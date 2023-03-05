Закрытие трасс на "Эльбрусе" сорвало планы туристов

05 марта 2023, 13:00

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Двухдневное закрытие горнолыжных трасс на "Эльбрусе" стало неожиданностью и вынудило пересмотреть планы на отдых, пожаловались гости курорта в Telegram. Трассы закрыты из-за погодных условий для безопасности туристов, пояснила администрация "Эльбруса".

Как писал "Кавказский узел", 4 марта администрация "Эльбруса" предупредила, что 5 и 6 марта трассы и канатные дороги на курорте будут закрыты в связи с погодными условиями. Туристам, которые захотят вернуть деньги за купленные ски-пассы, администрация предложила написать заявления на возврат средств.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Терсколе сегодня умеренные осадки при температуре воздуха 0 градусов, скорость ветра 4 метра в секунду. В ночь на 6 марта ожидаются слабые осадки, температура воздуха понизится до -3 градусов, ветер стихнет до 3 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Сегодня канатные дороги на "Эльбрусе" не работают "по погодным условиям", сообщила в своем телеграм-канале администрация курорта. По состоянию на 12.56 мск, под анонсом закрытия трасс и под сегодняшней публикацией размещено соответственно 110 и 59 комментариев. Авторы некоторых из них выразили разочарование из-за необходимости менять планы на отдых.

"Думали завтра выезжать, видимо, придется перенести", - написала, в частности, Ma. "Очень жаль. Мы завтра уезжаем и теперь делать возврат надо", - прокомментировала сегодня информацию о закрытии трасс Ирина.

"Я думала, что будем гулять или скатываться по экотропе от Азау до Чегета на лыжах, но администратор сказала, что если будут стрелять из пушек, то эта тропа будет закрыта. Мы сегодня приехали вечером на 4 дня и не знаю, чем заняться эти 2 дня", - посетовала 4 марта Эльвира Галиуллина из Казани.

"Если что-то изменится и канатные дороги всё-таки сегодня (5.03.23) будут работать, дайте знать, пожалуйста, чтобы понимать, ехать нам или нет, просто едем издалека", - попросил сегодня утром Ddd.

"Максимальная подстава, вчера только прилетели на три дня покатать, и уже два дня минус (вычеркнуты. – Прим. "Кавказского узла")", - пожаловался сегодня Nikita. "Мы тоже на 3 дня прилетели, откатали первый день полдня, и всё", - написал DablYudin. "Мы приехали всего на два катальных [дня] и все закрыто. Очень хочется, чтобы завтра открыли, и все покатались от души", - написала сегодня Мария Mariya.

"Ладно один день, но если на 2 дня гору закроют полностью, это подстава будет и испорченный отпуск для многих", - написал вечером 4 марта Anton. "И зря потраченные деньги на отель, перелёт и т. д.", - добавил Сергей К.

"Антон, это большие горы, погода вносит свои коррективы, а мы должны делать ваш отдых безопасным в первую очередь", - ответил представитель администрации курорта. "Я считаю, надо принимать решение 6-го с утра, исходя из ветра и видимости. На 2 дня вперед один бог знает, что будет", - возразил Anton.

Напомним, горнолыжный сезон на курорте "Эльбрус" начался 19 ноября 2022 года, однако открыта была лишь одна трасса: Гарабаши – Мир. 24 декабря открылись еще две трассы, но туристы пожаловались, что там недостаточно снега.

18 декабря 2022 года глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков пообещал, что в 2023 году в связи с ростом турпотока на курорте "Эльбрус" будут открыты восемь новых горнолыжных трасс и еще две канатные дороги.

После того как из-за пандемии коронавируса многие страны закрыли границы, российские туристы обратили больше внимания на курорты внутри страны, в частности, на Северном Кавказе. Одним из наиболее популярных горнолыжных курортов стал "Эльбрус". При этом отдыхающие жаловались на очереди на подъемники и пробки на дорогах.

Приэльбрусье – зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха, говорится в справке "Кавказского узла". Для тех, кто решил посетить Кавказские горы зимой, "Кавказский узел" подготовил также рекомендации, собранные в справке "Путешествия по Кавказу: практические советы для зимних походов".

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