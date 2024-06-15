15 июня 2024, 12:59

Двое военных из Волгоградской области убиты на Украине

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Данила Рябинин и Петр Шелухин убиты в военной операции на Украине, сообщил глава Ленинского района. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 776 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 12 июня были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 774 бойцов из Волгоградской области.

Младший сержант Данила Рябинин и рядовой Петр Шелухин погибли в военной операции на Украине, сообщил 14 июня глава Ленинского района Волгоградской области, отчитавшись о посещении родственников убитых.

Рябинин и Шелухин посмертно награждены орденами Мужества, отметил он. "Передал их родственникам", - написал чиновник в своем телеграм-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 776 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Мобилизованный из Камышинского района убит на Украине", "Подтверждена гибель на Украине трех военных из Волгоградской области", "Власти Волжского сообщили о гибели на Украине двух бойцов".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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