ее уровень составляет 3,2%, что на 1,1% меньше, чем за аналогичный период 2021 года, и Краснодарском крае (26 место), где ее уровень находится на таком же уровне, но его изменение составило 1,4%.

Ростовская область на 40 месте (3,4%; минус 0,4% по сравнению с 2021 годом), Адыгея - на 58 месте (4,1%; минус 4,2%), Ставропольский край - на 64 месте (4,5%; минус 0,3%), Астраханская область - на 75 месте (6,7%; минус 0,6%), Калмыкия - на 78 месте (8%; минус 0,7%).

Республики Северного Кавказа расположились в рейтинге на последних местах. В Кабардино-Балкарии (79 место) уровень безработицы составил 9,8% (плюс 0,2%), в Карачаево-Черкесии (80 место) - 10,2% (плюс 0,1%), в Чечне (82 место) - 11% (минус 0,2%), в Дагестане (83 место) - 11,6% (минус 1,9%), в Северной Осетии (84 место) - 11,9% (минус 0,1%). 85 место рейтинга заняла Ингушетия, заметно оторвавшаяся от соседей с 28,4% безработицы. При этом по сравнению с аналогичным периодом 2021 года ситуация в республике улучшилась на 1,3%.

Первое же место рейтинга занял Ямало-Ненецкий автономный округ, где уровень безработицы составляет всего 1,6% (минус 0,2%).

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